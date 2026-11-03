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Ένας άνθρωπος, Ινδός σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τη ζωή του μετά τη σύγκρουση και συντριβή δύο ελικοπτέρων, την ώρα που επιχειρούσαν να προσγειωθούν στην περιοχή του όρους Έβερεστ, στο Νεπάλ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης κάνει τον γύρο του διαδικτύου:

WATCH: 2 helicopters collide into each other in Everest Base camp in Solukhumbu, Nepal, killing 1 person and injuring another. pic.twitter.com/uaFnX6FpjV November 3, 2026

«Ένα άτομο σκοτώθηκε επιτόπου» ενώ δεύτερος άνθρωπος «διακομίστηκε στο νοσοκομείο», είπε στο AFP, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ο Ναμπίν Ράτζα Μπουντχαθόκι, επικεφαλής της αστυνομίας στον τομέα Σολουχούμπου.

Μικρά ελικόπτερα χρησιμοποιούνται συχνά στα βουνά των Ιμαλαΐων για να μεταφέρονται τουρίστες, ορειβάτες και προμήθειες, ή για να διεξάγονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, το ιδιαίτερα δύσκολο ανάγλυφο του εδάφους και μετεωρολογικά απρόοπτα κάνουν τις πτήσεις ενίοτε πολύ επικίνδυνες.

Χιλιάδες ορειβάτες και εκδρομείς επισκέπτονται κάθε χρόνο το Νεπάλ, τη χώρα όπου βρίσκονται 8 από τα 14 ψηλότερα βουνά στον πλανήτη.

protothema.gr