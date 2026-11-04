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Καθόλου παράξενη η αναφορά του συμπροέδρου του Volt, Πιέρου Κάρουλλα, στον Αβέρωφ Νεοφύτου και τις τοποθετήσεις του για το Κυπριακό: «Οι τοποθετήσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου για το Κυπριακό περιλαμβάνουν ορισμένες διαπιστώσεις που συμπίπτουν με τις δικές μας», δήλωσε σε συνέντευξη στον «Πολίτη», προσθέτοντας ότι στο κόμμα βλέπουν θετικά «οποιεσδήποτε τοποθετήσεις» βρίσκονται κοντά στις δικές τους θέσεις.

Διότι, αποτελεί και μια έμμεση παραδοχή ότι προτεραιότητα για το Volt είναι η ΔΔΟ με πολιτική ισότητα και αυτή η «εμμονή» τοποθετείται πάνω από τον συνταγματικό πατριωτισμό, στον οποίο επίσης αναφέρθηκε.

Αυτή η κατάσταση είναι και ένας από τους λόγους που αυτό το κράτος βούλιαξε στη διαφθορά και τη διαπλοκή, στην αδικία και την ανισότητα τόσο ανεπανόρθωτα. Γιατί ακριβώς, τα σύνολα που θα μπορούσαν (δήθεν) να εκφράσουν την ανάγκη της διαφάνειας και του πολέμου κατά της διαφθοράς, θα προτιμούσαν να μην κουνηθεί φύλλο, προκειμένου οι λεγόμενες δυνάμεις του «ΝΑΙ» -όπως ο Αβέρωφ και ο ΔΗΣΥ- να συνεχίσουν τον «αγώνα» για την… επανένωση.

Έτσι έγινε και με τον Αναστασιάδη. Πολλοί διαπίστωναν κοινές θέσεις και δεν έβγαζαν άχνα για όσα γίνονταν στο εσωτερικό μήπως και χαλάσει η ατμόσφαιρα τότε με τον Ακιντζί. Πάλι τα ίδια;

ΑΛ.ΜΙΧ.