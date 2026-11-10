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Για έλλειψη σεβασμού προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τον θεσμικό τους ρόλο από πλευράς υπουργείου Παιδείας, με φόντο τους χειρισμούς γύρω από το νομοσχέδιο για το σύστημα διορισμού, κάνουν λόγο ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι τρεις οργανώσεις εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη στάση που τηρεί το Υπουργείο σε σχέση με την προώθηση νομοσχεδίου που αφορά το σύστημα διορισμού στη Δημόσια Εκπαίδευση και ανακοινώνουν τα επόμενα τους βήματα.

Δείτε αυτούσια την ανακοίνωσή τους

Οι τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη στάση που τηρεί το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) σε σχέση με την προώθηση νομοσχεδίου που αφορά το σύστημα διορισμού στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Οι μέχρι σήμερα χειρισμοί του ΥΠΑΝ συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις και τον θεσμικό τους ρόλο. Η τραγική καθυστέρηση ως προς την έναρξη του διαλόγου για ένα τόσο σοβαρό θέμα, η αμετακίνητη στάση του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με το εργασιακό μέλλον εκατοντάδων εκπαιδευτικών και με την πιθανότητα πολλοί να παραμείνουν εκτός συστήματος, υπονομεύουν ευθέως τον κοινωνικό διάλογο. Την ίδια ώρα το ΥΠΑΝ παραπληροφορεί την κοινή γνώμη με αναφορά περί υιοθέτησης «9 από τις δέκα εισηγήσεις των Οργανώσεων». Ουδέν αναληθέστερο!

Είναι χαρακτηριστικό ότι το νομοσχέδιο, το οποίο το Υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, δεν είχε καν κοινοποιηθεί στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις. Ως εκ τούτου, κρίνεται τουλάχιστον αντιφατικό το ΥΠΑΝ να επικαλείται δημόσια τον διάλογο, τη θεσμικότητα και την υπευθυνότητα, ενώ στην πράξη παραγνωρίζει τους θεσμικούς συνομιλητές του, αποκλείοντάς τους ακόμη και από την ενημέρωση για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Ο κοινωνικός διάλογος δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για προειλημμένες αποφάσεις ούτε να τον επικαλείται η Επίσημη Πλευρά, κατά περίσταση.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί και η στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι εδώ και μέρες οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις έχουν αποστείλει επιστολή ζητώντας συνάντηση, προκειμένου να θέσουν τις θέσεις και τις ανησυχίες τους, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει καμία απάντηση. Σημειώνουμε δε και την κατάθεση σχετικού υπομνήματος στις 8 Οκτωβρίου, ζητώντας τη δική του παρέμβαση. Η στάση αυτή συνιστά απαξίωση προς τις τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις και προς τα 17 000 μέλη που εκπροσωπούν. Είναι οξύμωρο να ζητείται από τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις να σέβονται τις θεσμικές διαδικασίες και να αποφεύγουν τις εντάσεις, όταν οι ίδιες οι πολιτικές και πολιτειακές αρχές δεν επιδεικνύουν τον ανάλογο σεβασμό.

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να παραμείνουν αδρανείς απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη στάση. Στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισαν να προχωρήσουν στις ακόλουθες ενέργειες:

Σύγκληση των συλλογικών τους σωμάτων τις επόμενες ημέρες, για ενημέρωση, αξιολόγηση των εξελίξεων και εξέταση της λήψης δυναμικών μέτρων αντίδρασης. Πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων από τις τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις με τα μέλη τους, ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις εξελίξεις και τους χειρισμούς του ΥΠΑΝ. Νέος κύκλος κοινών επαφών με τα πολιτικά κόμματα, με στόχο την ενημέρωσή τους και την ανάδειξη των σοβαρών ζητημάτων που προκύπτουν. Καθορισμός κοινής συνάντησης με την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, προκειμένου να τεθούν οι θέσεις και οι ανησυχίες των Οργανώσεων. Πραγματοποίηση κοινής συνεδρίας των τριών Οργανώσεων τις επόμενες ημέρες, για τον συντονισμό των ενεργειών και τη λήψη κοινών αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα αντίδρασης.

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ υπογραμμίζουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν οποιαδήποτε προσπάθεια θυματοποίησης των μελών τους και δεν θα παραμείνουν απαθείς απέναντι σε ενέργειες που πλήττουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους και θα τους οδηγήσουν στην απόλυση.

Καλούμε την Εκτελεστική Εξουσία να αναλάβει τις ευθύνες της, να επιδείξει έμπρακτα τον απαιτούμενο σεβασμό προς τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις και να αποκαταστήσει τις προϋποθέσεις ουσιαστικού και θεσμικού διαλόγου.

Η διάθεση για διάλογο δεν σημαίνει αποδοχή της απαξίωσης και η υπομονή δεν αποτελεί συναίνεση. Τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση πως η ενότητα των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων είναι δεδομένη. Με αυτό ως πυξίδα, θα κινηθούμε συντονισμένα, συλλογικά και αποφασιστικά, υπερασπιζόμενοι τον θεσμικό μας ρόλο και τα δικαιώματα των μελών μας.