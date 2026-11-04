Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σάλο έχει προκαλέσει στη Δανία μια τηλεοπτική φάρσα που παραπέμπει στην ταινία «The Truman Show», με θύμα έναν κωμικό ο οποίος εξαπατήθηκε επί τέσσερις ολόκληρους μήνες από περίπου 150 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και στενοί του φίλοι. Ο ίδιος πίστευε ότι είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να γυρίσει τη δική του ταινία, αγνοώντας ότι όλα αποτελούσαν μέρος μιας σκηνοθετημένης τηλεοπτικής παραγωγής. Οι αντιδράσεις που ακολούθησαν ήταν τόσο έντονες, ώστε το τηλεοπτικό δίκτυο αναγκάστηκε να αποσύρει την εκπομπή.

Σύμφωνα με τη βρετανική Mirror, ο Δανός κωμικός Ράσμους Γουόλμπριτζ δέχθηκε μια επαγγελματική πρόταση που έμοιαζε με «ευκαιρία ζωής» για τον ίδιο και την καριέρα του: να αναλάβει τη δημιουργία της δικής του κινηματογραφικής ταινίας. Έτσι, αφιέρωσε τέσσερις μήνες από τη ζωή του στο συγκεκριμένο εγχείρημα, απομακρυνόμενος για μεγάλα χρονικά διαστήματα από τη σύντροφο και τα παιδιά του, χωρίς να γνωρίζει ότι τίποτα από όσα συνέβαιναν γύρω του δεν ήταν πραγματικό.

Αυτό που ο ίδιος θεωρούσε μια σοβαρή κινηματογραφική παραγωγή ήταν στην πραγματικότητα το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Everyone Loves Rasmus» («Όλοι αγαπούν τον Ράσμους»), ένα εγχείρημα με κρυφές κάμερες, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 149 άνθρωποι. Ανάμεσά τους βρίσκονταν φίλοι, γνωστοί, ηθοποιοί και άνθρωποι της τηλεοπτικής βιομηχανίας, οι οποίοι είχαν συμφωνήσει να διατηρήσουν την ψευδαίσθηση για μήνες, αφήνοντας τον Γουόλμπριτζ να πιστεύει ότι εργαζόταν για μια πραγματική ταινία.

Η υπόθεση προκάλεσε αμέσως συγκρίσεις με την κινηματογραφική επιτυχία «The Truman Show» του 1998, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Τζιμ Κάρεϊ. Στην εν λόγω ταινία, ο κεντρικός χαρακτήρας, Τρούμαν Μπέρμπανκ, μεγαλώνει και ζει μέσα σε έναν τεράστιο τεχνητό κόσμο, χωρίς να γνωρίζει ότι η καθημερινότητά του αποτελεί τηλεοπτικό θέαμα. Η σύζυγός του, οι φίλοι και οι γείτονές του είναι στην πραγματικότητα ηθοποιοί, ενώ κάθε του κίνηση παρακολουθείται από κάμερες. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην περίπτωση του Δανού κωμικού, με τη διαφορά ότι το εγχείρημα δεν διήρκεσε μια ολόκληρη ζωή, αλλά τέσσερις μήνες. Για όλο αυτό το διάστημα, οι άνθρωποι που βρίσκονταν γύρω του υποδύονταν συγκεκριμένους ρόλους, δημιουργώντας καταστάσεις που ο ίδιος θεωρούσε αυθεντικές. Ωστόσο, η «πραγματικότητα» που βίωνε είχε σχεδιαστεί από τους συντελεστές της εκπομπής, χωρίς εκείνος να έχει ενημερωθεί για τον πραγματικό σκοπό της παραγωγής.

