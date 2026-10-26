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Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μεταφέρθηκε γυναίκα οδηγός, έπειτα από τροχαία σύγκρουση στον Άγιο Δομέτιο, το απόγευμα της Κυριακής (25/10).

Συγκεκριμένα, η ώρα 17:56, λήφθηκε κλήση για τροχαίο και ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πύλης Πάφου με όχημα και ομάδα διάσωσης, καθώς και πυροσβεστικό όχημα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία και υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, η οδηγός απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα και να ανατραπεί εντός του οδοστρώματος.

Η οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης και παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου για μεταφορά της στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.