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Η κατάσταση στον Δημοκρατικό Συναγερμό γίνεται όλο και πιο εκρηκτική. Η αντίστροφη μέτρηση για την εσωκομματική διαδικασία έχει ξεκινήσει και επίσημα από την προηγούμενη Δευτέρα, με την εβδομάδα που πέρασε να αποτελεί μια περίοδο συνταρακτικών εξελίξεων, οι οποίες προκάλεσαν νέες σοβαρές αναταράξεις στο συναγερμικό οικοδόμημα.

Η ηγεσία του κόμματος βρίσκεται πλέον ενώπιον μιας πολύ δύσκολης κατάστασης πραγμάτων, δείχνοντας μέχρι στιγμής αδυναμία διαχείρισής της και συνεχίζοντας ουσιαστικά την τακτική της απόκρυψης των προβλημάτων κάτω από το χαλί.

Ενδεικτική του κλίματος ήταν και η κατάληξη της συνεδρίας του Εκτελεστικού Γραφείου της περασμένης Πέμπτης, η οποία ολοκληρώθηκε ουσιαστικά με τη συναίνεση των μελών του σώματος στην εισήγηση του αναπληρωτή προέδρου, Ευθύμιου Δίπλαρου, για αποφυγή δηλώσεων και εμφανίσεων σε τηλεοπτικά πάνελ.

Είχε προηγηθεί η έντονη συζήτηση μεταξύ Αννίτας Δημητρίου και Γιάννη Καρούσου, όταν η πρόεδρος του κόμματος έκανε παρατήρηση στον αντιπρόεδρό του για δηλώσεις στις οποίες είχε προβεί εναντίον του Χάρη Γεωργιάδη, σε δύο τηλεοπτικές παρεμβάσεις του το πρωινό της ίδιας ημέρας.

Ο Γιάννης Καρούσος επέκρινε την ενέργεια του πρώην αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ να στείλει επιστολή στην πρόεδρο του κόμματος και να δηλώσει ότι δεν θα στηρίξει τον υποψήφιο του κόμματος, εάν αυτός είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου, και σημείωσε πως έπρεπε να γίνει αποδεκτή η παραίτησή του.

Τη θέση αυτή είχε εκφράσει και κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της ηγεσίας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το μεσημέρι και διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, προκειμένου να εξεταστεί η επιστολή του Χάρη Γεωργιάδη και να αποφασιστεί εάν θα γίνει αποδεκτή ή όχι η παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η πρόεδρος του κόμματος έκανε υποδείξεις στον Γιάννη Καρούσο σχετικά με δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες, κατά την ηγεσία, συντηρούν την εσωκομματική αντιπαράθεση. Ο ίδιος, βέβαια, αντέδρασε, απαντώντας πως δεν μπορεί κανένας να τον φιμώσει και ότι είναι δικαίωμά του να εκφράζει την άποψή του, όπως και κάθε άλλου στελέχους ή μέλους του κόμματος.

Στο τέλος της ημέρας υπήρξε συναίνεση ώστε τα μέλη της ηγεσίας να αποφεύγουν τις εμφανίσεις σε τηλεοπτικά πάνελ και τις δημόσιες δηλώσεις μέχρι και τις εσωκομματικές εκλογές, σε μια προσπάθεια να χαμηλώσουν οι τόνοι των εσωκομματικών αντιπαραθέσεων. Μια απόφαση, βέβαια, η οποία σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

Είναι επίσης γεγονός ότι εδώ και αρκετό καιρό πρωτοκλασάτα στελέχη και βουλευτές του κόμματος αποφεύγουν τις δημόσιες τοποθετήσεις ή τις παρουσίες σε τηλεοπτικά πάνελ, κυρίως επειδή παρακολουθούν τις εξελίξεις στο συναγερμικό στρατόπεδο με έντονη αμηχανία και προβληματισμό.

Η κατάσταση είναι πλέον πολύ δύσκολη και το κλίμα αρκετά τεταμένο. Ακόμη και αν τηρηθεί το μορατόριουμ δηλώσεων, η εσωστρέφεια δεν αναμένεται να εξαφανιστεί από το συναγερμικό στρατόπεδο.