Η οργή των τηλεθεατών και η απάντηση των δημιουργών

Όταν τελικά το πρόγραμμα άρχισε να προβάλλεται στη δανική τηλεόραση, οι αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες. Πολλοί τηλεθεατές θεώρησαν ότι η συγκεκριμένη παραγωγή ξεπερνούσε τα όρια μιας τηλεοπτικής φάρσας, καθώς δεν επρόκειτο για ένα αστείο διάρκειας λίγων λεπτών, αλλά για μια οργανωμένη εξαπάτηση που συνεχίστηκε επί μήνες και επηρέασε την προσωπική και επαγγελματική ζωή ενός ανθρώπου.

Η κατακραυγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν μεγάλη, με χρήστες να ζητούν την άμεση απόσυρση της σειράς και εξηγήσεις από τους δημιουργούς της. «Ένα αστείο δεν διαρκεί τέσσερις μήνες. Αυτό είναι απλώς εκφοβισμός», έγραψε ένας χρήστης στο Reddit. Ένας άλλος αναρωτήθηκε: «Γιατί να αντιδράσει κάποιος θετικά όταν του κάνουν κάτι σαν το Truman Show; Έπρεπε να γνωρίζουν ότι αυτό θα γυρνούσε εναντίον τους και ότι διακινδύνευαν να προκαλέσουν πραγματική βλάβη στο θύμα και ενδεχομένως στους συμμετέχοντες». «Αυτό είναι απλώς κακία. Σοβαρά τώρα, ποιος θα πίστευε ότι μια τέτοια φάρσα είναι αστεία; Είμαι Δανός και δεν μπορώ να το καταλάβω καθόλου», σχολίασε άλλος τηλεθεατής.

Ιδιαίτερη οργή προκάλεσε και το γεγονός ότι ο κωμικός είχε οικογενειακές υποχρεώσεις και ένα νεογέννητο παιδί. «Τον χειραγωγούσαν και του έλεγαν ψέματα όχι για τέσσερις ώρες, ούτε για τέσσερις ημέρες, αλλά για τέσσερις μήνες, 24 ώρες το 24ωρο. Είχε ένα νεογέννητο παιδί, σύντροφο και λογαριασμούς να πληρώσει. Έβαλε τα πάντα σε αναμονή για ποιο πράγμα; Για το τίποτα», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Απέναντι στις κατηγορίες για ψυχολογική χειραγώγηση, ο σκηνοθέτης της εκπομπής υπερασπίστηκε αρχικά την ιδέα, υποστηρίζοντας ότι είχαν ληφθεί μέτρα για την προστασία του κωμικού. Όπως ανέφερε, ένας ψυχολόγος παρακολουθούσε την εξέλιξη του εγχειρήματος καθ’ όλη τη διάρκειά του, ενώ υπήρχε υποστήριξη και μετά την αποκάλυψη της αλήθειας στον Γουόλμπριτζ.

Οι υπεύθυνοι της παραγωγής ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο κωμικός είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί τη δημοσιοποίηση του τηλεοπτικού υλικού, όταν πλέον ενημερώθηκε ότι είχε πέσει θύμα μιας οργανωμένης φάρσας. Ωστόσο, οι διαβεβαιώσεις αυτές δεν στάθηκαν αρκετές για να περιορίσουν τις αντιδράσεις. Ο ίδιος ο Γουόλμπριτζ φέρεται να μην αντιμετώπισε καθόλου θετικά την αποκάλυψη και, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, έχει αποσυρθεί από τη δημοσιότητα μετά την υπόθεση.

Τελικά, το δανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV 2 αποφάσισε να αποσύρει το «Everyone Loves Rasmus» από το πρόγραμμά του και από τη διαδικτυακή του πλατφόρμα, έπειτα από τις σφοδρές αντιδράσεις. Στις 31 Οκτωβρίου 2026, η διεύθυνση του TV 2 ζήτησε επισήμως συγγνώμη από τον Ράσμους Γουόλμπριτζ και τους συμμετέχοντες, αναγνωρίζοντας ότι η παραγωγή δεν προστάτευσε επαρκώς τον κωμικό και ότι τα πράγματα δεν θα έπρεπε να είχαν εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο.

protothema.gr