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Το θέμα της διαμορφωτικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι ένα από τα σημεία που απασχόλησαν τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης.

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ εδώ και καιρό διαμηνύουν ότι η εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης από τη φετινή σχολική χρονιά, δεν μπορεί να γίνει εφικτή, καθώς δεν διασφαλίζονται κάποιες άλλες, σημαντικές προϋποθέσεις. Παρά τις θέσεις του αυτές, το υπουργείο Παιδείας τόνιζε επανειλημμένως ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις και πως μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα συνίσταται παρανομία.

Από πλευράς τους οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις απέστειλαν επιστολή στην αρμόδια Υπουργό, στην οποία παραθέτουν τη θέση και τα επιχειρήματά τους, ενώ ταυτόχρονα ζητούν την αναστολή της εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης κατά τη σχολική χρονιά 2026–2027, προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση του θεσμικού διαλόγου και τη διασφάλιση των απαιτούμενων προϋποθέσεων.

Μάλιστα, δεν διστάζουν να κάνουν λόγο και για ενέργειες στις οποίες προτίθενται να προχωρήσουν σε περίπτωση που το Υπουργείο επιμείνει στην εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης χωρίς την προηγούμενη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων. Ενέργειες, που όπως σημειώνουν οι οργανώσεις, θα κριθούν «αναγκαίες για την προάσπιση των θέσεών τους, των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και της εύρυθμης λειτουργίας του Δημόσιου Σχολείου».

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή των εκπαιδευτικών οργανώσεων:

«Θέση ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ για τη διαμορφωτική αξιολόγηση

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της αποστολής προσχεδίου που αφορά στη διαμορφωτική αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ καταθέτουν τα ακόλουθα:

1. Οι τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις αναγνωρίζουν τη σημασία της διαμορφωτικής αξιολόγησης και τη θετική συμβολή που αυτή μπορεί να έχει τόσο στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όσο και στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η διαμορφωτική αξιολόγηση πρέπει να αποτελεί ένα σύγχρονο, υποστηρικτικό και μη γραφειοκρατικό εργαλείο, με βασικό στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο σαφής διαχωρισμός της διαμορφωτικής αξιολόγησης, η οποία αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση, τη στήριξη και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού, από την αριθμητική αξιολόγηση, η οποία συνδέεται με την υπηρεσιακή ανέλιξη.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η διαμορφωτική αξιολόγηση διενεργείται ανά διετία και όχι σε ετήσια βάση, ενώ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η χρονική σύμπτωσή της με την αριθμητική αξιολόγηση. Συνεπώς, η εφαρμογή της δεν μπορεί να αφορά αδιακρίτως το σύνολο των εκπαιδευτικών κατά την ίδια σχολική χρονιά.

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι η διαφωνία τους δεν αφορά τη φιλοσοφία και τους παιδαγωγικούς στόχους της διαμορφωτικής αξιολόγησης, αλλά την επιχειρούμενη εφαρμογή της χωρίς την προηγούμενη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων.

Δυστυχώς, το Δημόσιο Σχολείο δεν διαθέτει σήμερα τις βασικές θεσμικές, οργανωτικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης, όπως προκύπτει από τις πρόνοιες της ίδιας της νομοθεσίας. Πέραν της στελέχωσης των προβλεπόμενων θέσεων, απαιτούνται η αποσαφήνιση των διαδικασιών και αρμοδιοτήτων, η ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών και η διασφάλιση ότι η εφαρμογή της δεν θα οδηγήσει σε πρόσθετη γραφειοκρατική επιβάρυνση.

Συναφώς, υπενθυμίζεται η πρόνοια του Κανονισμού 23(1), σύμφωνα με την οποία: «Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η άσκηση καθηκόντων που απορρέουν από την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών, τυγχάνει στήριξης από την αρμόδια αρχή κατόπιν διαβούλευσης με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, στο πλαίσιο του θεσμικού κοινωνικού διαλόγου».

2. Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους θεσμοθετημένους ρόλους, όπως αυτούς των «Επιθεωρητών-Συμβούλων» και των «Ανώτερων Εκπαιδευτικών», οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την υποστήριξη και την εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Ωστόσο, οι θέσεις αυτές δεν έχουν ακόμη στελεχωθεί, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες πλήρωσής τους. Η εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης χωρίς την προηγούμενη διασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας.

3. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό 23(1), ο οποίος αναφέρει ότι «Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία σε θέματα εργασιακής φύσεως αυτά εξετάζονται στη βάση θεσμοθετημένων διαδικασιών», και δεδομένης της σοβαρής διαφωνίας που υφίσταται ως προς τις προϋποθέσεις και τον χρόνο εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης, οι τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ζητούν την άμεση έναρξη ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου, με στόχο τη συμφωνία επί των εκκρεμούντων ζητημάτων και τη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ορθή εφαρμογή της.

Με βάση τα πιο πάνω, οι τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις θεωρούν ότι δεν έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των Κανονισμών 9 και 10 κατά τη σχολική χρονιά 2026–2027. Ως εκ τούτου, ζητούν την αναστολή της εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης κατά τη σχολική χρονιά 2026–2027, προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση του θεσμικού διαλόγου και τη διασφάλιση των απαιτούμενων προϋποθέσεων.

Σε περίπτωση που το ΥΠΑΝ επιμείνει στην εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης χωρίς την προηγούμενη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων, οι τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις θα προχωρήσουν στις ενέργειες που κρίνουν αναγκαίες για την προάσπιση των θέσεών τους, των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και της εύρυθμης λειτουργίας του Δημόσιου Σχολείου».

Ευαγγελία Σιζοπούλου