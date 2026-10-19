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Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν το Σάββατο στους δρόμους σε ολόκληρη τη Γαλλία, συμμετέχοντας σε ειρηνικές διαδηλώσεις. Ωστόσο, ομάδες βίαιων διαδηλωτών προκάλεσαν επεισόδια, βάζοντας στο στόχαστρο δημόσια κτίρια, λεηλατώντας καταστήματα πολυτελείας και σούπερ μάρκετ, ενώ επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και οχήματα της Αστυνομίας.

Galeries Lafayette in Paris is being looted tonight.



It’s the French equivalent of Harrods in London or Bergdorf Goodman in NYC pic.twitter.com/F5jZU4bswZ October 17, 2026

Μεγάλες εμπορικές αλυσίδες και οίκοι μόδας, μεταξύ των οποίων οι Louis Vuitton, Celine, Dior και Hermès, καθώς και καταστήματα της Apple και οι Galeries Lafayette, βρέθηκαν στο στόχαστρο λεηλασιών το Σάββατο, κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων. Ομάδες κουκουλοφόρων έσπασαν τις βιτρίνες με βαριοπούλες και άλλα αντικείμενα, εισέβαλαν σε καταστήματα και αφαίρεσαν τσάντες, ρούχα και προϊόντα υψηλής αξίας.

Reuters

Οι εικόνες από τις επιθέσεις σε καταστήματα των Louis Vuitton, Hermès και Apple αποτύπωσαν την έκταση των επεισοδίων. Ωστόσο, οι καταστροφές αποτελούν μόνο μία πτυχή της ευρύτερης κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα, καθώς η οικονομική ασφυξία και η κοινωνική δυσαρέσκεια εντείνονται, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Βίντεο από τα επεισόδια αποτυπώνουν την εισβολή ομάδων κουκουλοφόρων σε καταστήματα πολυτελείας, από τα οποία αφαίρεσαν εμπορεύματα μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Ξεχωρίζουν τα πλάνα από τις Galeries Lafayette, ένα από τα πλέον γνωστά πολυκαταστήματα του Παρισιού, καθώς και οι επιθέσεις σε καταστήματα των Louis Vuitton, Celine και Dior.

Rolex and Louis Vuitton stores completely looted and ransacked by violent protesters in Paris. pic.twitter.com/7WSecfWZRC October 18, 2026

Reuters

Οι δράστες φαίνονται να σπάνε τις γυάλινες βιτρίνες, να αρπάζουν προϊόντα από το εσωτερικό των καταστημάτων και στη συνέχεια να απομακρύνονται γρήγορα από το σημείο, κινούμενοι στους γύρω δρόμους.

🚨 Protests in Paris escalate as luxury boutiques, including CELINE, Dior, Burberry and Louis Vuitton, are reportedly damaged and looted.



What began as student-led demonstrations over school conditions has reportedly grown into wider anti-government protests, reflecting broader… pic.twitter.com/SPrGLl2T6v October 18, 2026

Από το Παρίσι και το Μπορντό έως τη Μασσαλία, τη Λιλ και τη Νίκαια, οι εικόνες με κατεστραμμένες βιτρίνες, καταστήματα που λεηλατούνται μέσα σε λίγα λεπτά και αστυνομικούς που προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη αποτυπώνουν το μέγεθος της αναταραχής. Τα επεισόδια σημειώθηκαν παράλληλα με τις πανεθνικές διαδηλώσεις για το αυξημένο κόστος ζωής και την επιδείνωση των δημόσιων υπηρεσιών, εντείνοντας την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την ασφάλεια και την ικανότητα των αρχών να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Reuters

Στο Μπορντό, στο στόχαστρο βρέθηκαν καταστήματα των Louis Vuitton και Apple. Οι δράστες έσπασαν τις εισόδους και αφαίρεσαν προϊόντα από επιχειρήσεις στην πολυσύχναστη εμπορική οδό Rue Sainte-Catherine. Αντίστοιχα, στη Λιλ, δέχθηκε επίθεση κατάστημα της Apple, ενώ στη Μασσαλία λεηλατήθηκε μπουτίκ της Hermès, μαζί με επιχειρήσεις που διαθέτουν κοσμήματα, καλλυντικά και ρούχα.

Στο Παρίσι, οι επιθέσεις επεκτάθηκαν σε καταστήματα γνωστών εμπορικών σημάτων, όπως οι Kenzo, Salomon, Arc’teryx και Céline, τα οποία υπέστησαν βανδαλισμούς και λεηλασίες. Παράλληλα, καταγράφηκαν επιθέσεις σε εμπορικές επιχειρήσεις και δημόσιους χώρους. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν αυτοσχέδια μέσα για να σπάσουν τις βιτρίνες και τα μεταλλικά ρολά, άρπαζαν εμπορεύματα και απομακρύνονταν γρήγορα, ενώ σε κοντινά σημεία εξελίσσονταν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι εικόνες από τις λεηλασίες, με προϊόντα να μεταφέρονται στους δρόμους και καταστηματάρχες να αντικρίζουν τις επιχειρήσεις τους κατεστραμμένες, ενίσχυσαν την ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών περιοχών. Πολλοί επαγγελματίες επιχείρησαν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, ενώ φωτογραφίες με ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας έξω από καταστήματα πολυτελείας διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούσαν πρόσθετα μέτρα προστασίας.

REUTERS/Abdul Saboor

REUTERS/Abdul Saboor – Διαδηλωτές «μπλοκάρουν» την είσοδο στο Μουσείο του Λούβρου

Περίπου 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα μπροστά από το Δημαρχείο του Παρισιού, όπου ο δήμαρχος Εμανουέλ Γκρεγκουάρ καταδίκασε τις επιθέσεις κατά δημοκρατικών θεσμών που σημειώθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης από το Σάββατο.

«Όσο δεν υπάρχει πολιτική απάντηση στην κρίση, αυτή δεν πρόκειται να επιλυθεί», δήλωσε το μεσημέρι ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, φορώντας την επίσημη δημαρχιακή κορδέλα, ενώπιον των συγκεντρωμένων, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν συνεργάτες του και πλήθος δημοσιογράφων.

«Πρέπει να εργαστούμε για τη διαμόρφωση ενός πιο συγκεκριμένου πλαισίου αιτημάτων, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την έξοδο από την κρίση», ανέφερε ο δήμαρχος του Παρισιού, καλώντας τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να «αναλάβει πρωτοβουλία για το ζήτημα και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις οργανώσεις μαθητών λυκείου, φοιτητών και εργαζομένων».

Λεκορνί: Απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα το βράδυ

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι έδωσε εντολή στους νομάρχες να επιβάλουν «πολύ περιορισμένες» και «τοπικού χαρακτήρα» απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε πόλεις, προκειμένου να αποτραπούν νέες ταραχές και λεηλασίες. Η απόφαση έρχεται μετά τα βίαια επεισόδια του Σαββατοκύριακου, κατά τη διάρκεια των οποίων στοχοποιήθηκαν κυρίως δημαρχεία, άλλα δημόσια κτίρια και εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Μιλώντας μετά από έκτακτη σύσκεψη με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ο Λεκορνί δήλωσε ότι «το Σάββατο, παρά τις εικόνες ακραίας βίας και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, δεν σκοτώθηκε κανείς και αυτό αποτελεί θαύμα», υπερασπιζόμενος παράλληλα το έργο των αστυνομικών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με βίαιες ομάδες.

huffingtonpost.gr