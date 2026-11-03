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Άφαντο παραμένει το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τους επικίνδυνους ελιγμούς και τα drift στον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας, με την Τροχαία Λεμεσού να συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση. Το αμάξωμα που παρουσιάστηκε χθες από τον 36χρονο στην Αστυνομίας φαίνεται, σύμφωνα με τις εξετάσεις, να μην αντιστοιχεί στο αυτοκίνητο που καταγράφεται στο βίντεο από το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, μετά την τελετή του γάμου.

Οι δύο ύποπτοι, ο γαμπρός και ο κουμπάρος του, οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για περίοδο δύο ημερών.

Ανακρινόμενος, ο 36χρονος γαμπρός ανέφερε ότι στις 31/10 τελούσε τον γάμο του. Το μυστήριο ολοκληρώθηκε γύρω στις 18:10 σε εκκλησία, στον Άγιο Αθανάσιο. Μετά την τελετή, φίλοι του συγκεντρώθηκαν στην οικία του, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν drift στον κυκλικό κόμβο Αγίου Αθανασίου, χρησιμοποιώντας αγωνιστικό αυτοκίνητο Ακολούθως, φόρτωσε το αγωνιστικό όχημα σε ρυμουλκό και το μετέφερε στον κυκλικό κόμβο.

Εκεί, σύμφωνα με όσα ανέφερε, απέκοψε τη δυτική είσοδο από την πλευρά της Μέσα Γειτονιάς, σταθμεύοντας μπροστά της το ρυμουλκό του, ενώ σε άλλο σημείο βρισκόταν ρυμουλκό ιδιοκτησίας του γαμπρού, με διαφορετικό οδηγό. Οι υπόλοιπες είσοδοι και έξοδοι του κυκλικού κόμβου αποκλείστηκαν από άλλα ρυμουλκά και οχήματα, οι οδηγοί των οποίων δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί.

Στη συνέχεια, ο γαμπρός πρότεινε στον πρωτοκουμπάρο του, 2ο ύποπτο, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο, να οδηγήσει το αγωνιστικό όχημα. Ο 2ος ύποπτος φέρεται να το οδήγησε για περίπου πέντε λεπτά. Ακολούθως, ο 36χρονος φόρτωσε εκ νέου το όχημα στο ρυμουλκό του και το μετέφερε στην οικία του, προτού αναχωρήσει μαζί με τη σύζυγό του για τη γαμήλια δεξίωση.

Το όχημα που παρουσιάστηκε στην Αστυνομία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το όχημα που παρουσιάστηκε στην Τροχαία Λεμεσού από τον γάρμπος χθες.Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, το αμάξωμα που παρουσιάστηκε στην Τροχαία δεν φαίνεται να αντιστοιχεί στο αυτοκίνητο που καταγράφεται στο βίντεο.

Συγκεκριμένα, το αμάξωμα δεν διαθέτει μηχανή, κορώνα, κιβώτιο ταχυτήτων, τιμόνι, καθίσματα, φανάρια, προφυλακτήρες, ελαστικά και ολόκληρο το σύστημα πέδησης. Παράλληλα, φέρει θρυμματισμένο μπροστινό ανεμοθώρακα και διαφορετικούς αριθμούς εγγραφής.

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ήδη ληφθεί τρεις καταθέσεις, ενώ αναμένεται να ληφθούν ακόμη αρκετές από πρόσωπα του στενού και οικογενειακού περιβάλλοντος των δύο υπόπτων, καθώς και από επαγγελματικούς τους συνεργάτες. Παράλληλα, προγραμματίζονται έρευνες σε μάντρες αυτοκινήτων με τις οποίες συνεργάζονται οι δύο ύποπτοι, ενώ θα εξεταστούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο το συγκεκριμένο όχημα μεταφέρθηκε στον κυκλικό κόμβο Αγίου Αθανασίου με ρυμουλκό. Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν δύο οδηγούς ρυμουλκών μεταφοράς οχημάτων.