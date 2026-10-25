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Ο Βαγγέλης Λιόλιος, την ώρα όπου παρουσιάζεται στον ανακριτή για να απολογηθεί για τα όσα του αποδίδονται στην υπόθεση του σκανδάλου του ελληνικού μπάσκετ, προχώρησε και ο ίδιος σε μια κίνηση.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ενημέρωσε τις Ελληνικές Αρχές, πως βάζει… φρένο στην οποιαδήποτε εμπλοκή του με το ελληνικό μπάσκετ, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με το σκάνδαλο και να ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες. Στη σχετική του δήλωση στο γραφείο του ανακριτή, ο κύριος Λιόλιος τονίζει πως αποσύρεται, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ και δη η Ομοσπονδία στην οποία βρισκόταν στο τιμόνι της, την τελευταία πενταετία.

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