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Εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες θα διαμορφώσουν τις νέες ισορροπίες δυνάμεων στο Κογκρέσο. Το εκλογικό αποτέλεσμα αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα περιθώρια που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να προωθήσει την πολιτική του κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής του θητείας.

Στην εκλογική αναμέτρηση διακυβεύονται και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας. Παρότι ο ίδιος ο Τραμπ δεν βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο, το αποτέλεσμα αποτελεί σημαντική πολιτική δοκιμασία για τον Λευκό Οίκο, καθώς ενδεχόμενη απώλεια του ελέγχου έστω και ενός από τα δύο νομοθετικά σώματα θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες στην Ουάσιγκτον και να δυσκολέψει την υλοποίηση της κυβερνητικής ατζέντας.

Πότε θα γνωρίζουμε τα πρώτα αποτελέσματα

Μπορεί οι τελευταίες κάλπες στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ να κλείνουν στην Αλάσκα (στις 8 το πρωί της Τετάρτης ώρα Κύπρου), ωστόσο τα πρώτα αποτελέσματα θα αρχίσουν να γίνονται γνωστά μετά το κλείσιμο των πρώτων εκλογικών τμημάτων στις 18:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (περίπου 1 τα ξημερώματα ώρα Κύπρου), το βράδυ της Τρίτης. Ωστόσο, σε ορισμένες από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις μπορεί να χρειαστούν ημέρες μέχρι να αναδειχθεί ο νικητής.

Τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται τη νύχτα των εκλογών είναι προσωρινά. Η τελική καταμέτρηση μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, καθώς οι εκλογικές αρχές πρέπει να προσμετρήσουν τις επιστολικές ψήφους, τα προσωρινά ψηφοδέλτια και όσες άλλες ψήφοι παραμένουν σε εκκρεμότητα, προτού πιστοποιήσουν επισήμως το αποτέλεσμα.

Μετά την κάλπη, ενδιάμεσες Εκλογές 2026

Η ταχύτητα της διαδικασίας διαφέρει σημαντικά από πολιτεία σε πολιτεία.

Μάλιστα, σε κάποιες αναμετρήσεις η διαδικασία μπορεί να παραταθεί ακόμη περισσότερο. Στην Τζόρτζια, για παράδειγμα, εάν κανένας υποψήφιος για τη Γερουσία δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, θα διεξαχθεί επαναληπτική εκλογή την 1η Δεκεμβρίου. Στη Λουιζιάνα, σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί νικητής, οι δύο υποψήφιοι που θα καταλάβουν τις δύο πρώτες θέσεις προκρίνονται στον β’ γύρο, στις 12 Δεκεμβρίου.

Από εκεί και πέρα, στις 3 Ιανουαρίου ορκίζεται και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του το νέο Κογκρέσο.

Ενδιάμεσες Εκλογές 2026: Πότε θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα, τι είναι το «red mirage»

Τι είναι το «red mirage»

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην ερμηνεία των πρώτων αποτελεσμάτων, καθώς η αρχική εικόνα μπορεί να αποδειχθεί παραπλανητική.

Επειδή ιστορικά οι Ρεπουμπλικανοί χρησιμοποιούν την επιστολική ψήφο σε μικρότερο βαθμό από τους Δημοκρατικούς, σε ορισμένες πολιτείες οι πρώτες καταμετρήσεις μπορεί να εμφανίσουν τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους να προηγούνται. Καθώς όμως προσμετρώνται αργότερα οι επιστολικές ψήφοι, η διαφορά μπορεί να μειωθεί ή ακόμη και να ανατραπεί.

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «red mirage», δηλαδή «κόκκινος αντικατοπτρισμός».

Σε πολιτείες όπου οι επιστολικές ψήφοι καταμετρώνται πρώτες, μπορεί να συμβεί το ακριβώς αντίθετο.

Η καθυστέρηση στην καταμέτρηση ή μια αλλαγή στο ποιος υποψήφιος προηγείται κατά τη διάρκεια της βραδιάς δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη εκλογικής νοθείας.

Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών θα καθορίσει ποιο κόμμα θα ελέγχει τη νομοθετική διαδικασία στο Κογκρέσο, την εποπτεία της κυβέρνησης και τις ομοσπονδιακές δαπάνες, διαμορφώνοντας έτσι τον συσχετισμό δυνάμεων για το υπόλοιπο της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Πότε κλείνουν οι κάλπες

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν μεταξύ 06:00 και 07:00 το πρωί, τοπική ώρα, ανάλογα με την πολιτεία, ενώ το κλείσιμο των καλπών ακολουθεί τις διαφορετικές ζώνες ώρας. Η κύρια ροή αποτελεσμάτων αναμένεται στη διάρκεια της αποψινής νύχτας προς την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Τα πρώτα εκλογικά τμήματα στην Ιντιάνα και στο Κεντάκι κλείνουν στη 01:00 ώρα Κύπρου και ακολουθούν στις 02:00 η Τζόρτζια και στις 02:30 η Βόρεια Καρολίνα και το Οχάιο.

