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Για ένα γκολ κι έναν πανηγυρισμό ξυλοκοπήθηκε άγρια από πέντε συμμαθητές της η 11χρονη μαθήτρια σε δημοτικό σχολείο στο Καϊμακλί. Συγκεκριμένα, έχει υποστεί διάσειση, μώλωπες σε όλο της το σώμα και παρουσίασε αίμα στα ούρα. Οι γονείς του κοριτσιού μίλησαν στο philenews, αποκαλύπτοντας πως πρόκειται για την τρίτη επίθεση που δέχεται το παιδί τους μέσα σε 15 ημέρες.

Παράλληλα, ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες του, υπογραμμίζοντας πως έστειλαν την κόρη τους στο σχολείο και την παρέλαβαν για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

«Το μωρό μας το κτύπησαν αρκετά»

Ο πατέρας της 11χρονης ανέφερε αρχικά ότι εδώ και 15 μέρες το παιδί του δεχόταν περιστατικά βίας από συμμαθητές της. «Αρχικά ήταν 2-3 τρία παιδιά και ήταν για ασήμαντους λόγους».

Όπως εξήγησε, είχαν επισημάνει στη διεύθυνση του σχολείου ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, λαμβάνοντας ως απάντηση ότι το ζήτημα θα επιλυθεί. «Μας εγγυήθηκαν ότι θα σταματήσουν τέτοιους είδους περιστατικά», είπε.

Συμπλήρωσε ότι το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου, ενώ το δεύτερο στις 19 Οκτωβρίου. «Την επόμενη μέρα στείλαμε email στο Υπουργείο Παιδείας και μας απάντησαν ότι θα ενημερώσουν τη νέα επιθεωρήτρια του σχολείου».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε από την διευθύντρια ότι χτυπήθηκε το παιδί του και κλαίει. «Είπα στη σύζυγο μου να πάει να την πιάσει από σχολείο. Το μωρό ζαλιζόταν και είχε τάση για εμετό».

Εξήγησε ότι τα πέντε αγόρια ξυλοκόπησαν την κόρη του για ένα γκολ που πανηγύρισε. «Τον ξυλοδαρμό τον σταμάτησαν παιδάκια του οικογενειακού μας περιβάλλοντος», συμπληρώνοντας ότι μετά το αντιλήφθηκαν οι επιτηρητές.

Όπως είπε, πρόκειται για παιδιά αλλοδαπής καταγωγής. «Πήγαμε στις πρώτες βοήθειες και η διάγνωση είναι ότι έχει διάσειση, αίμα στα ούρα και μώλωπες σε όλο της το σώμα. Το μωρό μου το κτύπησαν αρκετά», είπε ο πατέρας.

Εξήγησε ακόμη, ότι μετά από παραίνεση του δικηγόρου τους, λήφθηκε κατάθεση από την Αστυνομία. «Έχουμε το πιστοποιητικό από το ΤΑΕΠ και ζητούμε από το Υπουργείο να μας απαντήσει πώς εμείς θα πάρουμε το μωρό μας στο σχολείο και ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες. Όταν παίρνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο είναι υπό την ευθύνη άλλων ενηλίκων».

Επιπλέον, ο πατέρας ανέφερε ότι η 11χρονη εδώ και κάποια χρόνια έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΥ. «Υποτίθεται είναι υπό την επίβλεψη συνοδού. Όταν ρωτήσαμε πού ήταν ο συνοδός μας απάντησαν ότι ο συνοδός κάνει και άλλες δουλειές».

Υπογράμμισε ότι με την υπόθεση ασχολείται ο δικηγόρος της οικογένειας, καθώς είχαν προειδοποιήσει το Υπουργείο από πριν. «Το μωρό μου έχει δεχθεί τρία περιστατικά βίας και εγώ την Παρασκευή πρέπει να την πάρω σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έστειλα το σπλάχνο μου στο σχολείο και το παρέλαβα για να το πάρω στις πρώτες βοήθειες»

Από πλευράς της, η μητέρα της 11χρονης ανέφερε ότι αρχικά φοβήθηκε για panic attack και διάσειση καθώς δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι. «Στις πρώτες βοήθειες ανακαλύψαμε το αίμα στα ούρα. «Είχαν το παιδί μου για μία ώρα στο σχολείο σε αυτή την κατάσταση», είπε.

Επεσήμανε ότι κανείς από το σχολείο δεν τους έδωσε εξηγήσεις για όσα συνέβησαν. «Το πρωί πήγα στο σχολείο για να παραδώσω την άδεια ασθενείας του μωρού και η διευθύντρια δεν με κάλεσε για να με δει».

Σημείωσε ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό ενδοσχολικής βίας που βλέπει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και διερωτήθηκε τι κάνει το Υπουργείο για όλα όσα συμβαίνουν στα σχολεία. «Μετά από τόσα περιστατικά γιατί κανείς δεν χάνει την καρέκλα του στο Υπουργείο Παιδείας»;

Πρόσθεσε ότι «έστειλα το σπλάχνο μου στο σχολείο και το παρέλαβα για να το πάρω στις πρώτες βοήθειες. Η κυρία Υπουργός πρέπει να αντιληφθεί ότι η καρέκλα έχει και ευθύνες. Δεν είναι μόνο το δικό μου παιδί. Είναι το περιστατικό στην Αγλαντζιά, στα Λατσιά και στη Λάρνακα», ανέφερε καταληκτικά.