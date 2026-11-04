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Πιέσεις στο δολάριο και στις τεχνολογικές μετοχές, αλλά ενίσχυση των αμερικανικών ομολόγων και του χρυσού, έφερε η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές της οικονομικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ. Η ανάκτηση του ελέγχου της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων ενισχύει τις προσδοκίες για πολιτικό αδιέξοδο στην Ουάσιγκτον, με τις αρχικές χρηματιστηριακές απώλειες, πάντως, να περιορίζονται.

Στην πρωινή διαπραγμάτευση της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου, πριν από το άνοιγμα της Wall Street, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq περιόρισαν την πτώση τους περίπου στο 0,25%, έχοντας προηγουμένως χάσει πάνω από 2%. Τα αντίστοιχα συμβόλαια του S&P 500 υποχωρούσαν περίπου 0,2%. Η ανάκαμψη από τα χαμηλά της ημέρας έδειχνε ότι η πρώτη αντίδραση των επενδυτών δεν εξελίχθηκε σε αδιάκοπο κύμα πωλήσεων.

Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη

Οι ανησυχίες επικεντρώνονται στην πιθανότητα αυστηρότερου ελέγχου των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων και των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές ήδη εξετάζουν κατά πόσο δικαιολογούνται οι υψηλές αποτιμήσεις και οι αυξανόμενες δαπάνες του κλάδου.

Σύμφωνα με την επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo, Charu Chanana, η εντονότερη αρχική πτώση του Nasdaq αντανακλούσε ακριβώς αυτές τις ανησυχίες. Η ίδια επισήμανε ότι η υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων θα μπορούσε στη συνέχεια να προσφέρει στήριξη στις μετοχές.

Γιατί ενισχύονται τα ομόλογα

Στην αγορά ομολόγων, οι επενδυτές προεξοφλούν ότι η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Κογκρέσου και Λευκού Οίκου θα δυσκολέψει την προώθηση νέων φορολογικών μειώσεων και πρόσθετων δαπανών. Αυτή η προοπτική, σε συνδυασμό με τη στροφή προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις, ενίσχυσε τις τιμές των αμερικανικών κρατικών τίτλων.

Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά περίπου έξι μονάδες βάσης, στο 4,906%. Οι αποδόσεις κινούνται αντίστροφα από τις τιμές των ομολόγων.

Η πτώση των αποδόσεων επιβάρυνε το δολάριο, το οποίο άγγιξε χαμηλό ενός μήνα. Σε πρωινό στιγμιότυπο των συναλλαγών, ο δείκτης του αμερικανικού νομίσματος έναντι έξι βασικών νομισμάτων υποχωρούσε κατά 0,6%, ενώ το ευρώ ενισχυόταν στα 1,1258 δολάρια. Οι επενδυτές περιόρισαν επίσης τα στοιχήματά τους για αυξήσεις επιτοκίων το επόμενο έτος.

Αντίθετα, ο χρυσός επωφελήθηκε από το ασθενέστερο δολάριο και την υποχώρηση των αποδόσεων. Στις 06:19 GMT, η τιμή άμεσης παράδοσης ενισχυόταν κατά 2,2%, στα 4.016,01 δολάρια ανά ουγγιά.

Το πολιτικό αδιέξοδο έχει δύο όψεις

Η αδυναμία προώθησης μεγάλων νομοθετικών αλλαγών μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς τη φορολογία και τις κρατικές δαπάνες. Ωστόσο, μπορεί επίσης να προκαλέσει νέες συγκρούσεις για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και το όριο του δημόσιου χρέους.

Παράλληλα, ο Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα άσκησης βέτο και σημαντικά περιθώρια παρέμβασης στο εμπόριο, στους δασμούς και στην εξωτερική πολιτική. Όπως επισήμανε ο Tai Hui της J.P. Morgan Asset Management στο Reuters, η νέα ισορροπία μπορεί να περιορίσει τη δημοσιονομική επέκταση, χωρίς να εξαλείφει τις πηγές αβεβαιότητας για τις αγορές.

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