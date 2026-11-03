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Την πικρία της για τη στάση του Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά και την ενόχλησή της για όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού, εξέφρασε η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του χρίσματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Ξεκαθάρισε ότι η απόφασή της δεν ήταν αποτέλεσμα προσωπικού εκβιασμού, αλλά ελήφθη με γνώμονα την προστασία της ενότητας του ΔΗΣΥ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Bras De Fer» του Alpha Κύπρου, με την Αιμιλία Κενεβέζου, η πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στις εσωκομματικές αναταράξεις, περιγράφοντας τη διαχείριση των ισορροπιών στον ΔΗΣΥ ως «ναρκοπέδιο», με διαφωνίες, εντάσεις και «μαχαιρώματα».

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές περί προσωπικών εκβιασμών που συνδέονται με την απόσυρση της υποψηφιότητάς της, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ανυπόστατους ισχυρισμούς που αποσκοπούν στην πολιτική της εξόντωση.

«Δεν υπήρξε προσωπικός εκβιασμός»

Η Αννίτα Δημητρίου δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για τη δημόσια συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από την απόφασή της να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του προεδρικού χρίσματος.

Όπως ξεκαθάρισε, δεν δέχθηκε προσωπικό εκβιασμό, ενώ η απόφασή της προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση των πολιτικών δεδομένων που είχαν διαμορφωθεί στο εσωτερικό του κόμματος.

Όπως είπε στο αδιανόητο ενδεχόμενο ο Αβέρωφ Νεοφύτου να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας ως ανεξάρτητος υποψήφιος εκτός εσωκομματικών διαδικασιών, εκτίμησε ότι η συνέχιση της δικής της υποψηφιότητας ενδεχομένως να προκαλούσε επιπλέον προβλήματα στην παράταξη.

«Δεν είναι θέμα εκβιασμού», τόνισε. «Είναι θέμα πολιτικής πραγματικότητας. Ήταν μία συνειδητή πολιτική απόφαση με αυτούς τους κινδύνους της σύγκρουσης που εκτιμώ ότι θα βοηθούσαν τον ΔΗΣΥ και τη δική μας πορεία για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές».

«Ακούω πολλά και διάφορα. Είμαι στην κοινωνία καθημερινά και κάποιοι προβαίνουν και σε αισχρούς υπαινιγμούς περί άλλων εκβιασμών προσωπικών», συνέχισε.

«Αυτά είναι υποβολιμαία και αισχρά και στόχο έχουν να με πλήξουν πολιτικά. Αλλά να ξέρετε ότι αυτά δεν με πτοούν. Πολλοί δεν μπορούν να κατανοήσουν και να δεχτούν ότι μία γυναίκα βρίσκεται στην θέση την οποία βρίσκεται με την ψήφο των πολιτών. Σας διαβεβαιώνω ότι κανένας τέτοιος εκβιασμός δεν υπήρχε. Είναι τουλάχιστον αισχρό να λέγεται ή να αναπαράγεται. Ουδέποτε υπήρξε προσωπικός εκβιασμός. Αυτό που κακίζω είναι να προβαίνουν σε ισχυρισμούς ανυπόστατους, αισχρούς για να πλήξουν κάποιον πολιτικά. Αυτούς τους ονομάζω υποβολιμαίους και τους κρίνω ως τέτοιους. Εγώ δεν θα δεχτώ κανένα σχόλιο τέτοιο. Δεν ξέρω από που διαχέεται όλο αυτό. Ο κόσμος ξέρει ποια είμαι και πως έχω πορευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Ας συζητήσουμε επί πολιτικών, ότι άλλο αισχρό ας το αφήσουμε. Δεν χωράνε αυτά στην πολιτική», είπε χαρακτηριστικά.

Η πικρία για τον Αβέρωφ Νεοφύτου

Αναφερόμενη στις σχέσεις της με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, η Αννίτα Δημητρίου παραδέχθηκε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών την έχουν πικράνει.

«Δεν θα το κρύψω ότι πικράθηκα τη δεδομένη στιγμή και είναι ανθρώπινο και φυσιολογικό. Και ο ίδιος αν τον ρωτήσετε θα έχει τη δική του εκδοχή. Όμως τα βάλαμε κάτω και έχει την απόλυτη στήριξή μου αν αυτός πάρει το χρίσμα, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Γιώργο Παμπορίδη», είπε.

Εξήγησε ότι θα προτιμούσε να είχε υπάρξει απευθείας επικοινωνία μεταξύ τους, αντί να μεταφέρονται μηνύματα και πληροφορίες μέσω τρίτων προσώπων. «Τα συζητήσαμε, τα ξεπεράσαμε, τέλος! Δεν χωρούν συναισθηματισμοί», δήλωσε.

