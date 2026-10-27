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Αυξήσεις 3% για το 2026 και το 2027 ζητούν οι έξι συντεχνίες του ΟΚΥπΥ, ενώ ο Οργανισμός αντιπροτείνει 2,75% και 2,50% αντίστοιχα, συνδέοντας το 25% κάθε αύξησης με την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων.

Αυτό προκύπτει από τις επιστολές που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές και βρίσκονται στην κατοχή του philenews, αποκαλύπτοντας τα σημεία διαφωνίας που οδήγησαν στην εξαγγελία 48ωρης απεργίας στα δημόσια νοσοκομεία στις 10 και 11 Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, δηλώνει στο philenews ότι «υπάρχει μεγάλο περιθώριο διαβούλευσης» και καλεί τις συντεχνίες «να μην προβούν σε βεβιασμένες πράξεις», υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη σημειωθεί πρόοδος σε σημαντικά εργασιακά ζητήματα.

Η αντιπαράθεση αφορά τη συλλογική σύμβαση περίπου 1.600 εργαζομένων, με τις συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΝΟ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ να έχουν αποφασίσει την πραγματοποίηση της απεργίας για τις 10 και 11 Νοεμβρίου.

Τι πρότειναν οι έξι συντεχνίες

Στις 2 Οκτωβρίου, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απέστειλαν στη διοίκηση του ΟΚΥπΥ την τελική τους πρόταση για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης της διετίας 2026–2027.

Ζήτησαν οριζόντιες μισθολογικές αυξήσεις 3% για κάθε έτος, χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση η σύνδεσή τους με την ατομική αξιολόγηση των εργαζομένων.

Παράλληλα, εισηγήθηκαν να καθοριστεί χρονοδιάγραμμα για τις διαβουλεύσεις σχετικά με τις μισθολογικές κλίμακες, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τα μέσα του 2027 και η εφαρμογή τους να αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2028.

Ουσιαστικά, οι συντεχνίες πρότειναν να συμφωνηθούν οι αυξήσεις της διετίας και να συνεχιστεί χωριστά η διαπραγμάτευση για το μελλοντικό σύστημα μισθολογικής ανέλιξης.

Στην επιστολή τους επεσήμαναν επίσης ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι εργοδοτούνται εδώ και τρία ή ακόμη και έξι χρόνια, δεν έχουν λάβει μισθολογική αύξηση.

Τι απάντησε ο ΟΚΥπΥ

Στις 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των δύο πλευρών και την επομένη ο ΟΚΥπΥ απέστειλε γραπτώς τις δικές του προτάσεις.

Ο Οργανισμός πρότεινε αύξηση 2,75% για το 2026 και 2,50% για το 2027, με το 75% κάθε αύξησης να παραχωρείται σταθερά και το υπόλοιπο 25% να συνδέεται με την αξιολόγηση της απόδοσης.

Δηλαδή, ένα μέρος της προτεινόμενης αύξησης δεν θα δινόταν αυτομάτως, αλλά θα εξαρτιόταν από την αξιολόγηση του εργαζομένου. Η πρόταση αφορά το 25% της αύξησης και όχι του συνολικού μισθού.

Ο ΟΚΥπΥ ζήτησε από τις συντεχνίες να καταθέσουν τις θέσεις τους για τη σύνδεση μέρους των αυξήσεων με την αξιολόγηση, περιλαμβανομένων των βασικών αρχών και του τρόπου εφαρμογής, ώστε να εξεταστούν από το διοικητικό συμβούλιο.

Στην επιστολή του επικαλέστηκε την αύξηση του κόστους προσωπικού, περιλαμβανομένης της ΑΤΑ, την οικονομική βιωσιμότητα του Οργανισμού και την ανάγκη οι μισθολογικές ρυθμίσεις να λαμβάνουν υπόψη το νομικό πλαίσιο και την ανταγωνιστικότητα των απολαβών.

Κατέγραψε, επίσης, θετική προσέγγιση σε ζητήματα όπως η τηλεργασία, το επίδομα εφημερίας (on call), τα σχέδια υπηρεσίας και η διευθέτηση εκκρεμοτήτων της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης.

