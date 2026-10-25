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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα της Κυριακής (25/10) στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, η σύγκρουση σημειώθηκε στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, στο ύψος της Παρεκκλησιάς, και σε αυτήν ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου και του Αστυνομικού Σταθμού Μονής.

Τα δύο οχήματα έχουν πλέον μετακινηθεί εκτός του οδοστρώματος και ο αυτοκινητόδρομος είναι ανοικτός για την κυκλοφορία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από την Αστυνομία.