Η… χαμένη ενότητα

Πλέον, το στοίχημα της ενότητας για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μοιάζει εντελώς χαμένο και το κλίμα εντός και εκτός Πινδάρου είναι εξαιρετικά βαρύ.

Οι εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας είναι ενδεικτικές μιας έντασης που υποβόσκει στο κόμμα. Η παρέμβαση του Χάρη Γεωργιάδη δεν πυροδότησε έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας, αλλά ανέδειξε την εικόνα που επικρατεί στους κόλπους του Δημοκρατικού Συναγερμού, την οποία, επί της ουσίας, γίνεται προσπάθεια να κρύψουν κάτω από το χαλί.

Η απόφαση για αλλαγή του καταστατικού, ώστε η επιλογή του υποψηφίου να γίνεται από τη βάση του κόμματος, η οποία λήφθηκε στο τελευταίο καταστατικό συνέδριο, αμφισβητείται πλέον από πολλά μέλη και στελέχη.

Βέβαια, η επιλογή υποψηφίου από όλα τα μέλη του κόμματος παραμένει μια πιο δημοκρατική διαδικασία και αυτό δεν αμφισβητείται. Το πρόβλημα, όπως επισημαίνουν πολλοί, είναι οι παθογένειες του κόμματος και οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις που έχουν συντηρηθεί και διογκωθεί, με αποτέλεσμα πλέον το σκηνικό στον ΔΗΣΥ να μοιάζει κατακερματισμένο.

Η ενότητα, την οποία επικαλέστηκε η πρόεδρος για να αιτιολογήσει την απόφασή της να αποσύρει το ενδιαφέρον της για το χρίσμα, δεν έχει επιτευχθεί και μέρα με τη μέρα μοιάζει να απομακρύνεται ακόμη περισσότερο.

Κάτι το οποίο γίνεται πλέον αντιληπτό από όλους και γι’ αυτό επικρατεί διάχυτη ανησυχία στην Πινδάρου, αλλά και σε ολόκληρο το συναγερμικό οικοδόμημα.

Η εσωκομματική προεκλογική εκστρατεία τώρα ουσιαστικά αρχίζει και είναι προφανές ότι επικρατεί καχυποψία μεταξύ των δύο υποψηφίων.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, στην τελευταία παρέμβασή του, ανέφερε πως θα αφοσιωθεί, στο διάστημα που απομένει μέχρι τις εσωκομματικές εκλογές, στον διάλογο με τη βάση του κόμματος, προκειμένου να αφουγκραστεί τα προβλήματά της.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι το επιτελείο του δεν παρακολουθεί όσα συμβαίνουν και δεν αξιολογεί τα δεδομένα.

Από την πλευρά του Γιώργου Παμπορίδη, ακόμη και την περασμένη Πέμπτη, αφέθηκε να νοηθεί ότι υπάρχει ανησυχία για τη στάση του Αβέρωφ Νεοφύτου, στην περίπτωση που ο ίδιος κερδίσει την εσωκομματική μάχη.

Δηλαδή, κατά πόσο ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα σταθεί δίπλα του, στην περίπτωση που υποψήφιος θα είναι ο Γιώργος Παμπορίδης.

Βέβαια, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, στις δηλώσεις του στην Πινδάρου κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, μίλησε για ενότητα.

«Σας έδωσα μια υπόσχεση και είναι όρκος τιμής. Δεν θα σας πληγώσω ποτέ!

Θέλω μπροστά σε αυτό το κτίριο να πω πως στις 29 του Νοέμβρη, για αυτόν που εσείς θα επιλέξετε για τον υποψήφιό μας και τον επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέπει να σταθούμε όλοι στοιχισμένοι, μια παράταξη ενωμένη, για να δώσουμε τη μάχη για την αλλαγή της διακυβέρνησης», είχε αναφέρει, σε μια δήλωση η οποία ερμηνεύεται από πολλούς ως δέσμευση για τη στήριξη του αντιπάλου του, εάν τελικά είναι αυτός ο υποψήφιος.

Οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Δύο υποψήφιοι και δύο κόσμοι

Η τελευταία δήλωση του Αβέρωφ Νεοφύτου, με την οποία ανέφερε ότι θα αφοσιωθεί στον διάλογο με τα μέλη του κόμματος, έγινε την ίδια ημέρα με τη συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου. Μάλιστα, μέλη της ηγεσίας έκαναν αναφορά σε αυτή.

