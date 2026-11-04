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Επί ποδός βρίσκεται το υπουργείο Παιδείας στον απόηχο της σοβαρότατης καταγγελίας που έγινε για τον ξυλοδαρμό 11χρονης μαθήτριας από συμμαθητές της, εν ώρα σχολείου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση του περιστατικού, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και η παρέμβαση εκπαιδευτικού ψυχολόγου.

Αρμόδια πηγή του υπουργείου Παιδείας ανέφερε στο philenews ότι από την πρώτη στιγμή το περιστατικό διερευνάται, ενώ σήμερα έχει παραληφθεί και η έκθεση γεγονότων, η οποία έχει ετοιμαστεί από το σχολείο. Αφού μελετηθεί η έκθεση γεγονότων και ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα διαφανεί ποια δεδομένα προκύπτουν και πώς θα προχωρήσει η διαδικασία.

Όπως μας έχει αναφερθεί, πέραν της διερεύνησης της υπόθεσης, «τρέχει» παράλληλα και μία άλλη διαδικασία. Πρόκειται για τη λήψη μέτρων στο σχολείο αλλά και τη στήριξη από εκπαιδευτικό ψυχολόγο.

Η στήριξη αυτή δεν αφορά μόνο το παιδί που έχει δεχτεί την επίθεση και την οικογένειά του, αλλά και το σχολείο καθώς και των παιδιών που σύμφωνα με την καταγγελία, επιτέθηκαν στην 11χρονη.