Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με επτά εκπροσώπους θα έχει παρουσία η ελληνοαμερικανική κοινότητα στη νέα σύνθεση του Κογκρέσου των ΗΠΑ, καθώς ένας γερουσιαστής των Δημοκρατικών και έξι μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων εξασφάλισαν την εκλογή τους.

Συγκεκριμένα, ο Κρις Πάπας (Δημοκρατικός, Νιού Χάμσαϊρ) κέρδισε την έδρα του στη Γερουσία, ενώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων εκλέγονται ή ανανεώνουν τη διετή θητεία τους οι Γκας Μπιλιράκης, Μάικ Χαριδόπουλος, Τζίμι Πατρώνης (και οι τρεις Ρεπουμπλικανοί από τη Φλόριντα), Νικόλ Μαλλιωτάκη (Ρεπουμπλικανή, Νέα Υόρκη), Ντίνα Τίτους (Δημοκρατική, Νεβάδα) και Μάγκι Γκουντλάντερ (Δημοκρατική, Νιού Χαμσάιρ).

Οι επίσης ελληνικής καταγωγής υποψήφιοι Τζον Σουνούνου (Ρεπουμπλικανός, Νιού Χαμσάιρ) και Αριστοτέλης Ηλιόπουλος (Ανεξάρτητος, Νιού Τζέρσι) δεν κατόρθωσαν να εκλεγούν. Μάλιστα, ο Σουνούνου ήταν ο ηττημένος της μονομαχίας με τον Κρις Πάπας, τον πλέον επιφανή Ελληνοαμερικανό των φετινών ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Η 40χρονη βουλευτής από την Αβδέλλα Γρεβενών με σημαία το «filotimo»

Πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσωπικότητα της Γκουντλάντερ: Καίτοι το ονοματεπώνυμό της δεν προδίδει της ρίζες της, η Μάγκι Γκουντλάντερ είναι μία δυναμική 40χρονη Αμερικανίδα δικηγόρος, η οποία, μέσω της μητέρας της, κατάγεται από ένα χωριό της Πίνδου, την Αβδέλλα Γρεβενών: Πρόκειται για ένα από τα πέντε σημαντικά βλαχοχώρια της περιοχής.

Μάγκι Γκουντλάντερ

Έναν τόπο που η ίδια η Γκουντλάντερ προβάλλει συστηματικά στον δημόσιο λόγο της, εξαίροντας τις παραδοσιακές ελληνικές αξίες και την ηθική του μετανάστη που ενσωματώθηκε στην αμερικανική κοινωνία προερχόμενος από την φτωχή πλην τίμια ελληνική επαρχία. Εξού και η Μάγκι Γκούντλαντερ αναφέρεται συχνά στην, μη μεταφράσιμη σε οποιαδήποτε γλώσσα πλην της ελληνικής, έννοια του «φιλότιμου».

Βεβαίως, η Μάγκι Γκουντλάντερ δεν είναι νεοφώτιστη στο Κονγκρέσο, καθώς το 2025 είχε εκλεγεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων με τους Δημοκρατικούς, εκπροσωπώντας την πολιτεία του Νιού Χαμσάιρ. Στις Ενδιάμεσς του 2026 εξασφάλισε την ανανέωση της παρουσίας της στη Βουλή με ποσοστό προτίμησης στην περιφέρειά της περίπου 60%.

Η Μάγκι Γκουντλάντερ προσθέτει διαρκώς σημαντικές διακρίσεις στο βιογραφικό της, γεγονός που την καθιστά μία εξόχως υπολογίσιμη δύναμη στην αμερικανική πολιτική ζωή για το προσεχές μέλλον. Άλλωστε, η Γκουντλάντερ μεγάλωσε σε μια οικογένεια συνηθισμένη στην ισχύ, τόσο του χρήματος, όσο και της πολιτικής εξουσίας.

Η μητέρα της Μάγκι, η Ελισάβετ Μάριαν «Μπέτι» Ταμπόση είχε διατελέσει κι εκείνη βουλευτής (με τους Ρεπουμπλικανούς) από το 1979 έως το 1986, ενώ ακολούθως υπηρέτησε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, ως υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδια για Προξενικές Υποθέσεις, στο διάστημα 1989-1992 και επί προεδρίας Τζορτζ Μπους πατρός.

