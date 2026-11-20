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Η διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας των ηλικιωμένων, από τη νοσηλεία μέχρι την επιστροφή τους στο σπίτι, βρίσκονται στο επίκεντρο της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία των Ηλικιωμένων.

Η Στρατηγική εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ενεργό Γήρανση 2025-2030 και συγκεκριμένα στον στόχο «Υγιής Γήρανση – Πρόληψη», με τον υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, να υπογραμμίζει την ανάγκη οι πολιτικές να μεταφραστούν σε συντονισμένες υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την Εθνική Επιτροπή για την Υγεία των Ηλικιωμένων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου φροντίδας που θα συνδέει την πρόληψη, τη θεραπεία, την υποστήριξη στο σπίτι και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας των ηλικιωμένων.

Από το νοσοκομείο στο σπίτι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μετάβαση των ασθενών από το νοσηλευτήριο στο σπίτι, επισημαίνοντας ότι η ολοκλήρωση της νοσηλείας δεν πρέπει να σημαίνει και διακοπή της υποστήριξης.

Όπως ανέφερε, η μετάβαση από τη διάγνωση στη θεραπεία, αλλά και από το νοσοκομείο στην κατ’ οίκον φροντίδα, πρέπει να συνοδεύεται από σαφή καθοδήγηση.

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται καλύτερη επικοινωνία και συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ώστε οι ηλικιωμένοι και οι οικογένειές τους να γνωρίζουν πού μπορούν να απευθύνονται και ποια βοήθεια μπορούν να αναμένουν.

Ο Υπουργός συνέδεσε την προσπάθεια αυτή με την ανάγκη συνεργασίας του τομέα της υγείας με τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και την τοπική αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση προϋποθέτει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ανάγκες των πολιτών.

Στήριξη και αποφόρτιση των φροντιστών

Ξεχωριστή θέση στη Στρατηγική καταλαμβάνουν οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την καθημερινή φροντίδα ηλικιωμένων.

Ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε την ανάγκη υποστήριξής τους, αναφερόμενος ειδικότερα στην εκπαίδευση και στην παροχή δυνατοτήτων αποφόρτισης.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση αφορά τόσο την αποτελεσματικότερη φροντίδα των ηλικιωμένων όσο και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες όταν αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες φροντίδας.

Στην ομιλία του δεν ανακοινώθηκαν, ωστόσο, συγκεκριμένα νέα προγράμματα, χρονοδιαγράμματα ή χρηματοδοτήσεις για την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

Προστασία από κακοποίηση και παραμέληση

Σημαντική διάσταση της Στρατηγικής αποτελεί και η προστασία των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων.

Ο κ. Χαραλαμπίδης υπογράμμισε ότι η πρόληψη της κακοποίησης, της παραμέλησης και των διακρίσεων λόγω ηλικίας πρέπει να ενσωματωθεί στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και στην αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και στο δικαίωμα των ηλικιωμένων να λαμβάνουν αποφάσεις για τον εαυτό τους.

Όπως σημείωσε, η αυτονομία δεν περιορίζεται στη δυνατότητα ενός ανθρώπου να αυτοεξυπηρετείται, αλλά συνδέεται και με τον σεβασμό των προσωπικών του επιλογών κατά την καθημερινή φροντίδα.

Οι τέσσερις άξονες της Στρατηγικής

Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία των Ηλικιωμένων στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Πρόληψη , με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση και την προστασία της υγείας.

, με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση και την προστασία της υγείας. Προώθηση της υγιούς γήρανσης , με έμφαση στη διατήρηση της λειτουργικότητας και της ανεξαρτησίας.

, με έμφαση στη διατήρηση της λειτουργικότητας και της ανεξαρτησίας. Φιλικό περιβάλλον , ώστε οι συνθήκες διαβίωσης και οι δημόσιες υποδομές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλικιωμένων.

, ώστε οι συνθήκες διαβίωσης και οι δημόσιες υποδομές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλικιωμένων. Έρευνα και εκπαίδευση, για την επιστημονική υποστήριξη των πολιτικών και την ενίσχυση των γνώσεων των επαγγελματιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ασφαλούς κατοικίας, των προσβάσιμων δημόσιων χώρων και των συγκοινωνιών, καθώς και στην ανάγκη αξιοποίησης της τεχνολογίας χωρίς να δημιουργούνται νέοι αποκλεισμοί.

Συμμετοχή των ηλικιωμένων στις αποφάσεις

Η Εθνική Επιτροπή για την Υγεία των Ηλικιωμένων έχει ρόλο στην υποβολή εισηγήσεων πολιτικής, καθώς και στην εφαρμογή και παρακολούθηση της Στρατηγικής.

Ο υπουργός τόνισε ότι οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό των υπηρεσιών που τους αφορούν, καθώς οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους δεν είναι ίδιες.

Η συμμετοχή τους, όπως εξήγησε, μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό των πραγματικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και στη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών παρεμβάσεων.