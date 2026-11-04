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Οι Δημοκρατικοί έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα, κερδίζοντας σαρωτικά τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές. Το «μπλε κύμα» έπληξε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικά προπύργια όπως το Κάνσας και το Τέξας αλλά και πολιτείες με ιδιαίτερο συμβολισμό όπως το Οχάιο, την πατρίδα του Τζέι Ντι Βανς. Το μήνυμα της κάλπης ήταν ηχηρό. Ο αμερικανός λαός έδωσε το σύνθημα για πολιτική αλλαγή στην Ουάσινγκτον και πλέον οι Δημοκρατικοί καλούνται να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα: Να εκλέξουν το πρόσωπο που θα ηγηθεί στις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2028.

Ωστόσο ο δρόμος μέχρι τότε είναι μακρύς και δύσβατος. Το Δημοκρατικό Κόμμα θα πρέπει να λύσει πολλά από τα εσωτερικά του προβλήματα και να βρει την χαμένη πολιτική του ταυτότητα. Αρκετά πρόσωπα ήδη πρωταγωνιστούν στις πολιτείες τους και δεν κρύβουν τις φιλοδοξίες τους για κάτι παραπάνω. Πρόκειται για κυβερνήτες, γερουσιαστές και βουλευτές. Κάποιο είναι πιο μετριοπαθείς, κάποιοι άλλοι πιο προοδευτικοί. Όλοι τους όμως έχουν εναν κοινό παρανομαστή: Να τελειώσουν οριστικά τον τραμπισμό που απασχολεί τις ΗΠΑ εδώ και μια δεκαετία.

Τζον Όσοφ: Η «φρεσκάδα» που χρειάζονται οι Δημοκρατικοί

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Τζόρτζια, Τζον Όσοφ, πέρασε με επιτυχία μια ιδιαίτερα σημαντική εκλογική δοκιμασία σε μια πολιτεία που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κερδίσει δύο χρόνια νωρίτερα. Μάλιστα, όχι μόνο επικράτησε του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του, Μάικ Κόλινς, με ποσοστό 63% έναντι 37%, αλλά ξεπέρασε και τις προσδοκίες, ενισχύοντας την απήχησή του στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους, σύμφωνα με τα exit polls.

Η εκλογική του επιτυχία είχε ήδη προκαλέσει συγκρίσεις με έναν άλλο νεαρό Δημοκρατικό γερουσιαστή που κάποτε κατάφερε να φτάσει στον Λευκό Οίκο: τον Μπαράκ Ομπάμα. Ενδεικτικό ήταν δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph με τίτλο «Οι Δημοκρατικοί ποντάρουν στον νέο Ομπάμα», το οποίο δημοσιεύθηκε λίγες ώρες πριν από τη νίκη του.

REUTERS/Edgar Su

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν ο Όσοφ θα αποφασίσει να διεκδικήσει την προεδρία. Ο ίδιος έχει δεσμευτεί ότι θα ολοκληρώσει την εξαετή θητεία του στη Γερουσία και έχει δηλώσει πως δεν ενδιαφέρεται για την προεδρική υποψηφιότητα. Συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται απλώς για μια προεκλογική τοποθέτηση, αλλά για πραγματική πρόθεσή του.

Ωστόσο, Δημοκρατικοί στρατηγικοί αναλυτές και χρηματοδότες εκτιμούν ότι η εντυπωσιακή νίκη του θα τον φέρει στην κορυφή των συζητήσεων για το χρίσμα του 2028. Όπως σημειώνει ο Δημοκρατικός στρατηγικός αναλυτής Στιβ Σκαλ, υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντικός χώρος για τον Όσοφ στο πεδίο των πιθανών υποψηφίων.

Γκάβιν Νιούσομ: Ο κυβερνήτης της 5ης πιο ισχυρής οικονομίας στον κόσμο

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την πολιτική στρατηγική που ακολούθησε για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών της πολιτείας.

