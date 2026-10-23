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Με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και αιμάτωμα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 28χρονη, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το πρωί της Παρασκευής στη λεωφόρο Καντάρας, στον Στρόβολο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 10.20, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 66χρονη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε την 28χρονη κάτοικο Λευκωσίας, η οποία κινείτο πεζή.

Η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Στην 66χρονη οδηγό διενεργήθηκαν έλεγχοι αλκοτέστ και ναρκοτέστ, με αρνητικά αποτελέσματα.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για τις συνθήκες της σύγκρουσης.