Ενδεχομένως να υπήρξε και κάποια συνεννόηση με στελέχη, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας για αποφυγή δημόσιας συζήτησης.

Σχολιάστηκε, ωστόσο, από διάφορους το γεγονός ότι κατά το παρελθόν άτομα του περιβάλλοντός του επικαλούνταν την ανάγκη δημόσιου διαλόγου και αντιπαραβολής των θέσεων των υποψηφίων.

Υπενθυμίζουν, μάλιστα, την επιστολή μέλους του Πολιτικού Γραφείου πριν από την τελευταία συνεδρία του σώματος, στην οποία γινόταν αναφορά στη διεξαγωγή debates μεταξύ των ενδιαφερομένων για το χρίσμα.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, βέβαια, έχει γνωστοποιήσει κατά καιρούς τις πολιτικές του θέσεις επί διαφόρων θεμάτων και πραγματοποιεί πολύ συχνά παρεμβάσεις και σχόλια για ζητήματα της επικαιρότητας. Κυρίως για το Κυπριακό και την οικονομία.

Η τελευταία συνέντευξη Τύπου, στην οποία μίλησε για άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα, προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί έντονες συζητήσεις εντός και εκτός Συναγερμού.

Παρόλο που έπεσαν οι τόνοι από την πλευρά του για το συγκεκριμένο θέμα, οι πληροφορίες που φτάνουν από το περιβάλλον του δείχνουν ότι δεν ήταν μια παρορμητική παρέμβαση, αλλά μια συνειδητή πολιτική θέση, βασιζόμενη στην εκτίμηση ότι οι ενεργειακές εξελίξεις θα αναγκάσουν ακόμη και τις ίδιες τις Βρυξέλλες να αλλάξουν στάση.

Ο Γιώργος Παμπορίδης τοποθετήθηκε αρκετά επικριτικά, με τον ιδιαίτερο τρόπο που τον χαρακτηρίζει, απέναντι στη συγκεκριμένη θέση του Αβέρωφ Νεοφύτου, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας «λέμε τζαι πελλάρες».

Εξέφρασε με τη σειρά του μια πολιτική θέση, η οποία εκφράζει και την επίσημη θέση του κόμματος.

Παρουσίασε επίσης μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση, στην οποία έδωσε όνομα και περιεχόμενο: τη «ριζοσπαστική κεντροδεξιά», μια πρόταση που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την επίλυση των καθημερινών του προβλημάτων.

Μίλησε για το πολιτικό του στίγμα ως υπουργός Υγείας, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το πώς μια σύγχρονη κεντροδεξιά πρόταση επιλύει τα προβλήματα του πολίτη και θέτει ως προτεραιότητα το συλλογικό καλό της κοινωνίας.

Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής μίλησε για ένταξη στο ΝΑΤΟ, ενίσχυση των σχέσεων με το Ισραήλ και την Αίγυπτο και αξιοποίηση του γεγονότος ότι η Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ.

Μίλησε επίσης για εκσυγχρονισμό του Συντάγματος και για μια σειρά άλλων ζητημάτων της καθημερινότητας του πολίτη, που αποτελούν μέρος των 11 πυλώνων πολιτικής προτεραιότητας που παρουσίασε στη συνέντευξη Τύπου.

Επιδίωξε επίσης να παρουσιάσει τη δική του πολιτική πρόταση ως μια επιλογή που γυρίζει σελίδα στον ΔΗΣΥ και αφήνει πίσω της το 2023.

Είναι αξιοσημείωτη, πάντως, η αναφορά του πως το 2023 δεν στήριξε την υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου και έμεινε μακριά, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει τι έπραξε τότε.

Γι’ αυτό και ανέφερε πως, εάν είναι ο ίδιος υποψήφιος, θα βρίσκεται σίγουρα στον β’ γύρο και θα είναι σίγουρα ο νικητής των εκλογών.

Μια διατύπωση με την οποία απαντούσε προληπτικά και στην όλη συζήτηση περί συνεργασιών στον β’ γύρο.

