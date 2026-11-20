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Με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών αποφοίτησαν 70 νέοι επιστήμονες από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), με εξειδίκευση στη Μοριακή Ιατρική, την Ιατρική Γενετική, τη Νευροεπιστήμη και τη Βιοτεχνολογία. Η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών-Γερίου, παρουσία του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημου Δαμιανού.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Σάβια Ορφανίδου, πρέσβεις, εκπρόσωποι διπλωματικών αποστολών, πανεπιστημίων, ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, οργανισμών και φορέων.

Αναφερόμενος στο έργο και τη διαχρονική προσφορά του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ο Υφυπουργός εξήρε τη συμβολή του στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, την ανάπτυξη της βιοϊατρικής έρευνας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Τόνισε ότι, από την ίδρυσή του, το Ινστιτούτο συνδυάζει την εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, την ερευνητική δραστηριότητα και την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, προσφέροντας ουσιαστικό έργο σε χιλιάδες ασθενείς και οικογένειες. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της κρατικής επένδυσης για τις νέες εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, ως έμπρακτη έκφραση εμπιστοσύνης στο έργο του και στη μελλοντική του προοπτική, καθώς και τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.

Στο μήνυμά του προς τους αποφοίτους, στάθηκε ιδιαίτερα στη φύση της επιστημονικής προόδου, η οποία, όπως ανέφερε «δεν ξεκινά πάντοτε με τη βεβαιότητα, πολύ συχνά ξεκινά με την αναγνώριση του πόσα ακόμη δεν γνωρίζουμε», αναδεικνύοντας τη σημασία της επιμονής, της περιέργειας και της συνεχούς αναζήτησης. Παράλληλα, τόνισε ότι «καθώς η τεχνολογία γίνεται ολοένα ισχυρότερη, η επιστημονική ακεραιότητα, η ενσυναίσθηση και η κριτική σκέψη αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία». Κλείνοντας, έστειλε ένα ιδιαίτερα ουσιαστικό μήνυμα για την αξία της επιστημονικής προσφοράς στην κοινωνία: «Δεν θα κάνετε όλοι ανακαλύψεις που θα αλλάξουν τον κόσμο. Μπορείτε, όμως, όλοι να κάνετε έργο που θα αλλάξει τον κόσμο κάποιου ανθρώπου».

Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ, Καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού, απευθυνόμενος στους αποφοίτους, τους προέτρεψε να παραμείνουν περίεργοι και δημιουργικοί, να εργάζονται με επιστημονική ακεραιότητα και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με επιμονή και ανοιχτό πνεύμα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιστημονική και επαγγελματική επιτυχία αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από ανθρωπιά, συνεργασία και προσφορά προς τους συνανθρώπους μας, καλώντας τους να έχουν πάντοτε ως γνώμονα το ερώτημα: «Ποιανού τη ζωή μπορώ να βοηθήσω να γίνει καλύτερη;».

Ο Καθ. Φυλακτού υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης της εξειδικευμένης φροντίδας των ασθενών, της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι οι τρεις αυτοί πυλώνες αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής του ΙΝΓΚ και υπηρετούν έναν κοινό στόχο: τη βελτίωση της ζωής των ασθενών και της κοινωνίας. Αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση του νέου κτηρίου του Ινστιτούτου και στην επικείμενη παράδοση του νέου κτηρίου Φυσιοθεραπείας, επισημαίνοντας ότι οι σύγχρονες αυτές υποδομές δημιουργούν νέες δυνατότητες για έρευνα, συνεργασία, εκπαίδευση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΓΚ, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΔΣ, Καθ. Μιχάλης Κωμοδρόμος. Απευθυνόμενος προς τους αποφοίτους, ο Καθ. Κωμοδρόμος επισήμανε ότι η επιστημονική γνώση συνοδεύεται από ευθύνη, καλώντας τους νέους επιστήμονες να παραμείνουν προσηλωμένοι στην αριστεία, τη συνεργασία και την επιστημονική ακεραιότητα, έχοντας πάντοτε ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι οι απόφοιτοι θα αποτελούν πάντοτε μέλη της επιστημονικής κοινότητας του Ινστιτούτου, ανεξάρτητα από την επαγγελματική πορεία που θα ακολουθήσουν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της λειτουργίας του νέου κτηρίου του Ινστιτούτου, το οποίο αποτελεί σημαντικό σταθμό στην αναπτυξιακή του πορεία, ενισχύοντας τη διασύνδεση της έρευνας, της εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας και της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Τόνισε ότι η επένδυση στις νέες υποδομές αντανακλά τη δέσμευση του ΙΝΓΚ για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει την επιστημονική καινοτομία και τη μεταφορά της γνώσης προς όφελος των ασθενών.

Ο Kοσμήτορας, Δρ Πέτρος Πέτρου, ανέδειξε τη σημασία της κάθε τελετής αποφοίτησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΙΝΓΚ, ως ορόσημο της συνεισφοράς του Ινστιτούτου στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα μέσα από τους δικούς του απόφοιτους αλλά και μέσα από τις συνεργασίες με τοπικά και διεθνή εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα για πέραν των τριών δεκαετιών. Ο Κοσμήτορας συμβούλευσε τους νέους επιστήμονες «μη ξεχνάτε ποτέ πως το έργο που επιτελείτε έχει άμεση επίδραση στους συνανθρώπους μας. Να πορεύεστε με γνώμονα τις αξίες του Ινστιτούτου μας, την αριστεία, την κοινωνική προσφορά, τον επαγγελματισμό, την καινοτομία και την ομαδικότητα. Οι αξίες αυτές θα σας καθοδηγούν στις δύσκολες στιγμές και θα είναι η κινητήρια δύναμή σας».

Την απονομή των βραβείων κοινωνικής προσφοράς 2026 προς οργανισμούς και εταιρείες που έμπρακτα στηρίζουν το ΙΝΓΚ και το έργο του έκαναν ο Καθ. Κωμοδρόμος μαζί με την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, κυρία Σάβια Ορφανίδου. Βραβεία παρέλαβαν το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, η Alpha Bank Κύπρου, η Allwyn, η Ecommbx, η οικογένεια Μπάιτελμαν, το Υπουργείο Εξωτερικών, η Petrolina (Holdings) Public Ltd και η συνδεδεμένη της εταιρεία PPT Aviation Services Ltd. Βραβείο ειδικής προσφοράς απονεμήθηκε στην κυρία Μαριάννα Τσαππή Λεπτού.

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου προσφέρει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, επιπέδου Μάστερ (MSc) και Διδακτορικού (PhD), στους κλάδους: Μοριακής Ιατρικής, Ιατρικής Γενετικής, Νευροεπιστήμης, καθώς και το πρόγραμμα της Βιοτεχνολογίας σε επίπεδο Μάστερ (MSc). Οι αιτήσεις για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ξεκινούν τον Ιανουάριο του 2027.

Για περισσότερες πληροφορίες στο 22392840 και στην ιστοσελίδα www.cing.ac.cy/education.