Ο δε πατέρας της Μπέτι και παππούς της Μάγκι Γκουντλάντερ, ο Σαμουήλ «Σαμ» Ταμπόσης, βλαχικής καταγωγής από πολύτεκνη οικογένεια της Αβδέλλας Γρεβενών, υπήρξε ένας πολύ επιτυχημένος κτηματομεσίτης στο Νιού Χαμσάιρ και ένθερμος υποστηρικτής/χορηγός των Ρεπουμπλικανών.

Όσο για την ίδια την Μάγκι Γκουντλάντερ, μετά από τις σπουδές της στη Νομική Σχολή ενός από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ivy League, το Γιέιλ, αρχικά δραστηριοποιήθηκε στον δικαστικό κλάδο, κατόπιν συνεργάστηκε ως σύμβουλος με υποψήφιους πολιτικούς και επί 11 χρόνια ανέλαβε θέση πράκτορα στην υπηρεσία πληροφοριών του Αμερικανικού Ναυτικού.

Παράλληλα δίδαξε νομικά σε πανεπιστημιακό επίπεδο και εργάστηκε ως στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης, φτάνοντας έως και τον Λευκό Οίκο, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ως επικεφαλής της καμπάνιας «Ενότητα για το Έθνος» του τέως Προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η εξάδα των Ελληνοαμερικανών στο Κονγκρέσο

Πολύπλευρη και ιδιαιτέρως σημαντική κρίνεται η επιτυχία του Κρις Πάπας, εκ των πραγμάτων, του κορυφαίου εκπροσώπου της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας στο Κογκρέσο.

Κρις Πάπας

Τυπικά, ο Κρις Πάπας ανεβαίνει στην ιεραρχία, καθώς η νίκη του επί του Ρεπουμπλικανού ανθυποψηφίου του στο Νιού Χαμσάιρ, εξασφάλισε στον Πάπας την έδρα στη Γερουσία. Στη Φλόριντα επανεκλέγονται οι τρεις Ελληνοαμερικανοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, ο Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης.

Σε ό,τι αφορά στον Μπιλιράκη, κέρδισε την 11η θητεία του στην 12η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντας, επικρατώντας της Κίμπερλι Όβερμαν, η οποία διεκδίκησε την έδρα για λογαριασμό των Δημοκρατικών. Έχοντας υπηρετήσει στη Βουλή από το 2007, ο Μπιλιράκης είναι ένας σχεδόν βετεράνος πολιτικός, ενώ, ασφαλώς, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι συνεχίζει επάξια το έργο του πατρός του, Μάικλ Μπιλιράκη, επίσης βουλευτή επί μακρόν.

Γκας Μπιλιράκης

Ο Χαριδόπουλος εκλέγεται για δεύτερη φορά, ενώ για τον Τζίμι Πατρώνη αυτή είναι η πρώτη πλήρης θητεία, καθώς είχε ορκιστεί βουλευτής τον Απρίλιο του 2025, κατόπιν έκτακτων εκλογών στη Φλόριντα.

Μάικ Χαριδόπουλος

Τζίμι Πατρώνης

Στη Νέα Υόρκη, η δραστήρια Ρεπουμπλικανή και ήδη γνώριμη σε ΗΠΑ και Ελλάδα, Νικόλ Μαλλιωτάκη, κατόρθωσε να ανανεώσει τη θητεία της στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 4η φορά.

Νικόλ Μαλλιωτάκη

Στη Νεβάδα –την πολιτεία του Λας Βέγκας– η Ντίνα Τίτους, ήδη αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας του Κογκρέσου, κέρδισε την εκλογή εκπροσωπώντας τους Δημοκρατικούς.

Η Τίτους διανύει την όγδοη δεκαετία της ζωής της (76 ετών) και αποτελεί πρόσωπο ευρείας αποδοχής, ιδιαιτέρως από τα μέλη της Ελληνοαμερικανιής παροικίας. Εξάλλου, έχει μακρά παρουσία στο Κογκρέσο, καθώς εκλέγεται από το 1988.

Ντίνα Τίτους

Αντιθέτως, ο Τζον Έντουαρντ Σουνούνου, δεν κατάφερε να επικρατήσει στην ενδο-ελληνοαμερικανική μονομαχία με το Κρις Πάπας στο Νιού Χαμσάιρ.

Και, τέλος, ο Αριστοτέλης Ηλιόπουλος, ο ανεξάρτητος εκπαιδευτικός από το Τζέρσεϊ Σίτι με τις ποντιακές ρίζες και το πάθος για κοινωνική δικαιοσύνη, ηττήθηκε από τον ήδη κατόχο της έδρας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον Δημοκρατικό Ρομπ Μενέντεζ.

protothema.gr