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Και επίσημα σε προεκλογική περίοδο εισέρχεται από σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός για την ανάδειξη του υποψηφίου που θα λάβει το χρίσμα του κόμματος στις προεδρικές εκλογές. Τα δύο πρόσωπα που πέρασαν το κατώφλι των γραφείων του κόμματος και υπέβαλαν επίσημα πλέον την υποψηφιότητα τους είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης. Η μάχη ανάμεσα τους θα δοθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Αμφότεροι έστειλαν μηνύματα για σεβασμό του αποτελέσματος και ενότητα την επόμενη μέρα των εσωκομματικών εκλογών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του κόμματος για αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έφτασε λίγο μετά τις 11:30, συνοδευόμενος από την σύζυγο του Μαρία Σελίπα, και υπέβαλε την υποψηφιότητα του. Στην Πινδάρου τον περίμεναν δεκάδες υποστηρικτές του για να τον υποδεχτούν και να τον χειροκροτήσουν. Στις 12:20 αφίχθηκε κρατώντας χαμηλούς τόνους ο Γιώργος Παμπορίδης μαζί με τη σύζυγο του, Γαλάτεια Παμπορίδη, για την υποβολή της δικής του υποψηφιότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, συνεδρίασε η Εφορευτική Επιτροπή που διορίστηκε από το Εκτελεστικό Γραφείο, η οποία επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των υποψηφιοτήτων. Ως εκ τούτου, όπως αποφάσισε το Πολιτικό Γραφείο, στις 28 Νοεμβρίου τα μέλη του Κόμματος θα καλεστούν να επιλέξουν τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές, «μέσα από μια ανοικτή και δημοκρατική διαδικασία, που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της Παράταξης», όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση το κόμμα.

Μετά την υποβολή της υποψηφιότητας του ο κ. Παμπορίδης δήλωσε:

«Πριν 45 χρόνια το 1981 περνούσα για πρώτη φορά την πύλη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος σήμερα που υπέβαλα την υποψηφιότητα μου για το χρίσμα του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές του 2028. Προσβλέπω σε μια ποιοτική εκλογική διαδικασία. Αναμένω ότι ο μηχανισμός του κόμματος θα διασφαλίσει το αδιάβλητο του αποτελέσματος.

Χαιρετίζω τη δήλωση του ανθυποψηφίου μου, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, για την επόμενη μέρα. Την προσυπογράφω και είμαι βέβαιος ότι ο ΔΗΣΥ θα εξέλθει από αυτή τη διαδικασία πιο δυνατός για να μπορέσει να διεκδικήσει τις προεδρικές εκλογές του 2028 και να ζητήσει την εμπιστοσύνη της κυπριακής κοινωνίας ξανά, για να μπορέσουμε να πάρουμε τον τόπο μπροστά».

Κληθείς να απαντήσει σε ερωτήσεις από δημοσιογράφους ανέφερε ότι δεν θα ήθελε σήμερα να προβεί σε οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις, αφού, όπως είπε «είναι μέρα γιορτής».

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου νωρίτερα σε δηλώσεις του ανέφερε ανάμεσα σε άλλα:

«Προσέρχομαι σήμερα με αίσθημα ευθύνης και συγκίνησης στο δικό μου σπίτι, στη μεγάλη μου οικογένεια, τον ΔΗΣΥ, να υποβάλω τη δική μου υποψηφιότητα στην κρίση των χιλιάδων μελών του ΔΗΣΥ. Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που θα επιλέξουν τον υποψήφιο της παράταξης και τον επόμενο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βλέπω σήμερα μπροστά μας τους νέους μας. Ζω τις αγωνίες και τους αγώνες σας. Ζω και βιώνω την απογοήτευση σας. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να τα βγάλετε πέρα. Βλέπω όμως και τους ανθρώπους που αναγιώθηκα μαζί τους στον ΔΗΣΥ, τους ασπρομάλλιδες και τους γκριζομάλλιδες. Ξέρω ότι δεν τα βγάζετε πέρα με την ακρίβεια που σπάει κόκκαλα.

Μαζί προχωράμε για μια δίκαιη κοινωνία, για τους νέους και τις νέες μας, για τους ανθρώπους του μόχθου. Για μια επανενωμένη και ασφαλή πατρίδα. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη για την αλλαγή αυτής της διακυβέρνησης.#Κύπρος #Cyprus pic.twitter.com/41L2lpM7BL — Averof Neofytou (@AverofCY) October 26, 2026

Σας έδωσα μια υπόσχεση και είναι όρκος τιμής. Δεν θα σας πληγώσω ποτέ! Θέλω μπροστά σε αυτό το κτίριο να πω πως στις 29 του Νοέμβρη, για αυτόν που εσείς θα επιλέξετε για τον υποψήφιο μας και τον επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέπει να σταθούμε όλοι στοιχισμένοι, μια παράταξη ενωμένη, για να δώσουμε τη μάχη για την αλλαγή της διακυβέρνησης. Δεν αφορά μόνο, και είμαι βέβαιος, για τον ανθυποψήφιο μου. Αφορά όλη την ηγεσία, όλα τα στελέχη και τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΔΗΣΥ. Μαζί προχωράμε, μαζί βαδίζουμε για μια επανενωμένη και ασφαλή Κύπρο, για μια δίκαιη κοινωνία, για τους ανθρώπους μας του κόπου και του μόχθου».

Selfie του Αβέρωφ Νεοφύτου μετά την υποβολή υποψηφιότητας με νεαρούς υποστηρικτές του

Υπεύθυνος για την παραλαβή των εντύπων υποβολής υποψηφιότητας ήταν ο Επικεφαλής Διεύθυνσης Οργανωτικού, Ανδρέας Σταυρινίδης.

Η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, δεν ήταν παρούσα για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Απών θα ήταν και ο αναπληρωτής πρόεδρος, Ευθύμιος Δίπλαρος, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό.

Σε δηλώσεις της στο philenews πριν την άφιξη του κ. Νεοφύτου και του κ. Παμπορίδη, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ξένια Κωνσταντίνου, μίλησε για μια ιστορική μέρα, αφού για πρώτη φορά κινείται μια τέτοια διαδικασία. Ανέφερε επίσης ότι έχει γίνει ήδη ο έλεγχος εγκυρότητας των υπογραφών υποστήριξης των δύο υποψηφιοτήτων, σχολιάζοντας πως «είναι όλα καλά».

Δείτε εικόνες και βίντεο από τα γραφεία του ΔΗΣΥ πριν από την υποβολή των δύο υποψηφιοτήτων

Ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αβέρωφ Νεοφύτου, Γιώργος Γεωργίου, παρέδωσε έντυπα και το παράβολο των 500 ευρώ που χρειάζονται για την υποβολή υποψηφιότητας.

Γιώργος Γεωργίου, πρώην βουλευτής Αμμοχώστου με τον ΔΗΣΥ

Υποστηρικτές του Αβέρωφ Νεοφύτου

Χαράλαμπος Πάζαρος, βουλευτής ΔΗΣΥ