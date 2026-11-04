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Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του Robert Covacs, 44 ετών, ο οποίος απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία, από τις 04/11/2026.

Ο 44χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,68μ. περίπου, με κοντά μαλλιά. Φέρει τατουάζ στα δυο δάκτυλα του αριστερού χεριού (γράμματα) και τατουάζ σκορπιό στον ώμο.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.