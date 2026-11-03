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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου, στην Πολωνία μετά από πληροφορία για πιθανή ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού σε αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε ελέγχους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη βόμβας.

Όπως γνωστοποίησαν οι αρμόδιες αρχές, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους για να διαπιστώσουν εάν ευσταθούν οι πληροφορίες περί εκρηκτικού μηχανισμού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη βόμβας, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο.