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Η επιτήρηση των λοιμώξεων, η αντιμετώπιση των ανθεκτικών μικροβίων και η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών βρέθηκαν στο επίκεντρο διεθνούς εκπαιδευτικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, με τη συμμετοχή επιστημόνων από το νησί και το εξωτερικό.

Το σεμινάριο, με τίτλο «Infection Prevention and Control: Surveillance and Metacompetence», πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2026, στο German Medical Institute, συνδυάζοντας διαδραστικές παρουσιάσεις με πρακτικά εργαστήρια για την πρόληψη, την επιτήρηση και τον έλεγχο των λοιμώξεων.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή του καθηγητή Andreas Voss, διεθνώς αναγνωρισμένου ειδικού στην πρόληψη και τον έλεγχο λοιμώξεων, ο οποίος συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά μέλη διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα.

Στόχος της διοργάνωσης ήταν η ενίσχυση των γνώσεων και των πρακτικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις της πρόληψης και της διαχείρισης των λοιμώξεων κατά την καθημερινή κλινική πρακτική.

Ανθεκτικά μικρόβια και κατανάλωση αντιβιοτικών

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες ήταν η καταγραφή και η επιτήρηση των ανθεκτικών μικροβίων, καθώς και η παρακολούθηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών.

Η συστηματική συλλογή και αξιολόγηση τέτοιων δεδομένων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων, αλλά και για την προώθηση της ορθολογικής χρήσης των αντιμικροβιακών φαρμάκων.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου εξετάστηκαν επίσης δράσεις που εντάσσονται στην προσέγγιση της «Ενιαίας Υγείας» (One Health), η οποία αντιμετωπίζει ως αλληλένδετα τα ζητήματα υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, συζητήθηκε η εφαρμογή μέτρων προστασίας από λοιμώξεις σε ειδικούς χώρους και σε ευάλωτους πληθυσμούς, όπου οι απαιτήσεις πρόληψης και ασφάλειας είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Τεχνητή νοημοσύνη και νέες μικροβιολογικές μέθοδοι

Σημαντική θέση στη θεματολογία είχαν οι σύγχρονες ιατροτεχνολογικές εξελίξεις και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους στην πρόληψη και στον έλεγχο των λοιμώξεων.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για νέες μικροβιολογικές μεθόδους, καθώς και για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον συγκεκριμένο τομέα.

Παρουσιάστηκαν, επίσης, οι τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα για το μικροβίωμα, ένα πεδίο που συγκεντρώνει αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο του εξειδικευμένου επαγγελματία ελέγχου λοιμώξεων και στη σημασία της κατάλληλης εκπαίδευσης για την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης στα συστήματα υγείας.

Συνεργασία πανεπιστημίου και επαγγελματιών υγείας

Το σεμινάριο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων (EUCIC), δρος Κωνσταντίνου Τσιούτη, κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και δρος Νικόλαου Σπερνοβασίλη, επίκουρου καθηγητή Παθολογίας – Λοιμώξεων του ίδιου πανεπιστημίου και διευθυντή του Λοιμωξιολογικού Τμήματος του German Medical Institute.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το German Medical Institute συγκαταλέγεται στα λίγα νοσοκομεία της Κύπρου που διαθέτουν ενοποιημένο πρόγραμμα Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών και Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Κυπριακή Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων, με την υποστήριξη της «Φροντίδα» και της Medochemie.

Το σεμινάριο ήταν μοριοδοτημένο και το παρακολούθησαν 20 επαγγελματίες υγείας από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των διοργανωτών, η αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες ήταν ιδιαίτερα θετική, καθώς εκτιμήθηκε ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν θα αποτελέσουν χρήσιμα εφόδια στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Πανευρωπαϊκή εκπαίδευση για τον έλεγχο των λοιμώξεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων (EUCIC) ιδρύθηκε το 2014 από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων (ESCMID), με στόχο την ενίσχυση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων.

Στις δραστηριότητές της συμμετέχουν εκπρόσωποι από σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και από σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Μεταξύ των σημαντικότερων πρωτοβουλιών της περιλαμβάνεται η δημιουργία πιστοποιημένου πανευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, το οποίο λειτουργεί από το 2018.

Μέσω του προγράμματος αυτού έχουν εκπαιδευτεί εκατοντάδες επαγγελματίες υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πραγματοποίηση του διεθνούς σεμιναρίου στην Κύπρο εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε έναν τομέα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.