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«Χωρίς κανέναν δισταγμό», με «ταπεινά αίτια» και αξιοποιώντας «θεσμικές και εξωθεσμικές προσβάσεις» στον χώρο του μπάσκετ δρούσε ο Ευάγγελος Λιόλιος, σύμφωνα με το σκεπτικό της προφυλάκισής του.

Στο ένταλμα, που αποκαλύπτει το iefimerida, αναφέρεται πως προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι προσέφερε ή υποσχόταν δώρα, χρηματικά οφέλη ακόμη και διαιτητική ανέλιξη, με στόχο την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων, από διοργανώσεις που συνδέονται με το στοίχημα μέχρι τα πρωταθλήματα παίδων, εφήβων και σχολικών ομάδων. Κρίσιμο στοιχείο για την απόφαση προφυλάκισης αποτέλεσε, κατά το σκεπτικό, ο κίνδυνος επανάληψης της δράσης του, καθώς, όπως σημειώνεται, εξακολουθεί να διατηρεί ευρύ δίκτυο επαφών στον χώρο της καλαθοσφαίρισης, ακόμη και με εν ενεργεία διαιτητές, ενώ οι περιοριστικοί όροι κρίθηκαν ανεπαρκείς για να αποτρέψουν την τέλεση νέων αδικημάτων. Οι ισχυρισμοί του, δε, κατά την απολογία του, κρίθηκαν «μη πειστικοί».

Σοβαρές ενδείξεις ενοχής

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ένταλμα, «από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα και τις εκθέσεις που έχουν συγκεντρωθεί, σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του για τις προαναφερόμενες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται, τελεσθείσες κατ’ εξακολούθηση, οι δε υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του κατηγορουμένου, που ανέπτυξε κατά την απολογία του, στο παρόν δικονομικό τουλάχιστον στάδιο δεν κρίνονται πειστικοί

Με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων του κατηγορουμένου, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της δικογραφίας και δη από την ιδιαίτερη απαξία των αποδιδόμενων αδικημάτων, ήτοι τέλεση των αποδιδομένων σε αυτόν πράξεων και δη της πράξης της προσφοράς κατ’ εξακολούθηση και υπόσχεσης-παροχής σε διαιτητή/διοικητικό παράγοντα δώρων, ωφελημάτων και άλλων παροχών (συμπεριλαμβανομένης της ανέλιξης ως διαιτητή αλλά και χρηματικών παροχών) με σκοπό τον επηρεασμό και αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνων καλαθοσφαίρισης, μεταξύ των οποίων και αγώνων που περιλαμβάνονται σε στοιχηματικές διοργανώσεις, αλλά και αγώνων ακόμη και του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων, του Πρωταθλήματος Εφήβων και του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, ο οποίος σκοπός και επετεύχθη, καθώς και της πράξης της παρέμβασης με αθέμιτες ενέργειες με σκοπό τον επηρεασμό αποτελέσματος αγώνων καλαθοσφαίρισης, ενεργώντας τόσο με την ιδιότητα του προέδρου της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ όσο και ως de facto πρόεδρος της ανωτέρω ομάδας, και ενώ παράλληλα, κατά τον χρόνο επιμέρους πράξεων, είχε και τη θεσμική ιδιότητα του προέδρου της ΕΟΚ, δρώντας από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του εξακολουθητικά, χωρίς κανέναν δισταγμό και από ταπεινά αίτια, μέσω θεσμικών και εξωθεσμικών προσβάσεων που διατηρούσε σε διαιτητές, πρέπει να επιβληθεί σε αυτόν προσωρινή κράτηση, καθόσον, αν αφεθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα, χωρίς να αρκεί η επιβολή σε αυτόν οιουδήποτε περιοριστικού όρου για την αποτροπή του από την τέλεση νέων εγκλημάτων, συνεκτιμωμένης ιδιαιτέρως:

α) της εξακολουθητικής δράσης του διαχρονικά στο συγκεκριμένο πεδίο μέσω συγκεκριμένων προσώπων του περιβάλλοντός του, μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία διαιτητών, με σκοπό τον αθέμιτο επηρεασμό του αποτελέσματος αγώνων και

β) του γεγονότος ότι ο κατηγορούμενος συνεχίζει να διατηρεί πλείστες γνωριμίες και επαφές με το σύνολο σχεδόν των παραγόντων του χώρου της καλαθοσφαίρισης.»

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο Βαγγέλης Λιόλιος -Μιλά για «σκευωρία»

Ο ίδιος, πάντως, απολογούμενος ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκε όσα του αποδίδονται επιμένοντας πως εις βάρος του στήθηκε «σκευωρία», επειδή επιχείρησε να αλλάξει τις πρακτικές που ίσχυαν, πριν από τη δική του διοίκηση, στη διαιτησία του μπάσκετ.

Όπως είπε, από τον Αύγουστο εφαρμόζεται, με δική του πρωτοβουλία, ειδικό λογισμικό για την επιλογή τους, ώστε να αποκλείεται η ανθρώπινη παρέμβαση. Το σύστημα δε αυτό χρησιμοποιείται πιλοτικά σε όλα τα πρωταθλήματα, πλην της Α1.

Αντικρούοντας τον ισχυρισμό του ενός εκ των δύο μαρτύρων που ο εισαγγελέας απείχε της ποινικής τους δίωξης λόγω των στοιχείων που έδωσαν, και ο οποίος κατέθεσε πως την προετοιμασία για την εκλογή του την είχε ξεκινήσει από το 2015, φέρεται να υποστήριξε ότι τότε δεν υπήρχε καν το νομικό καθεστώς. Αυτό δημιουργήθηκε το 2019, συνεπώς δεν μπορούσε να υπάρχει μεθόδευση.

Προκειμένου, δε, να στηρίξει τον ισχυρισμό του περί σκευωρίας, προσκόμισε φωτογραφία του 2026, που απεικονίζει τον συγκεκριμένο μάρτυρα επιχειρηματία με τον προπονητή του Αμαρουσίου, της ΚΑΕ που από τον περασμένο Απρίλιο στράφηκε εναντίον του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ευάγγελος Λιόλιος φέρεται να άφησε αιχμές και κατά του συγκατηγορούμενού του Γιώργου Μαυραγάνη, υποστηρίζοντας ότι ενεργούσε αυτοβούλως, όταν ισχυριζόταν, βάσει των στοιχείων της δικογραφίας, ότι θα ορίσει συγκεκριμένους διαιτητές. Όπως είπε, ο Μαυραγάνης μπορούσε να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ονόματα των διαιτητών που επρόκειτο να οριστούν, καθώς αυτά γίνονταν γνωστά από τη Δευτέρα και υπήρχε δυνατότητα διαρροής τους.

iefimerida.gr