Χαριλάου: «Να μην προβούν σε βεβιασμένες πράξεις»

Από πλευράς ΟΚΥπΥ, ο εκπρόσωπος Τύπου, Χαράλαμπος Χαριλάου, σε δηλώσεις του στο philenews, τοποθετήθηκε ως εξής:

«Ο ΟΚΥπΥ θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο διαβούλευσης και για αυτό το λόγο καλεί τις συντεχνίες να μην προβούν σε βεβιασμένες πράξεις. Ο Οργανισμός είναι έτοιμος να συζητήσει και να επεξηγήσει τις θέσεις του σε όλους τους εταίρους. Μέλημα του Οργανισμού είναι οι άνθρωποί του, το προσωπικό του και η ευημερία του. Είναι για αυτό το λόγο που μέσα στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος σε σειρά ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού, όπως η τηλεργασία, οι άδειες ανάπαυσης και τα σχέδια υπηρεσίας.

Επιπλέον, γίνονται ενέργειες για διευθέτηση εκκρεμοτήτων που απορρέουν από την προηγούμενη συλλογική σύμβαση, όπως η εισαγωγή μισθοδοτικών βαθμίδων και η ανάπτυξη οργανωτικών δομών για όλες τις κατηγορίες προσωπικού. Για το διοικητικό προσωπικό έχουν περιληφθεί θέσεις στον προϋπολογισμό του 2027 και για τους ιατρούς η διαβούλευση βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Για τους υπόλοιπους κλάδους θα διεξαχθεί εσωτερική μελέτη που θα αναδείξει τις ανάγκες. Όσον αφορά την καταβολή αύξησης κάθε έτος, υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου εντός Νοεμβρίου θα κατατεθεί στη Βουλή για τροποποίηση της νομοθεσίας.

Σχετικά με τη διασύνδεση μέρους των μισθολογικών αυξήσεων με το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, ώστε μέρος της αύξησης να καθορίζεται από την αξιολόγηση, θεωρούμε ότι ένα τέτοιο σύστημα αναγνωρίζει πιο δίκαια την προσφορά και την απόδοση του καθενός μας προς όφελος των ασθενών. Γιατί όταν λέμε αξιολόγηση εννοούμε την επιστημοσύνη, τον τρόπο που κάποιος διαχειρίζεται τον ασθενή, τον τρόπο που του συμπεριφέρεται και τον τρόπο που τον φροντίζει. Η δημιουργία τέτοιου είδους κουλτούρα στον Οργανισμό θα έχει άμεσο όφελος τόσο στον ασθενή όσο και στον εργαζόμενο».

Η «κόκκινη γραμμή» των συντεχνιών

Η σύνδεση της αξιολόγησης με τις μισθολογικές αυξήσεις αποτελεί, ωστόσο, «κόκκινη γραμμή» για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το ίδιο ζήτημα είχε προκαλέσει αντιπαράθεση και απεργιακά μέτρα κατά τη διαδικασία υπογραφής της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης.

Η ΠΑΣΥΚΙ, σε ξεχωριστό κείμενο θέσεων, ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει συμφωνήσει σε νέο σύστημα αξιολόγησης και απορρίπτει τη σύνδεση μισθολογικών αυξήσεων ή επαγγελματικής ανέλιξης με διαδικασίες που δεν έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί.

Οι συντεχνίες καταγγέλλουν επίσης ότι παραμένουν εκκρεμότητες από τη συλλογική σύμβαση 2023–2025, κυρίως σε σχέση με τις μισθολογικές ρυθμίσεις και τις δομές προσωπικού.

Ο πρόεδρος του Κλάδου Νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ, Πρόδρομος Αργυρίδης, είχε δηλώσει στο philenews ότι «στην πραγματικότητα ο Οργανισμός με τη στάση του μάς εξαναγκάζει στην απεργία», υποστηρίζοντας ότι οι συντεχνίες υπέβαλαν ολοκληρωμένη πρόταση χωρίς προϋποθέσεις και προδεσμεύσεις.