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Η υπόθεση σε σχέση με τα διαβαθμισμένα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών που είχαν εντοπιστεί στην οικία αρχιδεσμοφύλακα τον Απρίλιο του περασμένου έτους, δεν έχει μόνο ποινικό χαρακτήρα (στις 29/10 η ακροαματική διαδικασία), αλλά συνοδεύεται και από δικαστικές εξελίξεις σε αστικό επίπεδο.

Η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους και η πρώην ανώτερη λειτουργός του σωφρονιστικού ιδρύματος, Αθηνά Δημητρίου, οι οποίες κατηγορούνται στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης, έχουν λάβει ένδικα μέσα σε βάρος προσώπων που σχετίζονται με τον κλάδο της δημοσιογραφίας και την Αστυνομία Κύπρου. Θεωρούν πως τα εν λόγω πρόσωπα έχουν τοποθετηθεί δημοσίως με τρόπο που κρίνουν ότι είναι δυσφημιστικός.

Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του «Φ», εντός της εβδομάδας έχει επιδοθεί σε δημοσιογράφους συγκεκριμένου Μέσου Ενημέρωσης έκθεση απαίτησης στο πλαίσιο αγωγής για δυσφήμιση από την Άννα Αριστοτέλους. Μέσω του ένδικου αυτού διαβήματος ενάγονται δημοσιογράφοι και το εν λόγω Μέσο, με την πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών να διεκδικεί τιμωρητικές αποζημιώσεις κλίμακας €10.000-€50.000.

Η κ. Αριστοτέλους θεωρεί πως δημοσιεύματα από την άνοιξη του 2025 περιλάμβαναν δυσφημιστικούς ή/και ενοχοποιητικούς υπαινιγμούς σε βάρος της.

Ασφαλείς πληροφορίες της εφημερίδας μας αναφέρουν πως την περασμένη εβδομάδα επιδόθηκε έκθεση απαίτησης στο πλαίσιο πανομοιότυπης αστικής αγωγής και σε πρώην αξιωματικό της Αστυνομίας για τοποθετήσεις που φέρεται να έκανε για την ίδια υπόθεση με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών. Ως ενάγουσες εμφανίζονται αμφότερες οι πρώην αξιωματούχοι των Φυλακών, δηλαδή η Άννα Αριστοτέλους και η Αθηνά Δημητρίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφόρηση που λάβαμε, Άννα Αριστοτέλους και Αθηνά Δημητρίου έχουν κινηθεί νομικά με τον ίδιο τρόπο και σε βάρος δυο εν ενεργεία αξιωματικών της Αστυνομίας, με την υπόθεση να τυγχάνει χειρισμού από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Συνολικά, όπως προκύπτει από τα όσα έχει ενώπιόν του ο «Φ», οι τρεις αγωγές στρέφονται κατά επτά φυσικών προσώπων και εναντίον ενός νομικού προσώπου. Πρόκειται για τέσσερις δημοσιογράφους, δυο εν ενεργεία αξιωματικούς της Αστυνομίας, έναν πρώην αξιωματικό της Δύναμης και την εταιρεία του δημοσιογραφικού ομίλου.

Το ιστορικό

Η ποινική αυτή υπόθεση είχε προκύψει τον Απρίλιο του 2025. Συγκεκριμένα, στις 10/4/2025 μετά από εκτέλεση εντάλματος έρευνας στην οικία αρχιδεσμοφύλακα στη Λευκωσία, εντοπίστηκε τεράστιος όγκος διαβαθμισμένων εγγράφων. Η έρευνα είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο διερεύνησης άλλης υπόθεσης, που αφορούσε τη λειτουργία παράνομου κυλικείου στις Κεντρικές Φυλακές.

Όπως είχε αναφέρει μέλος της ανακριτικής ομάδας της Αστυνομίας στο Επαρχιακό Δικαστήριο την άνοιξη του 2025, για σκοπούς έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης, στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα είχαν εντοπιστεί έγγραφα αποτελούμενα από δεκάδες χιλιάδες σελίδες και τα οποία αφορούσαν σε αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά και χωροταξικά σχέδια των Φυλακών, αντίγραφα φακέλων καταδίκων, έγγραφα για πειθαρχικές έρευνες του Τμήματος Φυλακών, εσωτερικές επιστολές, εκθέσεις, σημειώματα, πίνακες – κατάλογοι που αφορούν υπηρεσιακά θέματα του Τμήματος Φυλακών, εκ των οποίων αρκετά έφεραν την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ».

Ακόμη, είχαν εντοπιστεί αντίγραφα εγγράφων που αφορούν σε διάφορα υπηρεσιακά θέματα της Αστυνομίας, καθώς και έγγραφα άλλων κρατικών υπηρεσιών, με διαβάθμιση «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» και «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», αλληλογραφίες Αστυνομίας με το Τμήμα Φυλακών και αλληλογραφίες που ανταλλάγησαν μεταξύ των Φυλακών και άλλων κρατικών υπηρεσιών και κρατικών αξιωματούχων.

Στην ίδια έρευνα είχαν εντοπιστεί ψηφιακοί δίσκοι και μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων. Σύμφωνα με τα όσα είχε πει ανακριτής της Αστυνομίας ενώπιον Δικαστηρίου στα αρχικά στάδια της διερεύνησης, στις εν λόγω μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων περιλαμβάνονταν πλάνα από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης των Φυλακών σχετικά με διάφορα περιστατικά που έγιναν από τον Ιούνιο του 2003 μέχρι το Μάιο του 2022, καταγραμμένες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις υποδίκων και καταδίκων με άλλα άτομα και δεδομένα που αφορούν σε διάφορες εκδηλώσεις.

Μαρτυρίες που είχαν εξασφαλιστεί τότε ανέφεραν ότι η μετακίνηση του μεγαλύτερου όγκου των εγγράφων και της υπόλοιπης περιουσίας, έγινε από τα γραφεία της Διεύθυνσης του Τμήματος Φυλακών, μέσω της σκάλας που βρίσκεται μπροστά από τα γραφεία.

Στις 29 Οκτωβρίου η ακρόαση

Σε κατοπινό στάδιο (17/11/2025) καταχωρίσθηκε υπόθεση με κατηγορούμενους την πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, την πρώην ανώτερη λειτουργό, Αθηνά Δημητρίου, πέντε μέλη του σωφρονιστικού ιδρύματος και ένα πρώην μέλος του προσωπικού των Φυλακών, νυν αστυνομικός.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν εννέα κοινές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και κλοπή κρατικής περιουσίας, που αφορά σε 48.432 έγγραφα, 370 αρχιτεκτονικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών και 431 αντικείμενα με ψηφιακά δεδομένα.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, επίσης, κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με τη μεταφορά εγγράφων, σχεδίων και ψηφιακών δεδομένων εκτός των Φυλακών, συγκεκριμένα στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα. Η Άννα Αριστοτέλους αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να επέτρεψε τη διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων ενώ κατείχε τη θέση της διευθύντριας.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας όρισε την υπόθεση για ακρόαση στις 29 Οκτωβρίου.