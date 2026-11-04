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Στον πόλεμο αποδίδει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων που είχαν στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024 επέλεξε αυτή τη φορά τους Δημοκρατικούς.

Σε εκτενή ανάρτησή του, ο Βανς ανέλυσε τα δεδομένα που είχε στη διάθεσή του το επιτελείο των Ρεπουμπλικανών πριν από τις κάλπες, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή των ψηφοφόρων τους δεν ήταν το βασικό πρόβλημα. Αντίθετα, όπως είπε, πολλοί από όσους προσήλθαν στις κάλπες είχαν αποφασίσει να στραφούν εναντίον του κόμματος.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ» τόνισε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η συνέχιση της σύγκρουσης, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις και τη δυσαρέσκεια για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, καθόρισε την εκλογική συμπεριφορά.

«Οι ψηφοφόροι μας πήγαν στις κάλπες, αλλά δεν μας ψήφισαν»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος εξήγησε ότι οι αναλυτές δεδομένων του Ρεπουμπλικανικού επιτελείου παρακολουθούσαν ιδιαίτερα τη σύνθεση του εκλογικού σώματος, προσπαθώντας να διαπιστώσουν εάν έμοιαζε αρκετά με εκείνο του 2024 ώστε να εξασφαλιστεί μια νέα νίκη.

Παρότι οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν μεγάλη επικράτηση των Δημοκρατικών, τα στοιχεία συμμετοχής δημιουργούσαν αισιοδοξία. Σε ορισμένες πολιτείες η προσέλευση των Ρεπουμπλικανών ήταν ικανοποιητική, όπως υπογράμμισε σε άλλες εξαιρετικά υψηλή, ενώ πουθενά δεν εμφανιζόταν καταστροφική.

Ο Βανς περιέγραψε μάλιστα μια συζήτηση που είχε με έναν από τους πλέον έμπειρους αναλυτές δεδομένων που γνωρίζει, τον οποίο ρώτησε εάν τα στοιχεία σήμαιναν ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια μεγάλη εκλογική έκπληξη.

Η απάντηση, όπως μεταφέρει, ήταν αρνητική. «Μπορεί να τα πάμε καλύτερα από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Όμως τα δεδομένα μάς λένε ότι πολλοί από όσους ψήφισαν Τραμπ και Βανς το 2024 είναι εξοργισμένοι και σκοπεύουν να ψηφίσουν τους αντιπάλους μας. Οι ψηφοφόροι μας προσέρχονται στις κάλπες, αλλά μπορεί να μην ψηφίσουν εμάς» του είπε ο αναλυτής.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, η εκτίμηση αυτή αποδείχθηκε προφητική. Στη Φλόριντα, για παράδειγμα, οι Ρεπουμπλικανοί είχαν προβάδισμα εννέα ποσοστιαίων μονάδων στη σύνθεση του εκλογικού σώματος έναντι των Δημοκρατικών, μόλις λίγες μονάδες χαμηλότερα από το 2024.

Οι τέσσερις αιτίες της εκλογικής μεταστροφής

Ο Βανς τόνισε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν έντονες εσωκομματικές αντιπαραθέσεις για τα αίτια της ήττας. Επικαλούμενος μάλιστα δημοσκόπο, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους ικανότερους ανθρώπους που γνωρίζει στον χώρο της πολιτικής, ανέφερε ότι τον είχε προειδοποιήσει από την προηγούμενη ημέρα ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα έχαναν στην πανεθνική πρόθεση ψήφου για το Κογκρέσο με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων.

«Ένιωθα απαισιόδοξος, αλλά ακόμη κι εγώ σοκαρίστηκα από αυτή την πρόβλεψη» ανέφερε. Σύμφωνα με τον Βανς, ο συγκεκριμένος δημοσκόπος είχε εντοπίσει ότι πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ από το 2024 ήταν δυσαρεστημένοι και σχεδίαζαν να υποστηρίξουν τους Δημοκρατικούς.

Όταν ρωτήθηκαν τι θα μπορούσε να τους οδηγήσει πίσω στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, οι απαντήσεις τους επικεντρώθηκαν σε τέσσερα ζητήματα:

– Τερματισμός του πολέμου.

– Αντιμετώπιση του κόστους ζωής και του πληθωρισμού.

– Επιστροφή στην πολιτική «Πρώτα η Αμερική».

– Αλλαγή της σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι οι τέσσερις αυτές απαντήσεις αντιπροσώπευαν σχεδόν το σύνολο των τοποθετήσεων όσων είχαν απομακρυνθεί από τους Ρεπουμπλικανούς.

«Οι ψηφοφόροι μας προσήλθαν στις κάλπες. Και οι τέσσερις παραπάνω λόγοι εξηγούν γιατί πολλοί από αυτούς ψήφισαν Δημοκρατικούς» σημείωσε, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη έρευνα προήλθε από δημοσκόπο που προέβλεψε με ακρίβεια το αποτέλεσμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη Ρέιτσελ Κάμπος-Ντάφι, η οποία είχε δεχθεί επικρίσεις τη Δευτέρα επειδή είχε ταχθεί υπέρ μιας διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση.

«Τελικά αποδείχθηκε ότι η πολιτική συμβουλή της ήταν σωστή» είπε ο Βανς, προσθέτοντας ότι πρόκειται και για έναν εξαιρετικό άνθρωπο.

Στη συνέχεια, ο Βανς εκτίμησε ότι τους επόμενους μήνες θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν παραπλανητικές ερμηνείες για την εκλογική ήττα, ιδιαίτερα από στελέχη του πολιτικού κατεστημένου.

«Όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε»

Επανερχόμενος στο εκλογικό αποτέλεσμα, ο αντιπρόεδρος επιμένει ότι η βασική αιτία της ήττας ήταν ο πόλεμος, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ το αναγνώρισε το προηγούμενο βράδυ.

«Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρωθεί. Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, τουλάχιστον αυτή είναι μια ειλικρινής θέση», αναφέρει.

«Όμως όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινήσει από αυτό το σημείο» πρόσθεσε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Βανς δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον των ΗΠΑ και απευθύνθηκε στους απογοητευμένους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών: «Σε όσους είναι εξοργισμένοι και θέλουν να πουν “σας τα λέγαμε”, έχετε δίκιο, μας τα λέγατε», παραδέχτηκε καλώντας τους να αξιοποιήσουν αυτή τη δυσαρέσκεια για την εκλογή Ρεπουμπλικανών που συμμερίζονται τις πολιτικές τους απόψεις.

One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was… — JD Vance (@JDVance) November 4, 2026

protothema.gr