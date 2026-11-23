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Για αύριο επιφύλαξε την απόφασή του για την κράτηση των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της σχεδιαζόμενης δολοφονίας του Γιώργου Ξιούρουππα στη Λεμεσό το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Μέχρι την έκδοση της απόφασης, οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση, ενώ κατά τη σημερινή διαδικασία η υπεράσπιση του δεύτερου κατηγορουμένου αμφισβήτησε τη μαρτυρία που τον συνδέει με την υπόθεση, εγείροντας παράλληλα ζήτημα άνισης μεταχείρισης σε σχέση με τον πρώην τέταρτο ύποπτο, εναντίον του οποίου δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Οι αναφορές σε Μαυρομιχάλη και Ανδρονίκου

Κατά την αγόρευσή του, ο συνήγορος υπεράσπισης του δεύτερου κατηγορουμένου, Στέλιος Χριστοδούλου, αμφισβήτησε τη μαρτυρία που, κατά τη θέση της Κατηγορούσας Αρχής, συνδέει τον 32χρονο πελάτη του με τη σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια.

Όπως υποστήριξε, παρά τον ογκωδέστατο φάκελο μαρτυρικού υλικού, οι αναφορές στον δεύτερο κατηγορούμενο περιορίζονται σε ελάχιστα έγγραφα, χωρίς, κατά τη θέση του, να προκύπτει ασφαλής ταυτοποίησή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε πληροφορία που αποδίδεται σε πρόσωπο το οποίο αναφέρεται ως «Λ.», σύμφωνα με την οποία άτομο με το προσωνύμιο «Παμπούι» φέρεται να διατηρούσε σχέσεις με «εγκληματικές οργανώσεις», που συνδέονταν με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη, τον Δημήτρη Ανδρονίκου και με τρίτο πρόσωπο.

Ο συνήγορος υποστήριξε ότι πουθενά δεν επιβεβαιώνεται πως το πρόσωπο που αποκαλείται «Παμπούι» είναι ο πελάτης του. Επισήμανε, μάλιστα, ότι το συγκεκριμένο προσωνύμιο δεν είναι μοναδικό, αλλά χρησιμοποιείται ως υποκοριστικό του ονόματος Χαράλαμπος.

Κατά τη θέση της υπεράσπισης, ο παραπονούμενος παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία για άλλα πρόσωπα, ενώ στην περίπτωση του δεύτερου κατηγορουμένου γίνεται αναφορά σε «ένα μιτσή με το παρατσούκλι Παμπούι», χωρίς να τεκμηριώνεται, όπως υποστήριξε, η ταυτότητά του.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα ως προς τη συγκεκριμένη πληροφορία, υποστηρίζοντας ότι από το πρόσωπο που φέρεται να την παρείχε δεν λήφθηκε κατάθεση.

«Γιατί δεν διώχθηκε αυτός που θα συναρμολογούσε τη βόμβα;»

Σημαντικό μέρος της αγόρευσης επικεντρώθηκε στον 70χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί αρχικά ως τέταρτος ύποπτος στην υπόθεση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να περιληφθεί στο κατηγορητήριο.

Ο Στέλιος Χριστοδούλου συνήγορος υπεράσπισης του δεύτερου υπόπτου, υποστήριξε ότι ο πρώην ύποπτος, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν, δεν επιβεβαίωσε ότι ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους ήταν το πρόσωπο που τον επισκέφθηκε και του παρέδωσε την εκρηκτική ύλη.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα άνισης μεταχείρισης, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν ο πελάτης του να αντιμετωπίζει κατηγορία συνωμοσίας για διάπραξη φόνου, την ώρα που το πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, θα συναρμολογούσε τον εκρηκτικό μηχανισμό δεν βρίσκεται ενώπιον του Δικαστηρίου ως κατηγορούμενος.