Στις 03:00 ώρα Κύπρου κλείνουν οι κάλπες στην Πενσιλβάνια, στο Μέιν και στο μεγαλύτερο μέρος του Μίσιγκαν. Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του Τέξας και, κατά κανόνα, στο Κάνσας, όπου προβλέπονται τοπικές εξαιρέσεις στο ωράριο.

Στις περιοχές του Μίσιγκαν και του Τέξας που ανήκουν στην αμέσως δυτικότερη ζώνη ώρας, οι κάλπες κλείνουν στις 04:00 ώρα Κύπρου. Τότε ολοκληρώνεται επίσης η ψηφοφορία στην Αϊόβα, στο Ουισκόνσιν, στην Αριζόνα και στη Νέα Υόρκη, ενώ στις 05:00 ώρα Κύπρου ακολουθεί η Νεβάδα. Στην Καλιφόρνια, η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 07:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα, δηλαδή από τις 17:00 της Τρίτης έως τις 06:00 της Τετάρτης, ώρα Κύπρου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα στοιχεία της πρόωρης και της επιστολικής ψηφοφορίας. Σύμφωνα με το Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, περισσότεροι από 52 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ψηφίσει έως την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Ο αριθμός αφορά την καταγραφή εκείνης της ημέρας και δεν αποτελεί τελικό απολογισμό της πρόωρης συμμετοχής.

Οι κρίσιμες μάχες

Στη μάχη για τη Γερουσία, η δημοσκοπική έρευνα των New York Times και του Siena Research Institute, που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή, καταγράφει προβάδισμα Δημοκρατικών υποψηφίων σε αρκετές κρίσιμες πολιτείες. Στο Τέξας, ο Τζέιμς Ταλαρίκο συγκεντρώνει 50%, έναντι 43% του Κεν Πάξτον. Στο Μέιν, ο Τρόι Τζάκσον προηγείται της Σούζαν Κόλινς με 51% έναντι 45%, ενώ στο Οχάιο ο Σέροντ Μπράουν εξασφαλίζει 49% έναντι 44% του Τζον Χάστεντ. Στο Κάνσας, ο Άνταμ Χάμιλτον προηγείται του Ρότζερ Μάρσαλ με 49% έναντι 44%. Μικρότερες διαφορές καταγράφονται στην Αϊόβα, με 48% για τον Τζος Τούρεκ και 47% για την Άσλεϊ Χίνσον, και στην Αλάσκα, με 48% για τη Μέρι Πελτόλα και 46% για τον Νταν Σάλιβαν. Οι μετρήσεις αποτελούν αποτύπωση της πρόθεσης ψήφου και όχι πρόβλεψη αποτελέσματος, με περιθώρια σφάλματος που διαφέρουν ανά πολιτεία.

Στο Μίσιγκαν, η τελική ευθεία σημαδεύτηκε από την απόφαση της Δημοκρατικής βουλευτού Χέιλι Στίβενς να στηρίξει τον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς απέναντι στον Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, από τον οποίο είχε ηττηθεί στις εσωκομματικές εκλογές. Όπως μετέδωσε το Reuters, η κίνηση προκάλεσε ρήγμα στους Δημοκρατικούς σε μια αναμέτρηση που θεωρείται κρίσιμη για τη διεκδίκηση του ελέγχου της Γερουσίας.

Σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε χθες, Δευτέρα, στο podcast «Pod Force One» της Μιράντα Ντιβάιν, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν διατεθειμένος να απονείμει προληπτικά χάρη σε συνεργάτες και συμμάχους του, εφόσον χρειαζόταν να τους προστατεύσει από ενδεχόμενες διώξεις. «Θα το έκανα αν χρειαζόταν. Βεβαίως», ανέφερε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ενόψει πιθανής ανάκτησης του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς.

Ο έλεγχος της Βουλής θα επέτρεπε στους Δημοκρατικούς να καθορίζουν την ατζέντα των επιτροπών και να ενισχύσουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης. Ο έλεγχος και της Γερουσίας θα τους έδινε επιπλέον τη δυνατότητα να εμποδίζουν την έγκριση προεδρικών διορισμών. Ο Τραμπ θα διατηρούσε πάντως το δικαίωμα άσκησης βέτο και τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της προεδρίας.

Η εικόνα που θα διαμορφωθεί στη διάρκεια της νύχτας θα παραμείνει προκαταρκτική. Η καταμέτρηση, οι έλεγχοι και η επίσημη πιστοποίηση αποτελούν διαφορετικά στάδια, ενώ σε οριακές αναμετρήσεις η ανάδειξη νικητή ενδέχεται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο.

protothema.gr