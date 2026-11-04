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Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ χαιρετίζει την αλλαγή ισορροπιών στο Κογκρέσο και ζητά νέα συνεργασία σε θέματα εμπορίου, Ουκρανίας και στρατηγικών βιομηχανιών.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου δημιουργεί προοπτικές για μια νέα αρχή στις διατλαντικές σχέσεις, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να δηλώνει έτοιμη να επαναλάβει τον διάλογο με τη νέα ηγεσία του Κογκρέσου.

Ο Μπράντο Μπενιφέι, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μέλος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), χαρακτήρισε τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ σαφές πολιτικό μήνυμα κατά της ατζέντας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία αλλάζει τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον, δίνοντας στην αντιπολίτευση μεγαλύτερη επιρροή στη νομοθετική διαδικασία και στον έλεγχο της κυβέρνησης.

Σε δήλωσή του την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, ο Μπενιφέι ανέφερε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών αντανακλά τη δυσαρέσκεια των πολιτών για την πορεία της αμερικανικής πολιτικής. Ως παραδείγματα ανέφερε το αυξημένο κόστος ζωής, τον πόλεμο στο Ιράν, τις πολιτικές για τα πολιτικά δικαιώματα και την ιθαγένεια, καθώς και τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

«Ο αμερικανικός λαός θέλει να γυρίσει σελίδα από την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το νέο Κογκρέσο πρέπει να μετατρέψει αυτό το εκλογικό μήνυμα σε συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις.

Παράλληλα, κάλεσε το Κογκρέσο να αναλάβει πλήρως τις συνταγματικές του αρμοδιότητες, μετά από χρόνια, όπως ανέφερε, υπέρβασης των εξουσιών της εκτελεστικής εξουσίας, ακόμη και σε ζητήματα διεθνούς δικαίου.

Η ΕΕ βλέπει ευκαιρία για επανεκκίνηση του διαλόγου με τις ΗΠΑ

Ο Μπενιφέι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων στις σχέσεις μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον.

Ως πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και συμπρόεδρος του Διατλαντικού Διαλόγου Νομοθετών, συνεχάρη τα νεοεκλεγέντα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η νέα κοινοβουλευτική περίοδος θα αποτελέσει μια νέα αρχή για τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως σημείωσε, οι διατλαντικές σχέσεις παραμένουν καθοριστικές για την ασφάλεια της Ευρώπης, την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών και την ευημερία των πολιτών και των επιχειρήσεων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ωστόσο, το ζητούμενο είναι κατά πόσο η πολιτική αλλαγή στην Ουάσιγκτον θα οδηγήσει σε ουσιαστική συνεργασία σε ζητήματα στα οποία οι ευρωπαϊκές και οι αμερικανικές θέσεις δεν συμπίπτουν πάντοτε.

Εμπόριο, Ουκρανία και Μέση Ανατολή στην ατζέντα

Ο Μπενιφέι ζήτησε να διαμορφωθεί μια φιλόδοξη ατζέντα συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, με έμφαση στο εμπόριο, τη στήριξη προς την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τις στρατηγικές βιομηχανίες.

Σε ό,τι αφορά το εμπόριο, τάχθηκε υπέρ της σταδιακής επιστροφής σε μηδενικούς δασμούς και για τις δύο πλευρές, με στόχο τη μείωση των εμπορικών εμποδίων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο οικονομικών εταίρων.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της στήριξης προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, καθώς και την ανάγκη εξεύρεσης λύσης στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Στις προτεραιότητες που ανέδειξε περιλαμβάνεται επίσης η στρατηγική συνεργασία σε θέματα κρίσιμων πρώτων υλών και ημιαγωγών (μικροτσίπ).

Όπως ανέφερε, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, να αντιμετωπίσουν τις στρεβλώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Στόχος η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης

«Τώρα είναι η ώρα να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και να επενδύσουμε σε μια συνεργασία μεταξύ συμμάχων, η οποία θα βασίζεται στην αμοιβαιότητα και στα κοινά στρατηγικά συμφέροντα», δήλωσε ο Μπενιφέι.

Για τις Βρυξέλλες, η αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών στο Κογκρέσο δημιουργεί μια νέα ευκαιρία για διάλογο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε θέματα εμπορίου, ασφάλειας και διεθνούς πολιτικής.

Το κατά πόσο το νέο Κογκρέσο θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο σταθερής και προβλέψιμης διατλαντικής συνεργασίας θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των δύο πλευρών να μετατρέψουν τις πολιτικές προθέσεις σε συγκεκριμένες συμφωνίες.