Ο συνήγορος διερωτήθηκε επίσης για ποιο λόγο δόθηκαν οδηγίες να μην ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του 70χρονου, επικαλούμενος τη διαφοροποίηση στη μεταχείριση των εμπλεκομένων.

Αναφέρθηκε ακόμη στο γεγονός ότι οι εκρηκτικές ύλες που φέρονται να προορίζονταν για τη δολοφονία του παραπονουμένου δεν έχουν εντοπιστεί.

Η οικειοθελής παράδοση και ο κίνδυνος φυγοδικίας

Αντικρούοντας τη θέση της Κατηγορούσας Αρχής περί κινδύνου φυγοδικίας, ο κ. Χριστοδούλου υποστήριξε ότι ο πελάτης του είχε αποδείξει στο παρελθόν τη συμμόρφωσή του με δικαστικούς όρους.

Όπως ανέφερε, σε προηγούμενη υπόθεση κατά την οποία αντιμετώπιζε σοβαρές κατηγορίες, περιλαμβανομένης της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, είχε τηρήσει τους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στο γεγονός ότι, στην παρούσα υπόθεση, ο κατηγορούμενος παραδόθηκε οικειοθελώς στις Αρχές, στοιχείο που, κατά την υπεράσπιση, πρέπει να συνεκτιμηθεί κατά την εξέταση του αιτήματος κράτησής του.

Νοσηλεύεται ο πρώτος κατηγορούμενος – Διαφωνία για το ιατρικό πιστοποιητικό

Στο μεταξύ, ο πρώτος κατηγορούμενος, ηλικίας 48 ετών, δεν παρέστη στη σημερινή διαδικασία, καθώς, σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, Βίκτωρα Ακάμα, νοσηλεύεται λόγω επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί σε σπόνδυλο.

Ο κ. Ακάμας ενημέρωσε το Δικαστήριο ότι είχε εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του πελάτη του για συνέχιση της διαδικασίας στην απουσία του.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ανέφερε ότι ο θεράπων ιατρός έχει συστήσει φυσιοθεραπεία τρεις με τέσσερις φορές, υδροθεραπεία και καθημερινές ασκήσεις στο πλαίσιο της αποκατάστασης της υγείας του.

Υποστήριξε ότι η υγεία του κατηγορουμένου έχει επιδεινωθεί, εγείροντας παράλληλα ζήτημα για τις συνθήκες κράτησής του και ειδικότερα για το ακατάλληλο, όπως ανέφερε, στρώμα στο οποίο κοιμάται.

Η Κατηγορούσα Αρχή αμφισβήτησε το περιεχόμενο του ιατρικού πιστοποιητικού, καθώς και τη θέση ότι η παραμονή του υπό κράτηση θα επηρεάσει την κατάσταση της υγείας του.

Το Δικαστήριο έθεσε ερωτήματα ως προς τη δυνατότητα παροχής των θεραπειών από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ ο κ. Ακάμας διερωτήθηκε κατά πόσον η σχετική ευθύνη ανήκει στην Αστυνομία ή στις Φυλακές, δεδομένου ότι ο πελάτης του είναι υπόδικος.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, επανερχόμενη στο ζήτημα, ανέφερε ότι εξακολουθεί να διατηρεί αμφιβολίες για το ιατρικό πιστοποιητικό, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι έλαβε διαβεβαίωση από την Αστυνομία πως θα παρασχεθούν στον κατηγορούμενο όσα είναι απαραίτητα για την υγεία του.

Η δικαστής, επικαλούμενη το γεγονός ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε μόλις σήμερα, καθώς και τον μεγάλο όγκο του μαρτυρικού υλικού, ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει την απόφασή της αύριο, διατάσσοντας όπως οι τρεις κατηγορούμενοι παραμείνουν μέχρι τότε υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, η οποία έχει οριστεί για τις 13 Ιανουαρίου 2027, ενώ η αυριανή απόφαση αφορά αποκλειστικά το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής για παραμονή τους υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.