Η προσπάθειά του να εξασφαλίσει περισσότερες έδρες για τους Δημοκρατικούς απέδωσε καρπούς στις εκλογές, καθώς τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κόμμα ενισχύει την παρουσία του στην πολυπληθέστερη πολιτεία των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, ο Νιούσομ μπορεί να επικαλεστεί το εκτεταμένο πολιτικό δίκτυο που κινητοποίησε για να προωθήσει την πρωτοβουλία του.

Η επιτυχία αυτή του προσφέρει ένα απτό πολιτικό αποτέλεσμα που μπορεί να αξιοποιήσει ενόψει της αποχώρησής του από την κυβέρνηση της πέμπτης πιο ισχυρής οικονομίας του κόσμου, τον Ιανουάριο.

«Δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Έκανε πράξη όσα υποστήριζε», σχολίασε μεγάλος χρηματοδότης του Δημοκρατικού Κόμματος, αναφερόμενος στη στρατηγική του Νιούσομ.

Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ: Το προοδευτικό μέτωπο

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ εξασφάλισε, όπως αναμενόταν, την επανεκλογή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της το βράδυ των εκλογών ήταν στραμμένο σε μια άλλη αναμέτρηση: τη μάχη για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ αναδείχθηκε νικητής. Η επικράτησή του θεωρείται σημαντική επιτυχία για την Οκάσιο-Κορτέζ και την προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών, καθώς το Μίσιγκαν είναι μία από τις πολιτείες που είχε κερδίσει ο Τραμπ το 2024.

David Becker/ZUMA Press Wire

Η ίδια είχε επενδύσει σημαντικά στην εκστρατεία του Ελ-Σαγιέντ, συνεισφέροντας ένα εκατομμύριο δολάρια και συμμετέχοντας ενεργά στην προεκλογική του προσπάθεια. Το αποτέλεσμα ενισχύει το επιχείρημα των προοδευτικών ότι μπορούν να διεκδικήσουν και να κερδίσουν εκλογικές αναμετρήσεις σε πολιτείες με έντονο ανταγωνισμό.

Η Οκάσιο-Κορτέζ εξετάζει τις επιλογές της για το 2028, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα για την προεδρία όσο και η διεκδίκηση μιας έδρας στη Γερουσία της Νέας Υόρκης. Δημοκρατικοί στρατηγικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η νίκη του Ελ-Σαγιέντ μπορεί να την ωθήσει να λάβει τις τελικές της αποφάσεις.

Πιτ Μπούτιτζιτζ

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Πιτ Μπούτιτζιτζ, δεν ήταν υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά αξιοποίησε την προεκλογική περίοδο για να ενισχύσει την παρουσία του σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την Ημέρα της Εργασίας και μετά πραγματοποίησε περισσότερες από 17 δημόσιες εμφανίσεις σε προεκλογικές εκδηλώσεις, στηρίζοντας υποψηφίους των Δημοκρατικών. Παράλληλα, συμμετείχε σε προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων για υποψηφίους και κομματικές οργανώσεις σε πολιτειακό επίπεδο, δημιουργώντας ένα ευρύτερο δίκτυο επαφών που θα μπορούσε να αξιοποιήσει σε περίπτωση που αποφασίσει να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα.

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Ο Μπούτιτζιτζ, ο οποίος κατοικεί πλέον στο Μίσιγκαν, επιχείρησε ήδη από το βράδυ των εκλογών να θέσει στο επίκεντρο την οικονομία. Σε εμφάνισή του στο CNN υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει να παρουσιάσουν γρήγορα ένα σχέδιο που θα βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα των Αμερικανών.

Τζος Σαπίρο: Έμπειρος με επιρροή στους Δημοκρατικούς

Ιδιαίτερα ενισχυμένος βγαίνει από την εκλογική αναμέτρηση και ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, ο οποίος επικράτησε με μεγάλη διαφορά της Ρεπουμπλικανής Στέισι Γκάριτι σε μία από τις σημαντικότερες πολιτείες για την αμερικανική πολιτική σκηνή.