Ουσιαστικά, έστειλε το μήνυμα πως το δίλημμα της δεύτερης Κυριακής δεν θα υπάρχει, εάν είναι ο ίδιος ο υποψήφιος του κόμματος.

Σημείο αναφοράς και αντιπαραβολής ήταν και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξαν να εμφανιστούν στην Πινδάρου την περασμένη Πέμπτη και να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους.

Ο μεν Αβέρωφ Νεοφύτου είχε δεκάδες υποστηρικτές να τον υποδέχονται έξω από τα κομματικά γραφεία με χειροκροτήματα, ενώ ο ίδιος έκανε δηλώσεις έξω από το κτίριο, περιτριγυρισμένος από υποστηρικτές του, στους οποίους απευθυνόταν με το μικρό τους όνομα.

Από την άλλη, ο Γιώργος Παμπορίδης επέλεξε να πάει στην Πινδάρου μόνο με τη σύζυγό του, Γαλάτεια, να μπει στο κτίριο, να υπογράψει την υποψηφιότητά του και να προβεί σε μια λιτή δήλωση, χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και επιλογές, οι οποίες, βέβαια, επιδέχονται διαφορετικές αναγνώσεις.

Σόου και παράσταση για κάποιους από την πλευρά του Αβέρωφ, επίδειξη δύναμης αλλά και της υψηλής αποδοχής του από τη βάση του κόμματος για κάποιους άλλους.

Μινιμαλιστική, σύγχρονη παρουσία χωρίς υπερβολές από τον Παμπορίδη για κάποιους, ένδειξη ένδειας και έλλειψης στήριξης για κάποιους άλλους.

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είναι εμφανή τα στρατόπεδα που έχουν διαμορφωθεί.

Ο Νίκος Γεωργίου και ο Χαράλαμπος Πάζαρος ήταν παρόντες ως υποστηρικτές του Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ ο Μιχάλης Ιωαννίδης και η Αναστασία Ανθούση βγήκαν δημόσια να δηλώσουν τη στήριξή τους στον Γιώργο Παμπορίδη.

Πώς φτάσαμε στην επιστολή Χάρη

Η προηγούμενη εβδομάδα σημαδεύτηκε, ασφαλώς, από την επιστολή του Χάρη Γεωργιάδη προς την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, με την οποία γνωστοποίησε την πρόθεσή του να μη στηρίξει τον υποψήφιο του κόμματος, εάν αυτός είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου, και έθεσε την παραίτησή του στη διάθεσή της.

Η πολιτική έκρηξη του τέως αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ, Χάρη Γεωργιάδη, ανέδειξε με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο τρεις ουσιώδεις παθογένειες του κόμματος:

1ον: Οι πληγές του 2023 δεν έχουν κλείσει ποτέ στον Συναγερμό.

2ον: Η ηγεσία του κόμματος απέτυχε παταγωδώς στην αποστολή της να φέρει την ενότητα στο κόμμα.

3ον: Αναφύεται πλέον ξεκάθαρα και ζήτημα πολιτικών διαφορών, καθώς και διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων και τάσεων εντός του κόμματος. Η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται μόνο στις προσωπικές διαφορές.

Η επιστολή του Χάρη Γεωργιάδη προς την πρόεδρο του κόμματος την εβδομάδα που πέρασε, καθώς και όσα ανέφερε στο Vidcast Philenews, ανεξαρτήτως του εάν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με το περιεχόμενο των αναφορών του, συνιστούν μια άκρως πολιτική παρέμβαση, η οποία ουσιαστικά θέτει την ηγεσία του κόμματος ενώπιον μιας δύσκολης κατάστασης πραγμάτων.

Αφενός, αναδεικνύει την αδυναμία της και τους κακούς χειρισμούς που έγιναν όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές και, αφετέρου, θέτει το ζήτημα του πολιτικού υποβάθρου που οφείλει να έχει μια πρόταση διακυβέρνησης από μια παράταξη όπως ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Αυτό που ανέδειξε, δηλαδή, ο Χάρης Γεωργιάδης δεν είναι μόνο η επίκρισή του προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε με την εξαγγελία της υποψηφιότητάς του, αλλά και η διαχείριση του όλου θέματος από την ηγεσία.

