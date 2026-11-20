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Η πρόοδος στο Κυπριακό αποτελεί τον δρόμο για την περαιτέρω ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων, υπογράμμισε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επαναβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά εργαλεία και κίνητρα για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναμένεται να ενημερωθεί από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ειδικό Εκπρόσωπο για το Κυπριακό κ. Ραφαέλε Φίτο, σχετικά με τα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησής του στην Άγκυρα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών κ. Χακάν Φιντάν.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις τιμής και μνήμης του ήρωα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 Κυριάκου Μάτση, πραγματοποίησε σήμερα ενημέρωση πολιτικών συντακτών ελληνικών ΜΜΕ, κατά την οποία παρουσίασε τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης από τον Μάρτιο του 2023, με επίκεντρο το Κυπριακό, την πορεία της κυπριακής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις, την εξωτερική πολιτική και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Λετυμπιώτης προέβη σε αναλυτική αναδρομή στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον Μάρτιο του 2023, με στόχο την επανενεργοποίηση της διεθνούς διπλωματικής προσπάθειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, μεταξύ των οποίων ο διορισμός της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, οι κοινές συναντήσεις του ΓενικούΓραμματέα με τους δύο ηγέτες, οι δύο άτυπες διευρυμένες συναντήσεις, καθώς και η επίσκεψη του ίδιου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2026, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Υπογράμμισε, παράλληλα, τη σημασία της ενεργότερης εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ειδική αναφορά στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου 2024. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται η κοινή επιστολή των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, τον Μάρτιο του 2025, και ο διορισμός Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό.

Αναφέρθηκε, εξάλλου, στη συνεχιζόμενη επιμονή της Τουρκίας σε αξιώσεις εκτός του πλαισίου των ΗΕ, καθώς και στις προκλήσεις κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει με συνέπεια τις προσπάθειες για επίτευξη ουσιαστικής προόδου, αξιοποιώντας τόσο τις πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών όσο και τα διπλωματικά εργαλεία και κίνητρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι «το μήνυμα που στέλνουμε καθημερινά είναι ότι αν η Τουρκία επιθυμεί πρόοδο στα ευρωτουρκικά υπάρχει ο δρόμος και ο τρόπος και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την πρόοδο στο Κυπριακό».

Σε ό,τι αφορά την Τελωνειακή Ένωση της Τουρκίας με την ΕΕ, ο Εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να συναινέσει στην έναρξη συζητήσεων για τον εκσυγχρονισμό της, υπό την προϋπόθεση της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017, εντός του συμφωνημένου πλαισίου λύσης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη σημασία της σημερινής συνάντησης του κ. Φίτο με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών στην Άγκυρα, σημειώνοντας ότι αναμένεται σχετική ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Ευρωπαίο αξιωματούχο, σε συνέχεια του συντονισμού που προηγήθηκε των επαφών του στην Τουρκία.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε, επίσης, στη διαχρονική και αδελφική σχέση Κύπρου και Ελλάδας,υπογραμμίζοντας τον στενό και διαρκή συντονισμό των δύο Κυβερνήσεων στο Κυπριακό, στην εξωτερική πολιτική και στην ασφάλεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θεσμοθέτηση των Διακυβερνητικών Συνόδων Κύπρου και Ελλάδας από το 2023 και στην πρόσφατη 4η Σύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, αναδεικνύοντας τη διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς που συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών των δύο χωρών.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας, ο Εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η κυπριακή οικονομία καταγράφει σταθερά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Υπογράμμισε, ακόμη, τη δραστική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των απολαβών και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, με την Κύπρο να έχει επιστρέψει στην κατηγορία Α, έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σύνδεση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, αναφερόμενος στη φορολογική μεταρρύθμιση, στα πρόσθετα κίνητρα για οικογένειες με παιδιά, στη στεγαστική πολιτική και στις διαδοχικές δέσμες μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, συνολικού ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ περαιτέρω μέτρα στήριξης θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και η ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας δημιουργούν πρόσθετες δυνατότητες για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, την προσέλκυση επενδύσεων και την άσκηση ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο σημαντικό διπλωματικόαποτύπωμα που έχει διαμορφώσει μέσα από μια πολυδιάστατη και εξωστρεφή εξωτερική πολιτική, με διαρκή ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασιών και της διεθνούς παρουσίας της.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη θεσμοθέτηση του Στρατηγικού Διαλόγου, καθώς και στην εμβάθυνση της συνεργασίας με τη Γαλλία και στη συνέχιση των περιφερειακών τριμερών και πολυμερών συνεργασιών.

Ειδική αναφορά έκανε και στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του Οδικού Χάρτη Αμυντικής Συνεργασίας και της πρόσβασης σε αμερικανικά προγράμματα αμυντικών προμηθειών και στρατιωτικής εκπαίδευσης, καθώς και στις δυνατότητες που δημιουργεί για την αμυντική θωράκιση της χώρας η συμμετοχή στον ευρωπαϊκό μηχανισμό SAFE και τη σημαντική ενίσχυση του προϋπολογισμού για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επεσήμανε, επίσης, τον σημαντικό ανθρωπιστικό ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αναδεικνύοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρωτοβουλία «Αμάλθεια» για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.

Υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές της και τις σχέσεις συνεργασίας που έχει αναπτύξει με τα κράτη της περιοχής, συμβάλλοντας έμπρακτα στη διαχείριση περιφερειακών και ανθρωπιστικών κρίσεων.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε, τέλος, στις ενεργειακές πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν σημαντική περιφερειακή και ευρωπαϊκή διάσταση, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.