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Με 458 ψήφους κατά, καμία υπέρ και δύο αποχές, η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την Τετάρτη σε πρώτη ανάγνωση το σκέλος των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Το αρχικό κυβερνητικό σχέδιο περνά πλέον στη Γερουσία, η οποία θα αρχίσει να το εξετάζει στις 20 Νοεμβρίου, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Έπειτα από περίπου δέκα ημέρες συζήτησης, βουλευτές της αντιπολίτευσης και των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση καταψήφισαν το κείμενο για διαφορετικούς λόγους. Η αντιπολίτευση διαφώνησε με τις δημοσιονομικές επιλογές της κυβέρνησης, ενώ οι βουλευτές που τη στηρίζουν έκριναν ότι οι τροποποιήσεις είχαν αλλοιώσει το αρχικό σχέδιο. Μεταξύ άλλων, οι βουλευτές αφαίρεσαν τις διατάξεις που προέβλεπαν κατάργηση φορολογικών εκπτώσεων για συνταξιούχους και οργανισμούς, καθώς και αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο στόχος για το έλλειμμα και τα μέτρα των €43 δισ.

Ο τελευταίος προϋπολογισμός της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν θέτει ως στόχο να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ το 2027, από 5,4% το 2026. Το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος της Γαλλίας συγκαταλέγονται στα υψηλότερα της Ευρώπης.

Η γαλλική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% το τρίτο τρίμηνο. Ο υπουργός Προϋπολογισμού Νταβίντ Αμιέλ εκτίμησε ότι, με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση θα χρειαστεί να περιορίσει τις δαπάνες πέρα από τα €43 δισ. που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο για να πετύχει τον στόχο της.

Το κόστος δανεισμού του γαλλικού Δημοσίου αυξήθηκε αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω ανησυχιών για τη βιωσιμότητα του χρέους και τις πολιτικές και κοινωνικές διαιρέσεις στη χώρα.

Τον Δεκέμβριο η αναζήτηση συμβιβασμού

Η απουσία πλειοψηφίας στην Εθνοσυνέλευση, μετά τη διάλυσή της με απόφαση του Μακρόν το 2024, δυσκολεύει εκ νέου την έγκριση του προϋπολογισμού. Το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί τοποθετεί τον Δεκέμβριο την προσπάθεια συμβιβασμού ανάμεσα στο κυβερνητικό σχέδιο και την εκδοχή που θα διαμορφώσει η Γερουσία. Το κείμενο θα επιστρέψει στη συνέχεια στην Εθνοσυνέλευση για νέα ανάγνωση.

Ορισμένοι βουλευτές εκτιμούν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να κερδίσει χρόνο έως τις 18 Δεκεμβρίου. Από τότε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα έχει τη δυνατότητα να θέσει σε ισχύ τον προϋπολογισμό με εκτελεστικό διάταγμα, χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία. Μια τέτοια κίνηση θα ήταν άνευ προηγουμένου.

Πηγή: Capital.gr