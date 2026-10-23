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Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο πρώην διαιτητής παρέμεινε περίπου τρεις ώρες στο ανακριτικό γραφείο, όπου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις τόσο για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει όσο και για τα 820.000 ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκαν στο πατρικό του σπίτι στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Παπαπέτρου υποστήριξε ότι τα χρήματα έχουν νόμιμη προέλευση, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε συναντήσεις που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να είχαν ως σκοπό τη δωροδοκία του.

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