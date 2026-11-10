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Σε χρονοδιαγράμματα και κοινή χαρτογράφηση των αναγκών για τη μακροχρόνια φροντίδα κατέληξαν Κυβέρνηση και οργανώσεις, δήλωσε, την Τρίτη, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου, έπειτα από συνάντηση αντιπροσωπειών των οργανώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) και του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας Κύπρου.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η κ. Παύλου, η οποία συμμείχε στη συνάντηση, έκανε λόγο για μια «πολύ εποικοδομητική συνάντηση», κατά την οποία συζητήθηκαν τα θέματα της μακροχρόνιας φροντίδας.

«Έχουμε καταλήξει σε χρονοδιαγράμματα και σε μια κοινή χαρτογράφηση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε δομές και να υλοποιήσουμε την υποστήριξη της μακροχρόνιας φροντίδας για τους ευάλωτους πληθυσμούς μας», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Μίλτος Μιλτιάδους, αναφέρθηκε σε κενά που υπάρχουν στην Κύπρο στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας και της παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών υγείας.

Όπως είπε, οι τρεις οργανώσεις προχώρησαν σε ανάλυση των υφιστάμενων κενών και παρουσίασαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες ένα πλαίσιο προτάσεων, με στόχο την υιοθέτησή του το επόμενο διάστημα.

Η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμιδα Ανθοπούλου, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας για συνέχιση της υλοποίησης και εφαρμογής της νομοθεσίας, με επιπρόσθετες πιστώσεις που θα αποφασιστούν για το 2027 και το 2028.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να συμπεριληφθούν επιπλέον νέοι δικαιούχοι, ώστε οι «αόρατοι», όπως τους χαρακτήρισε, να γίνουν ορατοί.

Υπογράμμισε, παράλληλα, τη σημασία της χαρτογράφησης των αναγκών στο πλαίσιο του σχεδίου για τη μακροχρόνια φροντίδα, σημειώνοντας ότι «κανένας άνθρωπος με ανάγκες φροντίδας, οποιασδήποτε ηλικίας, δεν πρέπει να είναι μόνος του».

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας Κύπρου, Δήμος Αντωνίου, χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική».

Εξέφρασε ικανοποίηση για την προώθηση στην Κύπρο καλών πρακτικών από το εξωτερικό, στη βάση ευρωπαϊκών προτύπων, για τη στήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.

Ευχαρίστησε, τέλος, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για τη θετική ανταπόκρισή τους στην προσπάθεια των οργανώσεων.

ΚΥΠΕ