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Την έντονη αντίδρασή του για τον αποκλεισμό του από τις επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, εκφράζει ο Δήμος Κερύνειας, καταγγέλλοντας ότι επιλέχθηκαν για συναντήσεις μόνο οι κατεχόμενοι Δήμοι Αμμοχώστου και Μόρφου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος διερωτάται εάν επιχειρείται η δημιουργία «προσφύγων δύο ταχυτήτων» και εκφράζει ανησυχία για ενδεχόμενη διαμόρφωση πολιτικών τετελεσμένων, με αφορμή δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας «Σοζτζού» για φερόμενο σχέδιο λύσης του Κυπριακού που αποδίδεται στην κ. Ολγκίν.

Παράλληλα, ζητά ισότιμη συμμετοχή όλων των κατεχόμενων Δήμων στις διαβουλεύσεις, απορρίπτοντας την αντιμετώπιση των Κερυνειωτών ως προσφύγων «δεύτερης κατηγορίας».

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Δήμου Κερύνειας:

Τετελεσμένα με πρόσφυγες δύο ταχυτήτων επιχειρεί η Ολγκίν;

Απαράδεκτος ο αποκλεισμός των Κερυνειωτών από τις διαβουλεύσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ.

Ο Δήμος Κερύνειας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και την ανησυχία του για την απόφαση της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, να συναντήσει αντιπροσωπείες των κατεχόμενων Δήμων Αμμοχώστου και Μόρφου, αφήνοντας εκτός των διαβουλεύσεών της τον κατεχόμενο Δήμο Κερύνειας και κατ’ επέκταση ένα σημαντικό μέρος του προσφυγικού κόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στην κ. Ολγκίν να συναντήσει τους κατεχόμενους Δήμους, με την ίδια να επιλέγει μόνο δύο εξ αυτών, της Αμμοχώστου και της Μόρφου. Το ερώτημα που προκύπτει είναι σαφές: με ποια κριτήρια έγινε αυτή η επιλογή και γιατί αποκλείστηκε από τις επαφές της η Κερύνεια; Υπάρχουν πρόσφυγες δύο ταχυτήτων; Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί αυτή η επιλεκτική στάση;

Οι πρόσφυγες όλων των κατεχόμενων περιοχών έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν τις θέσεις, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους, καθώς και να συμμετέχουν σε κάθε διαδικασία που αφορά το μέλλον του τόπου τους. Ο αποκλεισμός του Δήμου και των κοινοτήτων της Κερύνειας δεν μπορεί να θεωρηθεί μια απλή παράλειψη, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο για ένα νέο Σχέδιο Λύσης του Κυπριακού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Σοζτζού, Σχέδιο Λύσης που αποδίδεται στην κ. Ολγκίν φέρεται να προβλέπει επιστροφή των Βαρωσίων και της Μόρφου στους Ελληνοκυπρίους, ως αντάλλαγμα για την εκ περιτροπής προεδρία, τη δημιουργία ομοσπονδιακού συμβουλίου και τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στη διοίκηση μιας ομοσπονδιακής Κύπρου. Εάν οι πληροφορίες αυτές ευσταθούν, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τις προθέσεις και τη μεθοδολογία που ακολουθείται.

Εύλογα αναρωτιέται κανείς, αν επιχειρείται η προκαταβολική διαμόρφωση μιας συμφωνίας και η δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων, πριν ακόμη παρουσιαστεί επίσημα οποιοδήποτε σχέδιο λύσης και τεθεί σε ουσιαστική διαβούλευση; Και εάν πράγματι συζητούνται εδαφικές ρυθμίσεις που αφορούν συγκεκριμένες κατεχόμενες περιοχές, με ποια λογική αποκλείεται από τις επαφές ο Δήμος Κερύνειας;

Ο Δήμος Κερύνειας υπογραμμίζει ότι καμία συζήτηση για το Κυπριακό, καμία πρωτοβουλία και κανένα σχέδιο λύσης δεν μπορεί να διαχωρίζει την προσφυγική κοινότητα σε προνομιούχους και μη, ούτε να εισάγει διακρίσεις ως προς την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους. Ως Κερυνειώτες, αρνούμαστε να αποδεχθούμε λογικές επιλεκτικής εκπροσώπησης και την αντιμετώπισή μας ως προσφύγων «δεύτερης κατηγορίας». Η ισότιμη συμπερίληψη όλων των κατεχόμενων Δήμων στον διάλογο, δεν αποτελεί χάρη ή προνόμιο. Είναι αυτονόητη υποχρέωση απέναντι στους πρόσφυγες, στην ιστορία και στο μέλλον της πατρίδας μας.