Παρά την πικρία που εξέφρασε, υποστήριξε ότι διατηρούν καλές προσωπικές και πολιτικές σχέσεις. Μάλιστα, δήλωσε πεπεισμένη ότι, σε περίπτωση εκλογής του Αβέρωφ Νεοφύτου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, δεν θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη μεταξύ τους συνεργασία.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι σε έναν μεγάλο πολιτικό οργανισμό είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφωνίες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η αντιμετώπισή τους πρέπει να γίνεται μέσα από την επικοινωνία και τον διάλογο.

«Γιατί να παραιτηθώ;» – Δεν αποκλείει νέα υποψηφιότητα

Απαντήσεις έδωσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ και στα σενάρια που τη θέλουν να αποχωρεί από την ηγεσία του κόμματος.

Η Αννίτα Δημητρίου διερωτήθηκε γιατί θα έπρεπε να υποβάλει παραίτηση, από τη στιγμή που, όπως υποστήριξε, οι αποφάσεις της είχαν ως αποκλειστικό γνώμονα τη διαφύλαξη της ενότητας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως τίθεται θέμα αμφισβήτησης της ηγεσίας της και δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει την προσπάθεια που έχει αναλάβει.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι η διαχείριση των εσωκομματικών ισορροπιών αποτελεί δύσκολη διαδικασία, υπενθυμίζοντας ότι ο ΔΗΣΥ έχει κληθεί και στο παρελθόν να αντιμετωπίσει σοβαρές κρίσεις.

Την ίδια ώρα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία του κόμματος, επισημαίνοντας ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα στόχοι και σχεδιασμοί που επιθυμεί να υλοποιήσει.

Ξεκάθαρο «όχι» σε υποψήφιο του ΑΚΕΛ στον δεύτερο γύρο

Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού τοποθετήθηκε και για τις προεδρικές εκλογές του 2028, αποκλείοντας το ενδεχόμενο στήριξης υποψηφίου του ΑΚΕΛ από τον ΔΗΣΥ στον δεύτερο γύρο.

Εξέφρασε, παράλληλα, την εκτίμηση ότι ο υποψήφιος του κόμματός της μπορεί να εξασφαλίσει την παρουσία του στον δεύτερο γύρο της εκλογικής αναμέτρησης.

Όπως ανέφερε, η προεκλογική πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού θα στηριχθεί στο πολιτικό πρόγραμμα της παράταξης.

Η Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε και στη σχέση του ΔΗΣΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, επιχειρώντας να διαχωρίσει τον πολιτικό ρόλο του κόμματος από εκείνον του Προέδρου.

Υπογράμμισε ότι ο καθορισμός της πολιτικής κατεύθυνσης της κεντροδεξιάς αποτελεί ευθύνη του ίδιου του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Σκέφτηκε να αποδεχθεί την παραίτησή του Χάρη Γεωργιάδη

Η Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε και στην παραίτηση που υπέβαλε ο Χάρης Γεωργιάδης από τη θέση του προέδρου του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης», αποκαλύπτοντας ότι αρχικά είχε σκεφτεί να την αποδεχθεί.

Όπως εξήγησε, μετά από συζητήσεις με τα υπόλοιπα μέλη της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, αποφασίστηκε να καταβληθεί προσπάθεια για εξομάλυνση της κατάστασης.

Η ίδια γνωστοποίησε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πρώην υπουργό Οικονομικών, ενώ βρίσκεται στον προγραμματισμό και συνάντηση μεταξύ τους.

Τόνισε, παράλληλα, ότι η έκφραση διαφορετικών απόψεων δεν μπορεί να οδηγεί στον αποκλεισμό στελεχών από το κόμμα, επισημαίνοντας τη σημασία της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας.

Αιχμές για Νίκο Τορναρίτη και Τίνα Παύλου

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ κλήθηκε να σχολιάσει και την ανάληψη κυβερνητικών θέσεων από πρόσωπα που προέρχονται από τον χώρο του κόμματος.

Σε ό,τι αφορά τον Νίκο Τορναρίτη, ανέφερε ότι είχε διαφωνήσει με την απόφασή του να αναλάβει καθήκοντα Ειδικού Πολιτικού Εκπροσώπου για το Κυπριακό στην Ασία και την Αφρική.

Για την Τίνα Παύλου, η οποία ανέλαβε καθήκοντα στο Υφυπουργείο Πρόνοιας, η Αννίτα Δημητρίου σημείωσε ότι θα ανέμενε να είχε προηγηθεί ενημέρωση για την απόφασή της.

Παρά τη συγκεκριμένη επισήμανση, ευχήθηκε στην Τίνα Παύλου καλή επιτυχία στην άσκηση των νέων της καθηκόντων.