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Σοβαρή καταγγελία για περιστατικό ξυλοδαρμού 11χρονης μαθήτριας, το πρωί της Τρίτης, σε δημοτικό σχολείο της Λευκωσίας, διερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι γονείς της 11χρονης κατήγγειλαν στην Αστυνομία ότι, εν ώρα σχολείου, τέσσερις συμμαθητές της φέρονται να της επιτέθηκαν και να τη χτύπησαν.

Η 11χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έτυχε ιατρικής περίθαλψης και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Όπως μας αναφέρθηκε οι εμπλεκόμενοι είναι κάτω των 14 ετών και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ποινική ευθύνη. Για την επίθεση θα ενημερωθούν Υπουργείο Παιδείας αλλά και οι ΥΚΕ.