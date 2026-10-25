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Στη φυλακή θα οδηγηθούν, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ο παραιτηθείς -πλέον- πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο στενός συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην περίπου 3,5 ωρών απολογία του, ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και υποστήριξε ότι όλα όσα έχουν γίνει έχουν ως στόχο να τον απομακρύνουν από την Ομοσπονδία.

Παράλληλα, σε ερωτήσεις του ανακριτή για όσα του αποδίδονται, επικαλέστηκε οικονομικά του στοιχεία και προσκόμισε έγγραφα από τέσσερις φορολογικούς ελέγχους που έχουν διεξαχθεί την τελευταία δεκαετία, στους οποίους δεν του έγινε καμία παρατήρηση.

Μάλιστα, ο τελευταίος από αυτούς τους ελέγχους έγινε το 2025 και αφορούσε την χρονική περίοδο 2019-2020. Σε αυτόν ελέγχθηκαν όλα τα οικονομικά του στοιχεία (ατομική περιουσία, η ομάδα του Προμηθέα και η επιχείρησή του). Μεταξύ άλλων, ελέγχθηκαν και τραπεζικοί λογαριασμοί του εσωτερικού και του εξωτερικού και οι τραπεζικές θυρίδες και δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό.

Ο Γιώργος Μαυραγάνης, στενός συνεργάτης του Λιόλιου, ο οποίος παρέμεινε περίπου 40 λεπτά στο ανακριτικό γραφείο, αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες που του αποδίδονται.