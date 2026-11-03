Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

H Sora ψάχνει οικογένεια!

Πρόκειται για ημίαιμο Μalinois με εκτιμώμενη ημερομηνία γέννησης στις 04/05/2026.

Βρίσκεται στο καταφύγιο από τις 03/08/2026.

Η Sora είναι ένα παιχνιδιάρικο κορίτσι γεμάτο ενέργεια! Είναι φιλική με τους ανθρώπους και τα άλλα σκυλάκια και λατρεύει το παιχνίδι.

Με τη νεαρή της ηλικία και τον ενθουσιασμό της, θα τη βοηθούσε πολύ η βασική εκπαίδευση, ώστε να εξελιχθεί σε ένα υπέροχο μέλος της οικογένειάς σας.

Το ιδανικό της σπίτι: Ένα άτομο ή μια οικογένεια που θα της προσφέρει αγάπη, χρόνο και παιχνίδι καθώς και έναν ασφαλή, περιφραγμένο κήπο.

Η Sora είναι διαθέσιμη για υιοθεσία στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.