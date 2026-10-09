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Την απόφαση να μην εγκρίνει τα αιτήματα για αναστολή της ποινικής δίωξης κατηγορουμένων στην υπόθεση των εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών ανακοίνωσε την Παρασκευή ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι ο Γενικός Εισαγγελέας διατηρεί τη δυνατότητα να αναθεωρήσει την απόφασή του.

Ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α’, Βασίλης Μπίσσας, ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι η Κατηγορούσα Αρχή δεν προτίθεται να εγκρίνει τα αιτήματα για αναστολή της ποινικής δίωξης των κατηγορουμένων 4 έως 8, τα οποία υποβλήθηκαν στη Νομική Υπηρεσία. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο Γενικός Εισαγγελέας να αναθεωρήσει την απόφασή του.

Παράλληλα, κατά τη δικάσιμο, η δεύτερη κατηγορούμενη, Αθηνά Δημητρίου, ανέφερε ότι δεν έχει παραλάβει το σύνολο του μαρτυρικού υλικού, κάνοντας λόγο για ελλείψεις σε ανακριτικές καταθέσεις, εντάλματα έρευνας, καθώς και σχετικά συνημμένα. Η ίδια ανέφερε ότι, κατά την εκτίμησή της, το υλικό αυτό είναι υπέρ της υπεράσπισης και για αυτό τον λόγο δεν έχει παραδοθεί.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπίσσας ανέφερε ότι το μαρτυρικό υλικό είχε δοθεί στην υπεράσπιση κατά την παραπομπή της υπόθεσης και ότι η Νομική Υπηρεσία είναι έτοιμη να παραδώσει άμεσα ό,τι υπολείπεται, εφόσον συγκεκριμενοποιηθεί. Διερωτήθηκε, παράλληλα, γιατί το ζήτημα αφορά μόνο τη δεύτερη κατηγορούμενη, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι έχουν λάβει το υλικό. Σε σχέση με τον ισχυρισμό της υπεράσπισης για τον λόγο μη παράδοσής του, ο κ. Μπίσσας ανέφερε ότι δεν θα τοποθετηθεί, σημειώνοντας ότι «δεν είναι της παρούσης».

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας όρισε την υπόθεση για ακρόαση στις 29 Οκτωβρίου, στις 09:30.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι η πρώην Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, η πρώην Υποδιευθύντρια, Αθηνά Δημητρίου, πέντε μέλη του σωφρονιστικού ιδρύματος και ένα πρώην μέλος, νυν αστυνομικός.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν εννέα κοινές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και κλοπή κρατικής περιουσίας, που αφορά 48.432 έγγραφα, 370 αρχιτεκτονικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών και 431 αντικείμενα με ψηφιακά δεδομένα.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, επίσης, κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με τη μεταφορά εγγράφων, σχεδίων και ψηφιακών δεδομένων εκτός των Φυλακών, συγκεκριμένα στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα. Η Άννα Αριστοτέλους αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να επέτρεψε τη διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων ενώ κατείχε τη θέση της Διευθύντριας.

ΚΥΠΕ