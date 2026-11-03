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Νέα προσπάθεια για άρση του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις για τη συλλογική σύμβαση των εργαζομένων στα δημόσια νοσηλευτήρια καταβάλλεται από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ο οποίος επανήλθε καλώντας τις έξι συντεχνίες σε συνάντηση αύριο, στις 10 το πρωί.

Η νέα πρόσκληση του Οργανισμού οδήγησε τις συντεχνίες στην απόφαση να μεταφέρουν για τις 12 το μεσημέρι την κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη που είχαν προγραμματίσει, προκειμένου να ενημερώσουν για τους λόγους που τις οδήγησαν στην εξαγγελία απεργιακών μέτρων.

Η απόφαση για 48ωρη απεργίαστις 10 και 11 Νοεμβρίου παραμένει σε ισχύ, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Στη νέα συνάντηση αναμένεται να τεθούν εκ νέου τα ζητήματα που εξακολουθούν να αποτελούν σημεία διαφωνίας, με κυριότερο το μισθολογικό μέρος της συλλογικής σύμβασης και τη σύνδεση μέρους των αυξήσεων με την αξιολόγηση του προσωπικού.

Η αυριανή συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη απεργία, χωρίς ωστόσο η νέα πρόσκληση του ΟΚΥπΥ να διαφοροποιεί, προς το παρόν, την απόφαση των έξι συντεχνιών για απεργία.