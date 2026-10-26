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Τέσσερις πτέρυγες κράτησης, ιατρική μονάδα, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και χώροι άθλησης περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του νέου σωφρονιστικού ιδρύματος που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης στον Άγιο Σωζόμενο. Σύμφωνα με την παρουσίαση του προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2027, το νέο συγκρότημα σχεδιάζεται με χωρητικότητα τουλάχιστον 1.500 κρατουμένων, με στόχο τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, χαρακτήρισε τον σχεδιασμό «αναπτυξιακό έργο», αναφέροντας ότι αναμένεται η ολοκλήρωση των μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η χωροθέτηση δεν έχει οριστικοποιηθεί, ενώ ο υπουργός έχει δεσμευθεί να παρουσιάσει τον σχεδιασμό στους επηρεαζόμενους δήμους, ώστε να ακούσει τις απόψεις τους.

Στη μακέτα που παρουσίασε ο υπουργός ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, αποτυπώνονται τέσσερις πτέρυγες κράτησης, με τις ενδείξεις Α, Β, Γ και Δ, τοποθετημένες εκατέρωθεν ενός κεντρικού άξονα εγκαταστάσεων. Στο χώρο περιλαμβάνονται το διοικητήριο και η κεντρική διοίκηση, ο χώρος υποδοχής και επισκεπτηρίου, καθώς και οι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, εργαστηρίων και προγραμμάτων αποκατάστασης.

Ξεχωριστή θέση στο σχεδιασμό έχουν η ιατρική μονάδα και το γήπεδο ποδοσφαίρου, το οποίο επισημαίνεται και ως χώρος άθλησης. Προβλέπονται επίσης χριστιανικό παρεκκλήσι και χώρος προσευχής για μουσουλμάνους.

Ως προς την ασφάλεια, το προσχέδιο περιλαμβάνει κεντρική πύλη εισόδου με έλεγχο ασφαλείας, περιμετρικό δρόμο ασφαλείας, τείχη και πύργους επιτήρησης. Εκτός της περιτείχισης απεικονίζεται χώρος στάθμευσης προσωπικού και επισκεπτών, ενώ στο εσωτερικό προβλέπονται χώροι για τις τεχνικές υπηρεσίες και τη συντήρηση, δεξαμενές και υποδομές κοινής ωφέλειας.

Για το νέο σωφρονιστικό ίδρυμα καταγράφεται στην παρουσίαση πρόνοια €1 εκατ. στον προϋπολογισμό του 2027.

Παράλληλα, στο σχεδιασμό του Υπουργείου για τη στελέχωση και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης του προσωπικού περιλαμβάνονται το άνοιγμα των προσλήψεων δεσμοφυλάκων σε Ευρωπαίους πολίτες και η δημιουργία κινήτρων για την προσέλκυση κατάλληλου προσωπικού.

Διευκρίνιση από Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διευκρινίζει ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2027, είχε ως στόχο να δώσει στα μέλη της Επιτροπής μια γενική εικόνα για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί το νέο σωφρονιστικό συγκρότημα. Πρόκειται για ενδεικτική απεικόνιση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί το Master Plan του έργου ούτε προδικάζει την τελική μορφή ή διάταξή του.

Το αρχικό Master Plan βρίσκεται υπό επεξεργασία και, μόλις είναι έτοιμο για ουσιαστική συζήτηση, θα παρουσιαστεί στους επηρεαζόμενους Δήμους και στις τοπικές αρχές, όπως έχει δεσμευθεί ο Υπουργός κ. Κώστας Φυτιρής.

Η διαβούλευση θα προηγηθεί της οριστικοποίησης του σχεδιασμού, ώστε να ακουστούν και να συζητηθούν οι απόψεις, οι προβληματισμοί και οι εισηγήσεις των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα εξετάσουν όλες τις παραμέτρους του έργου.

Η τελική πρόταση θα διαμορφωθεί μέσα από διάλογο και τεκμηρίωση, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα ασφάλειας, οδικής πρόσβασης, περιβάλλοντος, υποδομών, χωροταξίας και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την καθημερινότητα και τις ανησυχίες των κατοίκων.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου σωφρονιστικού συγκροτήματος αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για τη χώρα και θα προχωρήσει με διαφάνεια, σοβαρό σχεδιασμό και ουσιαστική διαβούλευση.