Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Προκλητική ενέργεια από την Μαρία Άνχελα Ολγκίν η οποία συνάντησε στα κατεχόμενα το λεγόμενο «πρέσβη» της Τουρκίας, ενέργεια η οποία παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα κατεχόμενα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών πήγε σήμερα στο γραφείο του λεγόμενου «πρέσβη» της Τουρκίας στα κατεχόμενα, Αλί Μουράτ Μπάστσερι. Η συνάντηση ανακοινώθηκε από τον λογαριασμό της λεγόμενης πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να δίδονται λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Η πρόσκληση Ολγκίν ήταν το πρώτο θέμα που τέθηκε από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στη συνάντηση του, σήμερα, με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ στο Προεδρικό.

Πηγές που γνωρίζουν τα διαμειφθέντα στη συνάντηση ανέφεραν στο philenews ότι η Ολγκίν δικαιολόγησε τη πράξη της αναφέροντας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι ενημερώθηκε από την τουρκική πλευρά ότι θα λάμβανε κάποιο μήνυμα από την Τουρκία γι’ αυτό και πήγε στην «πρεσβεία». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην «πρεσβεία» αναμενόταν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Τελικά η συνάντηση κυρώθηκε την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς Ολγκίν.

Στα χνάρια Ντάουνερ και Άιντε

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που απεσταλμένος του ΓΓ μπαίνει στην τουρκική «πρεσβεία» στα κατεχόμενα. Ανάλογες ενέργειες υπήρξαν στο παρελθόν από τους Αλεξάντερ Ντάουνερ και Έσπεν Μπαρθ Άιντε.

Στην περίπτωση Ντάουνερ, ο τότε ειδικός σύμβουλος του ΓΓ ΟΗΕ είχε πάει στην «πρεσβεία» για να συναντήσει τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου.

Η Λευκωσία αντέδρασε έντονα προβαίνοντας σε αυστηρό διάβημα προς τα Ηνωμένα Έθνη. Όπως αναφερόταν σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει τότε το υπουργείο Εξωτερικών το διάβημα έγινε προς την Ειδική Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Λίζα Μπάτενχαϊμ, από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρεσβευτή Τάσο Τζιωνή.

Παράλληλα το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε οδηγίες στο Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ για διενέργεια ανάλογου διαβήματος, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, προς τη Γραμματεία των ΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Με τα διαβήματά της προς τα ΗΕ, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, η Κυπριακή Κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, εκφράζει έντονη απογοήτευση και βαθύτατη δυσαρέσκεια, για τη συνάντηση του κ. Ντάουνερ, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, στις 14 Δεκεμβρίου, στα κατεχόμενα, και μάλιστα στην ούτω καλούμενη «πρεσβεία» της Τουρκίας.

“Στα διαβήματα καταδικάζεται η ενέργεια και επισημαίνεται η σοβαρότητα της εκ μέρους του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα παραβίασης ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και κυρίως του 550(1984), που δεσμεύουν πλήρως τους αξιωματούχους των ΗΕ”, σημειώνει το ΥΠΕΞ.

Επίσης στα διαβήματα “υπογραμμίζεται ότι η ενέργεια Ντάουνερ έγινε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων για λύση του Κυπριακού και ότι, ανεξαρτήτως προθέσεως, αποτελεί σοβαρή υπονόμευση αυτών των προσπαθειών και δυσχεραίνει τους παραπέρα χειρισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας”.

Πληροφορούνται επίσης οι αποδέκτες των διαβημάτων, σύμφωνα την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, “ότι η ενέργεια του κ. Ντάουνερ και οι συνέπειες της επί των προσπαθειών για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, αξιολογούνται περαιτέρω”.