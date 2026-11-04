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Η απώλεια της πλειοψηφίας στη Βουλή και τη Γερουσία συνιστά σοβαρό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, περιορίζοντας τη δυνατότητά του να προωθεί ανεμπόδιστα τη νομοθετική του ατζέντα και δίνοντας στους Δημοκρατικούς ισχυρά εργαλεία ελέγχου της κυβέρνησής του.

Αυτό εξηγεί μιλώντας στο philenews ο διεθνολόγος Πάμπος Χρυσοστόμου, στον απόηχο της συντριπτικής νίκης των Δημοκρατικών επί των Ρεπουμπλικανών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το εκλογικό αποτέλεσμα θέτει υπό αμφισβήτηση τα όρια της επιρροής του κινήματος MAGA (Make America Great Again) και ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών ενόψει του 2028.

Όσον αφορά την ενδεχόμενη επιρροή που θα έχει η νέα ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Χρυσοστόμου ξεκαθαρίζει πως η ήττα του Τραμπ δεν συνεπάγεται αυτόματα αλλαγή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ειδικότερα, εξηγεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικές αρμοδιότητες σε θέματα άμυνας και διεθνών σχέσεων.

Οι δυσκολίες που έρχονται για τον Τραμπ

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοστόμου, η απώλεια του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου περιορίζει σημαντικά την πολιτική ευχέρεια του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η προώθηση της νομοθετικής του ατζέντας θα συναντά πλέον ισχυρότερες αντιστάσεις.

Οι Δημοκρατικοί αποκτούν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, να διεξάγουν έρευνες και να ασκούν αυξημένη πίεση στην κυβέρνηση. Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί τις συνταγματικές του αρμοδιότητες, χάνει την πολιτική άνεση που απολάμβανε μέχρι σήμερα.

Ο διεθνολόγος τονίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει μόνο τη δυνατότητα διακυβέρνησης, αλλά και την πολιτική εικόνα του Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια νέα πραγματικότητα που αμφισβητεί τη θέση του ως αδιαμφισβήτητου ηγέτη των Ρεπουμπλικανών.

Οι λόγοι που έφεραν την ήττα

Αναφερόμενος στους παράγοντες που οδήγησαν στην εκλογική ήττα του Τραμπ και των Ρεπουμπλικάνων, ο κ. Χρυσοστόμου εντοπίζει ως βασικές αιτίες την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ζωής, τις τιμές των καυσίμων και τη γενικότερη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η πολεμική εμπλοκή με το Ιράν, οι επιπτώσεις στην ενεργειακή αγορά και οι καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας συνέβαλαν στην ενίσχυση της αμφισβήτησης προς το πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου.

Κατά την εκτίμησή του, το εκλογικό αποτέλεσμα αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η στρατηγική του κινήματος MAGA στην προσέλκυση μετριοπαθών και ανεξάρτητων ψηφοφόρων.

Ωστόσο, διευκρινίζει ότι η ήττα δεν σηματοδοτεί το τέλος του κινήματος. Αντίθετα, αποτελεί μια σαφή προειδοποίηση για τα όρια της πολιτικής του επιρροής, ενώ ανοίγει τη συζήτηση στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Κύπρος, Ελλάδα και ΕΕ

Σε σχέση με τα νέα δεδομένα και πώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο κ. Χρυσοστόμου εξηγεί πως η εκλογική ήττα του Τραμπ δεν συνεπάγεται αυτόματη αλλαγή, δεδομένου ότι ο πρόεδρος διατηρεί σημαντικές αρμοδιότητες σε ζητήματα άμυνας και διεθνών σχέσεων.

Εντούτοις, σημειώνει πως ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών μπορεί να ασκήσει μεγαλύτερη εποπτεία στις αποφάσεις του Λευκού Οίκου, ιδιαίτερα σε θέματα πολεμικών επιχειρήσεων, ΝΑΤΟ και διεθνών συμμαχιών.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμά πως η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να δημιουργήσει περιθώρια βελτίωσης των διατλαντικών σχέσεων, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί από τις επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα, ο κ. Χρυσοστόμου υπογραμμίζει ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στη στάση που θα τηρήσει η Ουάσιγκτον απέναντι στην Τουρκία.

Κατά τον ίδιο, η νέα σύνθεση του Κογκρέσου προσφέρει στη Λευκωσία και την Αθήνα περισσότερες δυνατότητες διπλωματικής παρέμβασης και προώθησης των θέσεών τους, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι αυτό δεν εγγυάται διαφοροποίηση της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή.

Αρχή του τέλους για Τραμπ και MAGA;

Αναλύοντας τις μακροπρόθεσμες προεκτάσεις του αποτελέσματος, ο διεθνολόγος εκτιμά ότι η ήττα αποτελεί σημαντική καμπή για τον Τραμπ και το κίνημα MAGA, χωρίς όμως να προδικάζει το πολιτικό τους μέλλον.

Παρά το εκλογικό πλήγμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και σημαντική στήριξη από την εκλογική του βάση. Ωστόσο, η απώλεια του Κογκρέσου αποδυναμώνει την εικόνα της πολιτικής του παντοδυναμίας και ενισχύει τις εσωκομματικές φωνές που ζητούν αλλαγή στρατηγικής.

Κατά τον κ. Χρυσοστόμου, οι επόμενοι δύο χρόνοι θα είναι καθοριστικοί τόσο για την πολιτική επιρροή του Τραμπ όσο και για την πορεία των Ρεπουμπλικανών προς τις προεδρικές εκλογές του 2028. Βλέπει ως ορατό το ενδεχόμενο οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 να καταγραφούν ως η αφετηρία μιας μετα-MAGA εποχής στην αμερικανική πολιτική, εφόσον οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να αξιοποιήσουν πολιτικά την εκλογική τους νίκη.