Η νίκη του δεν περιορίστηκε στην προσωπική του εκλογική επίδοση. Η πολιτική επιρροή του συνέβαλε και στην επικράτηση άλλων Δημοκρατικών υποψηφίων στην Πενσιλβάνια, ενισχύοντας την προσπάθεια του κόμματος να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

AP Photo/Matt Rourke

Ο Σαπίρο διέθεσε 10 εκατομμύρια δολάρια από τα εκλογικά κεφάλαια της εκστρατείας του σε μια ευρύτερη προσπάθεια που συνέβαλε στην ανατροπή του αποτελέσματος σε τέσσερις εκλογικές περιφέρειες που μέχρι πρότινος εκπροσωπούνταν από Ρεπουμπλικανούς, καθώς και στην εξασφάλιση του ελέγχου του πολιτειακού νομοθετικού σώματος από τους Δημοκρατικούς.

Δημοκρατικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι ο κυβερνήτης, ο οποίος τους τελευταίους μήνες είχε επικεντρωθεί κυρίως στη δική του εκλογική αναμέτρηση, αναδεικνύεται πλέον σε έναν από τους ισχυρούς πιθανούς διεκδικητές του χρίσματος για το 2028.

Το επιχείρημά του είναι σαφές: μπορεί να κερδίζει σε μια κρίσιμη πολιτεία που αποτελεί πεδίο έντονου ανταγωνισμού, αλλά και να συμβάλλει στην εκλογική ενίσχυση του κόμματός του σε ευρύτερο επίπεδο.

Άντι Μπεσίαρ: Δημοκρατικός κυβερνήτης σε Ρεπουμπλικανική πολιτεία

Στους κερδισμένους της εκλογικής βραδιάς συγκαταλέγεται και ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσιρ, ο οποίος δεν ήταν υποψήφιος, αλλά είχε ενεργό ρόλο στην προεκλογική προσπάθεια των Δημοκρατικών.

Ως πρόεδρος της Ένωσης Δημοκρατικών Κυβερνητών (Democratic Governors Association), συνέβαλε στον συντονισμό της εκστρατείας του κόμματος και στην προσπάθεια να κερδηθούν κυβερνητικές έδρες σε ολόκληρη τη χώρα.

Bryon Houlgrave-The Des Moines Register

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι νίκες των Δημοκρατικών σε πολιτείες που ελέγχονταν από τους Ρεπουμπλικανούς, όπως η Τζόρτζια, το Οχάιο, η Αϊόβα και το Τέξας.

Ο Μπέσιαρ, ο οποίος έχει εκλεγεί δύο φορές κυβερνήτης σε μια πολιτεία με ισχυρή παράδοση υπέρ των Ρεπουμπλικανών, θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα μετριοπαθούς Δημοκρατικού που μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους πέρα από την παραδοσιακή εκλογική βάση του κόμματος.

«Ήταν μια εξαιρετικά σημαντική βραδιά για εκείνον», σχολίασε Δημοκρατικός χρηματοδότης, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνήτες, και ιδιαίτερα οι μετριοπαθείς, είχαν σημαντικές επιτυχίες και ότι ο Μπέσιαρ πρέπει να πιστωθεί μέρος αυτής της εξέλιξης.

Το βλέμμα στις προεδρικές εκλογές του 2028

Η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών δημιουργεί ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού για τη διαδοχή στην ηγεσία του κόμματος, με αρκετά στελέχη να έχουν πλέον ισχυρότερα επιχειρήματα για μια ενδεχόμενη προεδρική υποψηφιότητα.

Όλοι τους προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και εκπροσωπούν διαφορετικές τάσεις στο εσωτερικό των Δημοκρατικών.

Το ζητούμενο για όλους δεν είναι μόνο να αξιοποιήσουν τη δυναμική της εκλογικής νίκης, αλλά και να αποδείξουν ότι μπορούν να διαμορφώσουν μια πολιτική πρόταση με ευρύτερη απήχηση, ικανή να οδηγήσει το κόμμα ξανά στον Λευκό Οίκο το 2028.

tanea.gr