Θέτει επίσης ζήτημα ιδεολογικών και πολιτικών διαφορών του ίδιου με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδεικνύοντας ουσιαστικά πως οι πολιτικές θέσεις του τελευταίου διαφέρουν από τις παραδοσιακές, ουσιώδεις πολιτικές θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σημείωσε, μάλιστα, πως οι διαφωνίες του θα εξακολουθήσουν να υφίστανται ακόμη και εάν ο Αβέρωφ εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αυτός δεν τον στηρίξει.

Και δεν είναι κάτι που αναδείχθηκε από την πλευρά του μόνο με το περιεχόμενο της επιστολής της περασμένης Τρίτης προς την πρόεδρο του κόμματος. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Χάρης Γεωργιάδης είχε αρθρογραφήσει στον «Φ» της Κυριακής, απαντώντας σε τοποθέτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου για το Κυπριακό, τον περασμένο Αύγουστο. Η τοποθέτηση αφορούσε τις αναφορές περί αυτοκριτικής του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ για το Κυπριακό, με αναφορές, στην περίπτωση του ΔΗΣΥ, στις Ιδέες Γκάλι και στο Κραν Μοντανά.

Ο Χάρης Γεωργιάδης απάντησε μέσω του άρθρου του με τίτλο: «Ενταφίασε ο Κληρίδης τις Ιδέες Γκάλι;».

Το άρθρο του ξεκινούσε ως εξής: «Η θέση που εκφράζεται από την Aριστερά, αλλά και από άλλους, είναι ότι ο Γλαύκος Κληρίδης, με την εκλογή του στην προεδρία το 1993, ενταφίασε τις Ιδέες Γκάλι και οδήγησε έτσι σε μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη λύση του Κυπριακού ή, έστω, για την επιστροφή τής Αμμοχώστου. Πρόκειται για μια εντελώς άδικη και ατεκμηρίωτη θέση, η οποία άθελά της δικαιώνει την τουρκική πολιτική».

Παραιτήσεις με αντίκτυπο που δείχνουν κρίση βαθιά…

Η παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη είχε σίγουρα ισχυρό αντίκτυπο στον ΔΗΣΥ.Ακολούθησε η παραίτηση της Άντρεας Μανώλη, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη αποδοχή της παραίτησής του από την ηγεσία, οι διαφωνίες Καρούσου και Δημητρίου για όσα ανέφερε ο τέως αναπληρωτής πρόεδρος, αλλά και η έκρηξη του Νίκου Τορναρίτη με πυρά κατά του Αβέρωφ.

Η ίδια η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, με τη γραπτή δήλωσή της, μέσω της οποίας ενημέρωνε ότι δεν κάνει αποδεκτή την παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη, επικαλούνταν την ενότητα του κόμματος και καλούσε σε διάλογο.

Είχε προηγηθεί μια μακράς διάρκειας σύσκεψη της ηγεσίας του κόμματος, κατά την οποία διαφάνηκε πως η ηγεσία, πλην του Καρούσου, ήταν εναντίον της αποδοχής της παραίτησης του Χάρη Γεωργιάδη.

Ένα δεδομένο το οποίο φαίνεται πως άλλαξε και τη στάση της ίδιας της προέδρου του ΔΗΣΥ, η οποία, όπως είχε διαρρεύσει νωρίτερα εκείνη την ημέρα, επρόκειτο να κάνει αποδεκτή την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης. Ενδεικτικό και αυτό της κατάστασης που επικρατεί στον ΔΗΣΥ και στα υψηλά δώματα της Πινδάρου.

Για προσωπικούς λόγους έχει υποβάλει παραίτηση και ο Μιχάλης Ιωαννίδης από τη θέση του επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ. Η παραίτησή του δεν έγινε αποδεκτή και συνεχίζει κανονικά.

Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος έχει γνωστοποιήσει, ως γνωστόν, και ο Ονούφριος Κουλλά, ο οποίος γενικότερα παρουσιάζεται αποστασιοποιημένος το τελευταίο διάστημα.

Αρκετοί, επίσης, από τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος διατηρούν αποστάσεις από την όλη κατάσταση πραγμάτων, αλλά και από την ίδια την ηγεσία του ΔΗΣΥ.

Στοιχεία μιας κρίσης αρκετά βαθιάς…