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Από τα ιδιωτικά φαρμακεία μπορούν πλέον να προμηθεύονται την τιρζεπατίδη (Mounjaro) οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ στους οποίους χορηγείται το συγκεκριμένο φάρμακο, καθώς ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) προχώρησε σε αλλαγή της διαδικασίας διάθεσής του.

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του Οργανισμού, τόσο η τιρζεπατίδη όσο και η σεμαγλουτίδη (Ozempic) είναι διαθέσιμες μέσω νοσοκομειακών και ιδιωτικών φαρμακείων.

Η εξέλιξη αφορά κυρίως τους ασθενείς που λαμβάνουν τιρζεπατίδη, καθώς κατά την αρχική ένταξη του συγκεκριμένου φαρμάκου στο ΓεΣΥ, τον Οκτώβριο, είχε προβλεφθεί η διάθεσή του μέσω νοσοκομειακών φαρμακείων, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Πλέον, με τη νέα ανακοίνωση του ΟΑΥ, δίνεται η δυνατότητα εξασφάλισής του και από ιδιωτικά φαρμακεία, διευκολύνοντας την πρόσβαση των δικαιούχων στο φάρμακο.

Οι διαθέσιμες δόσεις

Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιοποίησε ο ΟΑΥ, η τιρζεπατίδη διατίθεται σε έξι διαφορετικές περιεκτικότητες: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg και 15 mg.

Όλες οι περιεκτικότητες διατίθενται σε προγεμισμένη πένα τεσσάρων δόσεων.

Για τη σεμαγλουτίδη, η ανακοίνωση περιλαμβάνει τις περιεκτικότητες 0,25 mg, 0,5 mg και 1 mg.

Ο ΟΑΥ παραθέτει επίσης τις χονδρικές τιμές των σκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, διευκρινίζοντας ότι αυτές αποτελούν τη βάση τόσο για την εξασφάλισή τους από τα φαρμακεία όσο και για τη μετέπειτα αποζημίωση από τον Οργανισμό.

Οι συγκεκριμένες τιμές δεν αποτελούν ποσά συμμετοχής που καλούνται να καταβάλουν οι δικαιούχοι.

Αλλαγή συσκευασίας για το Ozempic

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει και ειδική διευκρίνιση για τη σεμαγλουτίδη σε περιεκτικότητα 0,5 mg.

Η υφιστάμενη συσκευασία των 1,5 ml θα εξακολουθήσει να διατίθεται μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων της.

Στη συνέχεια θα καταστεί διαθέσιμη για συνταγογράφηση η συσκευασία των 3 ml, η οποία περιλαμβάνεται ήδη στον πίνακα του ΟΑΥ.

Για την ενεργοποίηση της νέας συσκευασίας θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση προς τους επαγγελματίες υγείας.

Ενημέρωση προς γιατρούς

Η ανακοίνωση απευθύνεται σε προσωπικούς γιατρούς ενηλίκων, ενδοκρινολόγους, γηριάτρους, παθολόγους και φαρμακοποιούς.

Με τη νέα διαδικασία, τα ιδιωτικά φαρμακεία μπορούν να εξασφαλίζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα, με την αποζημίωσή τους από τον ΟΑΥ να πραγματοποιείται στη βάση της εκάστοτε χονδρικής τιμής με ΦΠΑ.

Η αλλαγή στη διάθεση της τιρζεπατίδης αποτελεί τη βασική διαφοροποίηση για τους δικαιούχους του ΓεΣΥ, καθώς προστίθεται πλέον το δίκτυο των ιδιωτικών φαρμακείων ως σημείο εξασφάλισης του φαρμάκου.