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Καθώς πλησιάζει η λήξη του συμβολαίου της ως προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και με άγνωστο το εάν θα υπάρξει ανανέωση, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν άρχισε να ψάχνει την πόρτα εξόδου.

Οι κινήσεις της πριν ακόμα έρθει στην Κύπρο, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, έδειξαν ότι προσπαθεί να απεμπλακεί από το Κυπριακό χωρίς η ίδια να τσαλακωθεί και χωρίς να φορτωθεί τις όποιες ευθύνες. Γι’ αυτό και επιχείρησε να περάσει το μήνυμα ότι το συνεχιζόμενο αδιέξοδο οφείλεται στους δύο ηγέτες.

Ενδεικτικό του ότι η ίδια προσπαθεί να απεμπλακεί χωρίς να τσαλακωθεί, φαίνεται πως είναι η διαχείριση που κάνει ως προς τις συναντήσεις που πραγματοποιεί στο νησί. Η απόφασή της να συναντήσει αντιπροσωπείες των δήμων Αμμοχώστου και Μόρφου δεν προέκυψε από δική της πρωτοβουλία, αλλά ως αντίδραση στις πρόσφατες δηλώσεις.

Όπως είχε δηλώσει ο δήμαρχος Αμμοχώστου, Σίμος Ιωάννου, ενώ προσπαθούσαν για ένα χρόνο να συναντήσουν την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ αυτή δεν ανταποκρινόταν. Αίφνης, ύστερα από την τελευταία της κάθοδο, ένα χρόνο μετά, αποφάσισε να τους δει στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Και όλα αυτά την ώρα που σε κάθε ταξίδι της στο νησί διαφημίζει η ίδια ότι θα έχει επαφές με την κοινωνία των πολιτών και με οργανωμένα σύνολα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως κατά την τελευταία συνάντηση που είχε με την Ολγκίν την ενεθάρρυνε να ανταποκριθεί θετικά στο σχετικό αίτημα που έχουν υποβάλει οι κατεχόμενοι δήμοι.

Πάει και σήμερα στο Προεδρικό

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα ανέβει σήμερα το απόγευμα στον Λόφο για να συναντηθεί εκ νέου με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Η συνάντηση έρχεται ένα 24ωρο μετά τη χθεσινή που είχε η Ολγκίν με τον ηγέτη της αποσχιστικής οντότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν. Ως γνωστό, η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη την περασμένη Παρασκευή.

Στο Προεδρικό αναμένουν τη σημερινή συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ολγκίν για να δουν εάν προέκυψε κάποια θετική εξέλιξη από τα όσα συζήτησε η απεσταλμένη του ΓΓ με τον Έρχιουρμαν.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 15.15 το απόγευμα.

Δήλωσε αισιόδοξη ενόψει τριμερούς

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, εξέφρασε αισιοδοξία ενόψει της τριμερούς συνάντησης, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Η κ. Ολγκιν, η οποία συναντήθηκε στα κατεχόμενα με τον κ. Έρχιουρμαν, δήλωσε ότι ήταν μια προπαρασκευαστική συνάντηση για την τριμερή συνάντηση της επόμενης εβδομάδας.

«Συζητήσαμε πολλά θέματα», ανέφερε η κ. Ολγκίν, προσθέτοντας ότι «είμαι αισιόδοξη, ελπίζω να μην είμαι η μόνη στο νησί, αλλά συνεχίζω να εργάζομαι. Ήταν μια καλή συνάντηση».

Ο ηγέτης της αποσχιστικής οντότητας δεν έκανε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, η οποία είχε διάρκεια σχεδόν μιάμιση ώρας.

Πάντα έτοιμος για συναντήσεις ο ΠτΔ

Την ετοιμότητά του να συναντηθεί με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν και τον Τουφάν Έρχιουρμαν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξέφρασε χθες Δευτέρα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος ανέφερε ότι αναμένονται απαντήσεις, τόσο στις συγκεκριμένες προτάσεις που έχει υποβάλει η ελληνοκυπριακή πλευρά, όσο και στα θέματα που συζητήθηκαν με την κ. Ολγκίν.

Όπως είπε, έχει ήδη εκφράσει στην προσωπική απεσταλμένη την ετοιμότητά του να αλλάξει το πρόγραμμά του, ώστε να πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των τριών, εάν προκύψει ανάγκη μετά τη συνάντησή της με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Εναλλακτικά, πρόσθεσε, είναι διαθέσιμος να συναντηθεί και κατ’ ιδίαν μαζί της. «Σίγουρα αναμένουμε, ελπίζω να προκύψουν κάποια δεδομένα που θα οδηγήσουν σε μια κοινή συνάντηση», ανέφερε.

Ερωτηθείς κατά πόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης πριν τη λήξη της θητείας του νυν ΓΓ των ΗΕ, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι πρόκειται για «απόλυτα εφικτό στόχο», σημειώνοντας ότι εκείνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά υποβάλλει συνεχώς προτάσεις και εισηγήσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι οποίες, όπως είπε, καταδεικνύουν την πολιτική βούληση και την ετοιμότητά της να προχωρήσει σε διευρυμένη συνάντηση, κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών.

Αναφορικά με το χρονικό διάστημα μεταξύ των διμερών συναντήσεων τής κ. Ολγκίν με τους δύο ηγέτες και της επόμενης τριμερούς, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο κ. Έρχιουρμαν θα απουσιάζει από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή.