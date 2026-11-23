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Δεν χρειάζονται θεατρινισμοί, ούτε τρέλες, αλλά είναι εφικτό να σπάσουμε το κατεστημένο και είναι στην ατζέντα του αυτό, ανέφερε ο Τουφάν Έρχιουρμαν σε podcast, λέγοντας πως σημασία έχει η χρονική συγκυρία.

Με αφορμή τον ένα χρόνο στην θέση της ηγεσίας της τ/κ κοινότητας κι αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Έρχιουρμαν είπε: «Οι τρέλες δεν είναι δική μου δουλειά. Εδώ δεν είναι τόπος για τρέλες. Δεν χρειάζονται ούτε θεατρινισμοί. Αλλά αν μου πείτε για ανατροπή των τετριμμένων, αυτό είναι εφικτό. Είναι μάλιστα στην ατζέντα μου… Το σημαντικό είναι η χρονική συγκυρία».

Ερωτηθείς αν θα προβεί σε μονομερείς και μη αναμενόμενες πρωτοβουλίες στο Κυπριακό, απάντησε ότι «δεν θα κάνω τρέλες, αλλά το σπάσιμο των στερεοτύπων είναι στην ατζέντα». Δεν θέλησε ωστόσο να μπει σε λεπτομέρειες.

Ο Τ/κ ηγέτης πρόσθεσε ότι ορισμένοι κύκλοι επιβιώνουν μέσω της μη λύσης του Κυπριακού. «Η μη λύση μετατράπηκε σε επάγγελμα. Αν υπάρξει λύση, υπάρχουν άνθρωποι που θα μείνουν άνεργοι», είπε.

Οι Τουρκοκύπριοι, συνέχισε, κλείνονται όλο και περισσότερο στον εαυτό τους. «Απομακρυνθήκαμε όλο και περισσότερο από τα παγκόσμια ζητήματα, κλειστήκαμε στον εαυτό μας. Είμαστε σε θάλαμο αντήχησης (echo chamber)». Αν δεν επέλθει λύση, πρέπει να γίνουν βήματα που θα αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα στον διεθνή χώρο, πρόσθεσε. «Η λύση φυσικά και αυξάνει πολύ τις δυνατότητες αναγνώρισης. Ωστόσο, δεν δέχομαι να λέμε ότι είναι αδύνατο χωρίς λύση. Πρέπει να ανοίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παράθυρα προς τα έξω», συμπλήρωσε.

Ανέφερε ακόμη ότι η διαβούλευση με την Άγκυρα είναι αναπόφευκτη και ζωτικής σημασίας. «Στις σχέσεις με την Τουρκία δεν βιώνω ένταση, μπορώ να εκφράζω άνετα τις σκέψεις μου, η γλώσσα που χρησιμοποιείται στις διπλωματικές σχέσεις είναι σημαντική», είπε.

Νοιάζεται, συνέχισε, για το αποτέλεσμα. «Το να μαζεύω χειροκροτήματα και εύσημα δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν ζω με συνθήματα. Η γλώσσα, το ύφος είναι πολύ σημαντικά. Η χρήση της γλώσσας είναι υπαρξιακό ζήτημα», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι κάθε λέξη που χρησιμοποιείται στη «διοίκηση του κράτους» έχει σημασία. «Αν η κοινωνία σου πρόκειται να ντραπεί εξαιτίας μιας λέξης σου, αν πρόκειται να σύρεις την κοινωνία σου στην καταστροφή με μια πρότασή σου, μην κάνεις αυτή τη δουλειά».

Αναφερόμενος και στις σχέσεις του με τον «υπουργό εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου (ΣΣ: ο οποίος του ασκεί συχνά έντονη κριτική γιατί δεν στηρίζει την πολιτική δύο κρατών), ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι τον ένα χρόνο που είναι στα καθήκοντά του συναντήθηκαν μόνο μία φορά. Ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κ. Ερτουγρούλογλου δεν είναι αυτή που χρησιμοποιεί αυτός, λέγοντας ότι «σε καταστάσεις που δεν συνάδουν με την ευγένεια και το κρατικό ύφος, εγώ είμαι απών».

Για στις σχέσεις του με την «κυβέρνηση» είπε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες, υπενθυμίζοντας ότι δεν υπέγραψε ορισμένες αποφάσεις που δεν θεώρησε σωστές, αλλά ενήργησε πάντα εντός των ορίων των «συνταγματικών» του αρμοδιοτήτων.

Απαντώντας στις εκτιμήσεις ότι στον πρώτο χρόνο της «θητείας» του δεν αντιμετώπισε μαζική αντιπολίτευση, ο Ερχιουρμάν είπε ότι έχει επίγνωση των επικρίσεων που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς κύκλους. Υπάρχουν κύκλοι, συνέχισε, που θα ήθελαν να τον δουν πιο αριστερό, πιο υπέρμαχο της λύσης ή πιο σκληρό.

Λαμβάνει υπόψη τις επικρίσεις αλλά δεν απαντά σε ύβρεις και υποτιμητικά σχόλια, πρόσθεσε ότι «η έγνοια μου είναι να κάνω δουλειά, να κάνω όσα μπορώ· όχι να βάζω κάποιους στη θέση τους».

Για τον πρώτο χρόνο της «θητείας» του είπε ότι τα προηγούμενα 8 χρόνια σημειώθηκαν σοβαρές φθορές στις διπλωματικές σχέσεις και στα εσωτερικά ζητήματα. Τώρα, πρόσθεσε, έβαλαν τα θεμέλια για επάνοδο υποστηρίζοντας ότι πέτυχαν τον στόχο του πρώτου έτους.

Εκφράζοντας την επιθυμία του στο τέλος της πενταετούς «θητείας» του οι Τουρκοκύπριοι να συναντηθούν με τον κόσμο και να ενισχυθεί η δημοκρατία και το «κράτος δικαίου», ο κ. Έρχιουρμαν υπενθύμισε επίσης ότι δεν έδωσε καμία οριστική δέσμευση στο θέμα της λύσης. «Φυσικά και θέλω λύση. Ωστόσο, δεν έδωσα δέσμευση για λύση. Επειδή ξέρω ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμένα. Γιατί να πετάω συνθήματα», ανέφερε.

ΚΥΠΕ