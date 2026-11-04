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Προθέσεις ενίσχυσης των πτητικών τους προγραμμάτων προς την Κύπρο το 2027 εκφράζουν αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με τη Hermes Airports, παρά τις πιέσεις από το κόστος καυσίμων και τις κρατήσεις που γίνονται όλο και πιο κοντά στην ημερομηνία ταξιδιού. Την ίδια ώρα, η εταιρεία εκτιμά ότι το 2026 θα ολοκληρωθεί με περίπου 13,3 εκατομμύρια επιβάτες, μειωμένους κατά 3% σε σύγκριση με το 2025.

Τον Οκτώβριο, από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου πέρασαν συνολικά 1,43 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμός μειωμένος κατά 3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η σύγκριση γίνεται με το 2025, τη χρονιά κατά την οποία καταγράφηκε η υψηλότερη επιβατική κίνηση στην ιστορία των δύο αεροδρομίων.

Περισσότερες από 30 συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες

Οι προοπτικές για την επόμενη χρονιά συζητήθηκαν στο Routes World 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου. Η Hermes Airports είχε περισσότερες από 30 συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες, με επίκεντρο τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 και τον προγραμματισμό για το 2027 και τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι επαφές ανέδειξαν τις πιέσεις που δέχεται ο αεροπορικός κλάδος, κυρίως από την αύξηση του κόστους των καυσίμων, η οποία επηρεάζει τόσο τη ζήτηση όσο και την κερδοφορία.

Παρά τις δυσκολίες, οι αεροπορικοί εταίροι της Hermes Airports εξέφρασαν πρόθεση ενίσχυσης των πτητικών προγραμμάτων τους το 2027, διατηρώντας θετικές τις προοπτικές για την Κύπρο.

Κρατήσεις μόλις 3-4 εβδομάδες πριν από το ταξίδι

Πρόσθετη δυσκολία για τον προγραμματισμό των εταιρειών αποτελεί η συρρίκνωση του χρόνου μεταξύ κράτησης και αναχώρησης, ο οποίος έχει περιοριστεί στις 3-4 εβδομάδες πριν από το ταξίδι.

Η τάση καταγράφεται σε μεγάλο αριθμό προορισμών διεθνώς και δυσχεραίνει τόσο τον σχεδιασμό των πτήσεων όσο και τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

Παράλληλα, οι διακυμάνσεις της ζήτησης και η ανάγκη ενίσχυσης της προβολής της Κύπρου σε συγκεκριμένες αγορές εξακολουθούν να επηρεάζουν τη βιωσιμότητα ορισμένων δρομολογίων.

Ενδιαφέρον για επέκταση της χειμερινής περιόδου

Οι αεροπορικές εταιρείες εκδήλωσαν επίσης ενδιαφέρον για ουσιαστική επέκταση της χειμερινής περιόδου. Ως προϋπόθεση έθεσαν τον συνεχή εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και την προσφορά ελκυστικών εμπειριών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η συμμετοχή στο Routes World εντάσσεται στη στρατηγική της Hermes Airports για την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας. Η εταιρεία εκτιμά ότι, παρά την υποχώρηση της επιβατικής κίνησης από τα επίπεδα ρεκόρ του 2025, η Κύπρος διατηρεί τη δυναμική της ως τουριστικός και αεροπορικός προορισμός.