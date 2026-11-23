Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τι είναι αυτό που βοηθά ορισμένους ανθρώπους να διαχειρίζονται καλύτερα τις δυσκολίες της ζωής;

Είναι μόνο θέμα χαρακτήρα ή υπάρχουν καθημερινές συνήθειες και συνθήκες που συνδέονται με μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα;

Νέα επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Mental Health, επιχειρεί να φωτίσει τους παράγοντες που σχετίζονται με την ικανότητα των ανθρώπων να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται στις αντιξοότητες.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ ανέλυσε στοιχεία από 26.210 ανθρώπους ηλικίας 15 ετών και άνω, εξετάζοντας συνολικά 208 πιθανούς παράγοντες που θα μπορούσαν να συνδέονται με την ψυχική ανθεκτικότητα.

Από αυτούς, οι ερευνητές εντόπισαν 35 παράγοντες με στατιστικά επιβεβαιωμένη συσχέτιση, οι οποίοι κάλυπταν διαφορετικές πτυχές της καθημερινής ζωής.

Η σημασία των οικογενειακών σχέσεων

Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά τον τρόπο με τον οποίο περνούμε χρόνο με την οικογένειά μας.

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε κοινές δραστηριότητες με μέλη της οικογένειάς τους, όπως περίπατοι, παιχνίδια, συζητήσεις, γεύματα ή άλλες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας.

Αντίθετα, οι περισσότερο παθητικές μορφές οικογενειακής συνύπαρξης δεν εμφάνισαν την ίδια στατιστικά σημαντική σχέση.

Το εύρημα υποδεικνύει ότι δεν έχει σημασία μόνο πόσο χρόνο περνούμε μαζί με τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε και αλληλεπιδρούμε.

Η κίνηση και η συμμετοχή στην κοινωνία

Η σωματική δραστηριότητα ήταν ένας ακόμη παράγοντας που συνδέθηκε με υψηλότερη ψυχική ανθεκτικότητα.

Οι συμμετέχοντες που ανταποκρίνονταν στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη σωματική δραστηριότητα εμφάνιζαν, κατά μέσο όρο, καλύτερες επιδόσεις στη σχετική αξιολόγηση.

Παρόμοια σχέση καταγράφηκε και για την εθελοντική προσφορά.

Η συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες ενδέχεται να συνδέεται με το αίσθημα κοινωνικής σύνδεσης, την ύπαρξη σκοπού και την ενεργή συμμετοχή στην κοινότητα.

Ωστόσο, η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι ο εθελοντισμός ή η άσκηση προκαλούν από μόνα τους αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η ψυχική ανθεκτικότητα σχετιζόταν με παράγοντες όπως η ικανοποίηση από τη ζωή, η σωματική και ψυχική υγεία, οι στενές κοινωνικές σχέσεις και η οικονομική σταθερότητα.

Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι η ικανότητα διαχείρισης των δυσκολιών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την προσωπική θέληση ή τον χαρακτήρα.

Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, η πρόσβαση σε υποστήριξη και η ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων μπορούν επίσης να συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις πιέσεις.

Διαφορές ανάλογα με την ηλικία

Η μελέτη εντόπισε και διαφοροποιήσεις μεταξύ ηλικιακών ομάδων.

Σε αρκετούς τομείς, όπως η οικογενειακή υποστήριξη, ο εθελοντισμός και η σωματική δραστηριότητα, οι θετικές συσχετίσεις με την ψυχική ανθεκτικότητα ήταν εντονότερες μεταξύ των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω, σε σύγκριση με τους νεότερους συμμετέχοντες ηλικίας 15 έως 24 ετών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες συνήθειες δεν έχουν αξία για τους νέους, αλλά ότι η σχέση τους με την ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια της ζωής.

Τι μπορούμε να κρατήσουμε

Τα ευρήματα αναδεικνύουν την αξία της ουσιαστικής επικοινωνίας, της σωματικής δραστηριότητας και της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Ένα κοινό οικογενειακό γεύμα, μια συζήτηση, ένας περίπατος ή η συμμετοχή σε μια δραστηριότητα με άλλους ανθρώπους αποτελούν απλούς τρόπους ενίσχυσης των κοινωνικών δεσμών.

Οι επιστήμονες τονίζουν, ωστόσο, ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για να διαπιστωθεί εάν παρεμβάσεις που στοχεύουν στους συγκεκριμένους παράγοντες μπορούν πράγματι να αυξήσουν την ψυχική ανθεκτικότητα.

Η μελέτη βασίστηκε σε πληθυσμό του Χονγκ Κονγκ και τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να θεωρηθούν αυτομάτως αντιπροσωπευτικά όλων των κοινωνιών.