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Ιδιαιτέρως θετικά είναι τα μηνύματα που έλαβε η κυπριακή αποστολή όσον αφορά στην επόμενη τουριστική σεζόν, από τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της τουριστικής έκθεσης WTM στο Λονδίνο. Ο τουρισμός από τη Βρετανία – τη μεγαλύτερη αγορά της Κύπρου – αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, τόσο σε επίπεδο αριθμού προσφερόμενων θέσεων, όσο και σε αριθμό αεροπορικών εταιρειών που θα πραγματοποιούν πτήσεις στα κυπριακά αεροδρόμια. Μοναδική παραφωνία, η οποία δημιουργεί αβεβαιότητα, παραμένει το αυξημένο κόστος καυσίμων για τις αεροπορικές εταιρείες. Παράγοντας, ο οποίος αναμένεται να διαδραματίσει το δικό του ρόλο τους επόμενους μήνες, αναλόγως της πορείας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η World Travel Market (WTM) στο Λονδίνο, μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις στον κόσμο, ανέκαθεν αποτελούσε σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία, καθώς από εκεί δινόταν το στίγμα της πορείας της αγοράς κατά την επόμενη τουριστική σεζόν. Η κυπριακή αντιπροσωπεία, υπό τον υφυπουργό Τουρισμού Κώστα Κουμή, πραγματοποίησε σειρά επαφών με τουριστικούς πράκτορες και εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών, με στόχο να διασφαλίσει τη συνέχιση, αλλά και την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς το νησί και το 2027. Τα μηνύματα που ελήφθησαν ήταν άκρως θετικά, παρόλο που ο παράγοντας «ενέργεια» αναγκάζει τους αρμοδίους να παραμένουν συγκρατημένοι.

Αύξηση θέσεων

Ειδικότερα, σε σχέση με την τουριστική σεζόν του 2027, ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής δήλωσε χθες από το Λονδίνο ότι τα μηνύματα που έλαβε από τις επαφές που είχε με στρατηγικούς συνεργάτες της Κύπρου στη βρετανική αγορά ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στάθηκε μάλιστα σε δύο σημεία, τα οποία αφήνουν περιθώρια για αισιοδοξία σε σχέση με την πορεία του τουρισμού. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: (α) Μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί, εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αυξήσουν τις προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις προς την Κύπρο, δημιουργώντας έτσι προοπτικές ανόδου των αφίξεων από το Ηνωμένο Βασίλειο. (β) Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου. Η χώρα μας συνδέεται αεροπορικώς με 18 διαφορετικές βρετανικές πόλεις, μέσω έξι αεροπορικών εταιρειών. Η σύνδεση αυτή θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, αφού σύντομα θα προστεθεί και μια έβδομη εταιρεία.

Πέραν των πιο πάνω, ο κ. Κουμής επισήμανε ότι το 2027 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον διεθνή τουρισμό. Οι αναμενόμενες αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις των καταναλωτών όταν θα προγραμματίσουν τις διακοπές τους, είπε ο κ. Κουμής. Για να εκφράσει ωστόσο την εκτίμηση πως ο κυπριακός τουρισμός θα καταφέρει να ανταποκριθεί και σε αυτή την πρόκληση, χωρίς ιδιαίτερες απώλειες.

Τέλος, σε σχέση με τη φετινή τουριστική σεζόν, ο υφυπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι παρά την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε στην τουριστική αγορά μετά το συμβάν της 1η Μαρτίου, ο κυπριακός τουρισμός κατάφερε να περιορίσει σημαντικά τις απώλειες του, με αποτέλεσμα η μείωση των τουριστικών αφίξεων να περιοριστεί στο 5,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Περαιτέρω ανάπτυξη

Τα θετικά μηνύματα για τον κυπριακό τουρισμό δεν σταματούν πάντως στην τουριστική έκθεση του Λονδίνου. Την πρόθεση για ενίσχυση των πτητικών τους προγραμμάτων προς την Κύπρο κατά το 2027 εξέφρασαν αεροπορικές εταιρείες στα πλαίσια των Routes World 2026, όπου συμμετείχε η Hermes Airports. Σε ανακοίνωση της, η διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «οι επαφές με τις αεροπορικές εταιρείες ανέδειξαν τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων, η οποία επηρεάζει τόσο τη ζήτηση όσο και την κερδοφορία των εταιρειών». Προστίθεται όμως ότι «παρά τις προκλήσεις, η Κύπρος εξακολουθεί να διατηρεί θετική προοπτική, με τους αεροπορικούς εταίρους της Hermes Airports να εκφράζουν πρόθεση για ενίσχυση των πτητικών τους προγραμμάτων και περαιτέρω ανάπτυξη το 2027».

Αλλάζουν οι τάσεις

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο επισημαίνει η Hermes στην ανακοίνωση της, είναι οι αλλαγές στην τάση των επιβατών σε σχέση με τις κρατήσεις των ταξιδιών τους. Ενδεικτικά, αναφέρει ότι αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις αεροπορικές εταιρείες, η ολοένα και μικρότερη χρονική απόσταση μεταξύ της κράτησης και της πραγματοποίησης του ταξιδιού, η οποία έχει περιοριστεί πλέον στις 3-4 εβδομάδες. «Η τάση αυτή, που καταγράφεται σε μεγάλο αριθμό προορισμών διεθνώς, δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των πτήσεων και τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Παράλληλα, η διακύμανση της ζήτησης, σε συνδυασμό με την ανάγκη ενίσχυσης της προβολής της Κύπρου σε συγκεκριμένες αγορές, εξακολουθεί να επηρεάζει τη βιωσιμότητα ορισμένων δρομολογίων», προσθέτει η Hermes Airports.